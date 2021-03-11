Художник составил коллаж из работ, которые публиковал каждый день с 2007 года.

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Художник Майк Винкельман, известный как Beeple, выставил на продажу свою работу под названием «Первые пять тысяч дней» (Everydays: The First 5000 Days), пишет CNBC.

В 2007 году Винкельман решил публиковать новое произведение каждый день до конца своей жизни и не пропустил ни одного дня. Первые пять тысяч работ он собрал в один коллаж, который и получил название «Первые пять тысяч дней».

«Первые пять тысяч дней»

NFT-токен художника продали на аукционе Christie's за более чем $69 млн — это делает его самым дорогим NFT-токеном, когда-либо проданным на аукционе.

Продажа цифровых работ предвещает новую эру в коллекционировании, где цены на цифровые изображения теперь конкурируют с ценами на произведения Пикассо и Моне, пишет издание.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пишет издание. Среди известных сделок: