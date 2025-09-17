Colossal Biosciences, ставшая известной благодаря «возрождению» «лютоволков», привлекла $120 млн

В планах компании — «возродить» птицу додо.Скриншот vc.ruСреди инвесторов американского биотех-стартапа — US Innovative Technology Fund, соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсен и режиссёр Питер Джексон, пишет Bloomberg. Это продолжение раунда на $200 млн, объявленного в начале 2025 года. Оценка стартапа составила $10,3 млрд.Инвестиции частично направят на строительство центра по исследованию птиц в Техасе. Одна из работ стартапа — возрождение птицы додо. Для этого он уже успешно вырастил первичные зародышевые клетки (primordial germ cells) голубей — близких родственников додо.Как пишет агентство, учёные не могут использовать технологии клонирования для воссоздания вымерших видов птиц. Вместо этого они создают зародышевые клетки, которые затем могут стать сперматозоидами и яйцеклетками и использоваться для создания следующего поколения особей.По словам гендиректора Colossal Biosciences Бена Лэма, теперь у стартапа есть примерное понимание по срокам «воскрешения» додо — вероятно, от пяти до семи лет.Colossal Biosciences получила широкую известность в начале 2025 года, когда представила «возрождение» вымерших 10 тысяч лет назад «лютоволков» (dire wolf, «ужасный волк»). Компания показала трёх щенков. Однако не все согласились, что это «лютоволки»: по мнению некоторых учёных, стартап создал генномодифицированных серых волков.Валерия ИльинаБудущее17 апр«Мамонты следующие»: Colossal Biosciences вернула к жизни вымерших 10 тысяч лет назад лютоволков За что получила не только восторженные отзывы, но и шквал критики. #новости