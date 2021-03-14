SpaceX запустила Falcon 9 в девятый раз — это рекорд использования многоразовой ступени Статьи редакции
SpaceX запустила в космос уже больше 1300 спутников.
SpaceX доставила на орбиту еще 60 спутников для своей глобальной спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink — это третий запуск 60 спутников всего за 10 дней.
Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в девятый раз — это рекорд по количеству многократных использований первой ступени.
С учётом нынешних, SpaceX запустила уже 1323 спутников для Starlink, пишет «Интерфакс».
Илон Макс
А это кто такой?
Почему так мало подобострастных комментариев?
А у нас твиттер тормозят😆😆😆
Странно... ведь главная работа Рогозина — постить шутейки в твиттер
а главная работа Маска ... тоже постить шутейки в Твиттер, нет?
Стоимость первой ступени — это 70% стоимости всей ракеты. Топливо — 0,2% стоимости, обслуживание — точно неизвестно.
После 10 запусков стоимость одного составит (70 + 30x10 + 0,2x10):10 = 37,2% от одноразовой версии.
Ждём десятый пуск.
Человек с огромным размахом фантазии и возможностей. Супер!
Да что там говорить - не человек даже, а матерый человечище!
Илья Максимович?
Как поживаете-с? Все покуриваете косячок-с? Огнетушитель прикупили ли, для своего не-огнемета? )) Когда следующий масштабный взрыв ракеты? Мы все с нетерпением ждем-с, с попкорном.
Блин девятый раз. Прочитал, и мурашки по коже. Гордость за людей, которые это воздвигли по ту сторону океана
Хоть бы у кого была гордость за людей, воздвигших в своей стране... Нет, своих только пинать можем.
Засрали все орбиты дерьмом... Куда смотрят защитники окружающей среды?
За твоим дерьмом на виси
Уж кто бы говорил )) Предельно токсичный "ученый", несостоявшийся айтишник, у которого каждый второй - школота или биомусор, а сам он, сцуко, непризнанный гений.
Дмитрий Олегович Рогозин перелогиньтесь, палитесь 🤣🤣🤣!
На 2015 год по данным российской системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из них действующих — 1 336, остальное — космический мусор.
На сколько же круто 👍
Да мы все в печали, как же мы без Старлинка? )))) Старлинк - хорошая идея для США, где с интернетом хреново, и скорость выше диалапа стоит серьезных денег. В России интернет гораздо дешевле и оптика прокинута почти везде, поэтому спутниковый интернет почти не актуален.
А тебе они написали через мобильный интернет? В перерывах между матчами по CSGO?
"About 15 million K-12 students lived in households without adequate online connectivity in 2018"
https://www.nytimes.com/2020/11/13/us/wifi-dead-zones-schools.html
Можете гуглануть что-то вроде lack of internet connection in new york - там много веселого про закачку домашки через публичные вай-фай, и это не отдаленные деревни как у нас.
9-й раз подряд. Крутец!
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