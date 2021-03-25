Будущее
Таня Боброва

МТС договорился инвестировать около $10 млн в Kneron — разработчика ИИ-чипов для «умных» устройств и беспилотников Статьи редакции

Инвестиции позволят компании стать эксклюзивным дистрибьютором технологий стартапа в России и создать собственную линейку ИИ-продуктов.

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«Центр искуственного интеллекта МТС» («дочка» оператора) подписал обязывающее соглашение об инвестициях, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки и оценку Kneron стороны не раскрывают.

Kneron разрабатывает нейрочипы, которые используются в видеокамерах, биометрических замках и других «умных» устройствах. Также они могут использоваться в беспилотных автомобилях, квадракоптерах, промышленных роботах, говорят в МТС.

Инвестиции позволят компании стать эксклюзивным дистрибьютором технологий стартапа в России. «Центр искуственного интеллекта МТС» также планирует в течение года создать первую собственную линейку ИИ-чипов с использованием технологий Kneron и AI-ready SoC (System-on-Chip).

В МТС допустили, что компания может использовать чипы и для своей «умной» колонки, однако сфера их применения намного шире. Оператор планировал начать продажи устройства в первой половине 2020 года, но в широкую продажу оно так и не поступило. В МТС сообщили vc.ru, что пока не готовы делиться планами по колонке.

По нашим оценкам, рынок ИИ-чипов будет расти в среднем на 25% ежегодно, что делает стартап Kneron привлекательным с точки зрения инвестиций. Кроме того, доступ российских разработчиков к решениям на базе чипов одного из ведущих производителей позволит ускорить выход на рынок отечественных устройств на основе искусственного интеллекта.

Александр Ханин
руководитель «Центра искусственного интеллекта МТС»

Kneron основана в 2015 году и, по данным Crunchbase, за всё время привлекла $73 млн. Среди инвесторов — Alibaba Entrepreneurs Fund , Qualcomm , Sequoia Capital, Horizons Ventures. В январе 2021 года основатель и гендиректор стартапа Альберт Лю (Albert Liu) говорил TechCrunch, что компания рассчитывает стать прибыльной в 2023 году и тогда же допускает IPO.

#новость #мтс

4 4 комментария
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alex twit

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Нерон? Рим не сожжет?

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Антон

1

МТС плачется, что прибыль упала и поднимает цены на тарифы. И тут во всякую поебень вкладывается 

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Kesha Pazzy

0

После электромобилей и крипты должна появиться еще одна волна хайпа. Как вариант- производство чипов

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ϏϙηαϟϮ

Kesha
1

intel в теме, ага

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