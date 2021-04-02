Будущее
Таня Боброва

Стартап-разработчик водородных двигателей ZeroAvia Валерия Мифтахова привлёк $24,3 млн от British Airways и других Статьи редакции

Инвестиции помогут компании ускорить разработку двигателей для более крупных региональных самолётов.

  • Американская ZeroAvia привлекла средства от Horizons Ventures и British Airways при участии Breakthrough Energy Ventures, который поддерживается Биллом Гейтсом, Ecosystem Integrity Fund, Shell Ventures, Summa Equity и SYSTEMIQ. Условия сделки и свою оценку стартап не раскрывает.
  • В 2024 году ZeroAvia рассчитывает предложить свои технологии другим компаниям. Сначала стартап будет ориентироваться на самолёты на 10-20 мест с дальностью полёта до 500 миль (около 800 км), которые используются для коммерческих пассажирских перевозок, доставки посылок и сельского хозяйства.
  • Инвестиции также помогут компании ускорить разработку двигателей для более крупных самолётов, рассчитанных на 50 и более мест: стартап планирует выйти в этот сегмент к 2026 году.
  • Основатель и гендиректор ZeroAvia — Валерий Мифтахов. По данным американского Inc., он жил в Западной Сибири прежде чем переехал в Калифорнию.
  • В декабре 2020 года ZeroAvia привлёк $37,7 млн от правительства Великобритании и группы инвесторов, в том числе фондов Гейтса, Amazon и других. Мифтахов говорил, что технологии стартапа готовы использовать десять авиакомпаний, в том числе British Airways.

#новость #zeroavia #инвестиции #стартапы

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Руслан Яцукевич

4

Вспомнил русскую кибер-деревню

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boj Ko

4

Мне мой друг тоже  иногда пишет что он иногда вспоминает о том что он родом из РФ... уже 15 лет как уехал дизайнером по промышленному дизайну холодильников бытовых в Китай.    Он очень негативно настроен к своей родине  за то что годами бегал со своим стартапом в поисках денег по Новосибирску.  Вонючие 40 штук баксов не мог не у кого вымолить ....  под залог своей квартиры  больше у него нечего не было.  Я думаю это ужасно просто осознавать правду и  видеть жизнь детей олигархата каждый день.

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Руслан Литвинов

3

Сикорский тоже сбежал, вынужденно после революции, чем всё закончилось, всем известно....Не ценят в России таланты.

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Dima Kalinov

Руслан
0

Пример Михаила Кокорича наверное более релевантен будет.
Сикорский убежал, когда бежали массово.

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роман долгополов

Руслан
0

Сикорский не шибко и конструктор,ну вертолеты да,так в СССР Камов и Миль были.
Это если умолчать про его монстры самолёты абсолютно бесполезные типа Ильи Муромца

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Ян Марков

1

Как эти машины будут вести себя при аварии?

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KINCH

Ян
4

Такой психотип я называю "коммунальным соседом". Что бы не делали соседи "коммунального соседа", он всегда найдет до чего доебаться, даже после того, когда соседи купят новую квартиру и съедут подальше)

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Дмитрий Энтелис

Ян
0

Красиво!

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boj Ko

Ян
0

Горазд более Эффективно чем аварии   авто на Аккумуляторах !
Так как объем сгенерированного водорода в рабочем объёме  двигателя и во всей топливной системе  ничтожно мал, а в ячейках он находится  не в состоянии  чистого водорода вообще.  В отличии от Электра-автомобилей мало того зимой он работает лучше, ему не нужно массу батарей возить туда и обратно даже если они пустые. 

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