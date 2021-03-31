Будущее
Евгения Евсеева

Amazon запустила программу поддержки космических стартапов Статьи редакции

Стартапы получат до $100 тысяч и наставников «в космической области».

  • Amazon вместе с с британской венчурной фирмой Seraphim Capital запустит AWS Space Accelerator — четырёхнедельную программу поддержки стартапов, которая пройдет в июне, пишет CNBC.
  • Для участия выберут 10 компаний, стартапы получат до $100 тысяч в виде AWS Activate credit — по сути, это средства для использования для использования возможностей облачного сервиса Amazon.
  • Прием заявок на участие в программе открылся 30 марта и завершится 21 апреля. Во время программы стартапы также получат наставников «из числа специалистов в космической области и технической тематике с большим опытом работы с AWS», заявляют в компании.
  • Amazon Web Services в конце июня 2020 года создала специальное подразделение Aerospace and Satellite Solutions для поддержки облачных технологий в космической отрасли.
  • Основатель Amazon Джефф Безос, который в 2021 году покинет пост гендиректора компании, возглавляет космическую компанию Blue Origin.

#новость #amazon

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17 17 комментариев
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17 комментариев
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Stacy Dalton

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Кто знает телефон Рогозина????

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Алексей Карпов

Stacy
0

я сомневаюсь что амазон поведётся на идею с батутом, а тем более на идею росписи ракет хохломой - а больше ему предложить нечего

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Airat Kafman

5

У меня кот каждый день открывает свою космическую программу, после того как я его перевел на ветеринарный корм. Ступени отлетают только так. Безоса должно заинтересовать, так как даже это интереснее, чем то чем занимается Рогозин.

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alex twit

Airat
0

А я подумал, ты ему пинка отвешиваешь и он летит на первой космической

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Artemy

1

Эх, Рокетбанк не успели поддержать!

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alex twit

Artemy
0

Дв и Роскосмосбанк продали(

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Alex Flints

1

Мне одному кажется, что «$100 тысяч» выглядит диковато? Не лучше написать $100 000?

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Maxim Stroganoff

0

и наставников..

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Raimond Vladimirov

0

Где ссылка на сайт?

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андрей Тафратов

0

Хорошая тема )

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alex twit

0

Даешь серваки aws на орбите

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Чит Чат

0

" получат до $100 тысяч"  :-)

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Alex Flints

Чит
0

Ну сто тыщ не на ракету же, а на облачную херню амазоновскую.

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Yan Varskii

0

Анонсирую Сервис доставки еды на орбиту Земли с космической скоростью.

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lavrenty.mudriy

0

Да круто, за этим будущее:)

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Igor Filippov

0

AWS выдает кредиты на облако стартапам с незапамятных времен. Все 100 тысяч тяжело использовать, потому как там обычно ограничение по времени.

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Roman Kamushken

0

100k в этой сфере это просто слёзы. Одним словом - зажопили. 

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