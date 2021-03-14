SpaceX запустила в космос уже больше 1300 спутников.

SpaceX доставила на орбиту еще 60 спутников для своей глобальной спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink — это третий запуск 60 спутников всего за 10 дней.

Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в девятый раз — это рекорд по количеству многократных использований первой ступени.

С учётом нынешних, SpaceX запустила уже 1323 спутников для Starlink, пишет «Интерфакс».

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