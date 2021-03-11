Художник Beeple продал цифровой коллаж из пяти тысяч рисунков за $69 млн — это самый дорогой NFT-токен Статьи редакции
Художник составил коллаж из работ, которые публиковал каждый день с 2007 года.
Художник Майк Винкельман, известный как Beeple, выставил на продажу свою работу под названием «Первые пять тысяч дней» (Everydays: The First 5000 Days), пишет CNBC.
В 2007 году Винкельман решил публиковать новое произведение каждый день до конца своей жизни и не пропустил ни одного дня. Первые пять тысяч работ он собрал в один коллаж, который и получил название «Первые пять тысяч дней».
NFT-токен художника продали на аукционе Christie's за более чем $69 млн — это делает его самым дорогим NFT-токеном, когда-либо проданным на аукционе.
Продажа цифровых работ предвещает новую эру в коллекционировании, где цены на цифровые изображения теперь конкурируют с ценами на произведения Пикассо и Моне, пишет издание.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.
Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пишет издание. Среди известных сделок:
- В феврале видео с матча баскетболиста Джеймса Леброна продали за $200 тысяч.
- В феврале за $442 тысячи была продана гифка с Nyan Cat.
- В марте картину Бэнкси купили за $95 тысяч и сожгли в прямом эфире, чтобы «превратить» в NFT-токен.
- В марте глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — стоимость лота превысила $360 тысяч.
Что я в этой жизни делаю не так...
Как минимум, не делаешь каждый день по художеству в течение пяти тысячи дней
Я 10 лет в школе почти ежедневно делал в тетрадках гораздо больше художеств
NFT - очередной мыльный пузырь по типу доткомов и ico
Пишу этот коммент, так как уверен в перспективе NFT токенов и хочу продать этот коммент. Уважаемые участники аукциона, это очень перспективный коммент, скоро он будет стоить очень дорого. По вопросам покупки пишите в лес, возможно, вам повезёт и успеете выкупить его до аукциона
Нет, это как и "классическое" искусство — элегантный способ отмывания доходов.
Это херня 69 лямов стоит?
Нет, но кому-то просто бабки девать некуда, потому смело их вливают в неликвидный крипто-код
Напомнило
надо срочно этому чуваку сообщить, чтобы он из этого NFT cделал - продаст ещё за лям
хм, а интересная тема - токенизация информации на вебсайте (википедия, например)
NFT это будущее и Next Big Thing. А теперь купите у меня за 100500 денег цифровое гoвнo, которое я нарисовал.
Не прокатит - слишком легко повторить. Берите пример с героя истории - 5000 дней подряд фотографируйте настоящее. Ну или как минимум 1000 фотографий в радиусе 1км от вашего дома, обязательно со вшитой геометкой.
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