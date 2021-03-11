Будущее
Евгения Евсеева

Художник Beeple продал цифровой коллаж из пяти тысяч рисунков за $69 млн — это самый дорогой NFT-токен Статьи редакции

Художник составил коллаж из работ, которые публиковал каждый день с 2007 года.

24 24 комментария
1874 просмотров

Художник Майк Винкельман, известный как Beeple, выставил на продажу свою работу под названием «Первые пять тысяч дней» (Everydays: The First 5000 Days), пишет CNBC.

В 2007 году Винкельман решил публиковать новое произведение каждый день до конца своей жизни и не пропустил ни одного дня. Первые пять тысяч работ он собрал в один коллаж, который и получил название «Первые пять тысяч дней».

«Первые пять тысяч дней»

NFT-токен художника продали на аукционе Christie's за более чем $69 млн — это делает его самым дорогим NFT-токеном, когда-либо проданным на аукционе.

Продажа цифровых работ предвещает новую эру в коллекционировании, где цены на цифровые изображения теперь конкурируют с ценами на произведения Пикассо и Моне, пишет издание.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пишет издание. Среди известных сделок:

  • В феврале видео с матча баскетболиста Джеймса Леброна продали за $200 тысяч.
  • В феврале за $442 тысячи была продана гифка с Nyan Cat.
  • В марте картину Бэнкси купили за $95 тысяч и сожгли в прямом эфире, чтобы «превратить» в NFT-токен.
  • В марте глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — стоимость лота превысила $360 тысяч.
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#новость #nft #цифровоеискусство

24 24 комментария
8
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24 комментария
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Konstantin_Andreevich

4

Что я в этой жизни делаю не так...

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Юрий Белкин

Konstantin_Andr…
0

Как минимум, не делаешь каждый день по художеству в течение пяти тысячи дней

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Konstantin_Andreevich

Юрий
1

Я 10 лет в школе почти ежедневно делал в тетрадках гораздо больше художеств

Ответить

Юрий Белкин

Konstan…
1

Так давайте же устроим АУКЦИОНЪ!

Ответить

Юрий Белкин

Юрий
1

Хотя могу ошибаться

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Вадим Швальняк

Konstantin_Andr…
0

Бери пример с автора «Orange, red, yellow» Марка Ротко

Ответить

Deniss Karpak

4

Погнал рисовать

Ответить

Контрольный Мурод

3

Хоспадеблять... 

Ответить

Дмитрий Гребенюк

0

NFT - очередной мыльный пузырь по типу доткомов и ico

Ответить

Anton Pestsov

Дмитрий
3

Пишу этот коммент, так как уверен в перспективе NFT токенов и хочу продать этот коммент. Уважаемые участники аукциона, это очень перспективный коммент, скоро он будет стоить очень дорого. По вопросам покупки пишите в лес, возможно, вам повезёт и успеете выкупить его до аукциона

Ответить

Xieergai

Anton
0

Я уже его токенизировал (1\1) и теперь этот коммент мой. Можешь выкупить его у меня БУахахахахаха!

Ответить

Станислав Назаров

Дмитрий
1

Нет, это как и "классическое" искусство — элегантный способ отмывания доходов. 

Ответить

Maxim Medvedev

Станислав
0

А как отмывают? Просто, ради интереса))

Ответить

Dauren Ashirbekov

1

Это херня 69 лямов стоит?

Ответить

Stepan Popov

Dauren
3

Нет, но кому-то просто бабки девать некуда, потому смело их вливают в неликвидный крипто-код

Ответить

Юсуф Алиев

1

Джеймс Леброн... Джимми... Занавес

Ответить

Юрий Белкин

1

Классная задумка, всегда такими людьми восхищался.
Скорее их идеями. 

Ответить

Роман Александров

1

Напомнило

Ответить

Kirill Spiridonov

Роман
0

надо срочно этому чуваку сообщить, чтобы он из этого NFT cделал - продаст ещё за лям

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Grigoriy Malyshev

Роман
0

хм, а интересная тема - токенизация информации на вебсайте (википедия, например)

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Кирилл Спиридонов

0

NFT это будущее и Next Big Thing. А теперь купите у меня за 100500 денег цифровое гoвнo, которое я нарисовал.

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Grigoriy Malyshev

Кирилл
0

Не прокатит - слишком легко повторить. Берите пример с героя истории - 5000 дней подряд фотографируйте настоящее. Ну или как минимум 1000 фотографий в радиусе 1км от вашего дома, обязательно со вшитой геометкой.

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Кирилл Спиридонов

Grigoriy
0

Ты не поверишь, но только что кто-то сделал ставку $1.2 :D

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Вадим Швальняк

0

Дежавю. Заговор искусства, Маруха Чо и Гармонический Гипс

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