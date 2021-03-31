Amazon запустила программу поддержки космических стартапов Статьи редакции
Стартапы получат до $100 тысяч и наставников «в космической области».
- Amazon вместе с с британской венчурной фирмой Seraphim Capital запустит AWS Space Accelerator — четырёхнедельную программу поддержки стартапов, которая пройдет в июне, пишет CNBC.
- Для участия выберут 10 компаний, стартапы получат до $100 тысяч в виде AWS Activate credit — по сути, это средства для использования для использования возможностей облачного сервиса Amazon.
- Прием заявок на участие в программе открылся 30 марта и завершится 21 апреля. Во время программы стартапы также получат наставников «из числа специалистов в космической области и технической тематике с большим опытом работы с AWS», заявляют в компании.
- Amazon Web Services в конце июня 2020 года создала специальное подразделение Aerospace and Satellite Solutions для поддержки облачных технологий в космической отрасли.
- Основатель Amazon Джефф Безос, который в 2021 году покинет пост гендиректора компании, возглавляет космическую компанию Blue Origin.
Кто знает телефон Рогозина????
я сомневаюсь что амазон поведётся на идею с батутом, а тем более на идею росписи ракет хохломой - а больше ему предложить нечего
У меня кот каждый день открывает свою космическую программу, после того как я его перевел на ветеринарный корм. Ступени отлетают только так. Безоса должно заинтересовать, так как даже это интереснее, чем то чем занимается Рогозин.
Эх, Рокетбанк не успели поддержать!
Мне одному кажется, что «$100 тысяч» выглядит диковато? Не лучше написать $100 000?
" получат до $100 тысяч" :-)
AWS выдает кредиты на облако стартапам с незапамятных времен. Все 100 тысяч тяжело использовать, потому как там обычно ограничение по времени.
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