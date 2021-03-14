Будущее
Timur Gaynetyanov

SpaceX запустила Falcon 9 в девятый раз — это рекорд использования многоразовой ступени Статьи редакции

SpaceX запустила в космос уже больше 1300 спутников.

SpaceX доставила на орбиту еще 60 спутников для своей глобальной спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink — это третий запуск 60 спутников всего за 10 дней.

SpaceX @SpaceX
Liftoff! https://t.co/V3vn9PolF0

Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в девятый раз — это рекорд по количеству многократных использований первой ступени.

С учётом нынешних, SpaceX запустила уже 1323 спутников для Starlink, пишет «Интерфакс».

#новость #spacex #starlink

2213 просмотров
Материал дополнен редакцией
43 43 комментария
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greg chudnoff

17

 Илон Макс

А это кто такой?

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Олег Линьков

greg
12

Илья Максимов

Ответить

Timur Gaynetyanov

greg
2

Ахах, извиняюсь, исправил

Ответить

Георгий Михнов

6

Почему так мало подобострастных комментариев? 

Ответить

Andreas Lapueros

Георгий
4

Да вон же выше уже Илюша начал ))

Ответить

Марат Тойчиев

4

А у нас твиттер тормозят😆😆😆

Ответить

Павел Логинов

Марат
3

Странно... ведь главная работа Рогозина — постить шутейки в твиттер

Ответить

greg chudnoff

Павел
–5

а главная работа Маска ... тоже постить шутейки в Твиттер, нет?

Ответить

greg chudnoff

greg
0

Он даже инвесторов заколебал свои твиттером, но его не остановить!

Ответить

greg chudnoff

Марат
–4

А у них негров линчуют.

Ответить

Женя Гагарин

Марат
0

а мы подневольно принимаем и шутим об ограничении своей свободы

Ответить

Denis Bystruev

6

Стоимость первой ступени — это 70% стоимости всей ракеты. Топливо — 0,2% стоимости, обслуживание — точно неизвестно.

После 10 запусков стоимость одного составит (70 + 30x10 + 0,2x10):10 = 37,2% от одноразовой версии.

Ждём десятый пуск.

Ответить

Илья Попов

5

Человек с огромным размахом фантазии и возможностей.  Супер!

Ответить

greg chudnoff

Илья
–1

Да что там говорить - не человек даже, а матерый человечище!

Ответить

No Good

greg
0

Дмитрий Олегович?

Ответить

greg chudnoff

No
0

Илья Максимович?

Ответить

No Good

greg
0

Собственной персоной.

Ответить

greg chudnoff

No
0

Как поживаете-с? Все покуриваете косячок-с? Огнетушитель прикупили ли, для своего не-огнемета? )) Когда следующий масштабный взрыв ракеты? Мы все с нетерпением ждем-с, с попкорном.

Ответить

No Good

greg
0

Все ответы в твитторе.

Ответить

greg

No
0

у твитора слабоумие, и его ответы очень заторможенные ((

Ответить

An Ar

5

а кто то блины с лопаты запускает в шкрепный день

Ответить

Artyom Zakharov

4

Блин девятый раз. Прочитал, и мурашки по коже. Гордость за людей, которые это воздвигли по ту сторону океана

Ответить

greg chudnoff

Artyom
0

Хоть бы у кого была гордость за людей, воздвигших в своей стране... Нет, своих только пинать можем.

Ответить

greg chudnoff

–9

Засрали все орбиты дерьмом... Куда смотрят защитники окружающей среды?

Ответить

Alexander Mitryashkin

greg
10

За твоим дерьмом на виси

Ответить

greg chudnoff

Alexander
0

мое дерьмо теряется на фоне всего остального )))

Ответить

greg chudnoff

Alexander
0

Уж кто бы говорил )) Предельно токсичный "ученый", несостоявшийся айтишник, у которого каждый второй - школота или биомусор, а сам он, сцуко, непризнанный гений.

Ответить

Андрей Ковалев

greg
2

Дмитрий Олегович Рогозин перелогиньтесь, палитесь 🤣🤣🤣!

Ответить

greg chudnoff

Андрей
–2
Ответить

greg chudnoff

greg
0

На 2015 год по данным российской системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из них действующих — 1 336, остальное — космический мусор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Космический_мусор

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Илья М

greg
0

на этот мусор удобно будет списывать диверсии по отношению к спутникам конкурентов. "случайно столкнулись".

Ответить

Андрей Ковалев

2

На сколько же круто 👍

Ответить

Timur Gaynetyanov

Андрей
4

Печально что в РФ планируют запретить интернет от Starlink 
и запускать свой "Сфера", но потом, точных сроков пока нет

Ответить

greg chudnoff

Timur
0

Да мы все в печали, как же мы без Старлинка? )))) Старлинк - хорошая идея для США, где с интернетом хреново, и скорость выше диалапа стоит серьезных денег. В России интернет гораздо дешевле и оптика прокинута почти везде, поэтому спутниковый интернет почти не актуален.

Ответить

No Good

greg
3

Школьники меня попросили передать тебе привет по оптоволокну!

Ответить

greg chudnoff

No
0

А тебе они написали через мобильный интернет? В перерывах между матчами по CSGO?

Ответить

No Good

greg
0

Мне писали письмом Почты России.

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Илья М

No
0

"About 15 million K-12 students lived in households without adequate online connectivity in 2018"
https://www.nytimes.com/2020/11/13/us/wifi-dead-zones-schools.html
Можете гуглануть что-то вроде lack of internet connection in new york - там много веселого про закачку домашки через публичные вай-фай, и это не отдаленные деревни как у нас.

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Илья М

greg
0

на северах и в отдаленных пердях вполне востребован бы был. Но только свой, скрепный

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Katherine Smith

1

Круто

Ответить

David Shaner

1

Скоро на авито: Ракета, не бита, не крашена, 3 запуска по США

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Bekzat Sadykov

0

9-й раз подряд. Крутец! 

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greg chudnoff

Bekzat
–4
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