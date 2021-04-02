Стартап-разработчик водородных двигателей ZeroAvia Валерия Мифтахова привлёк $24,3 млн от British Airways и других Статьи редакции
Инвестиции помогут компании ускорить разработку двигателей для более крупных региональных самолётов.
- Американская ZeroAvia привлекла средства от Horizons Ventures и British Airways при участии Breakthrough Energy Ventures, который поддерживается Биллом Гейтсом, Ecosystem Integrity Fund, Shell Ventures, Summa Equity и SYSTEMIQ. Условия сделки и свою оценку стартап не раскрывает.
- В 2024 году ZeroAvia рассчитывает предложить свои технологии другим компаниям. Сначала стартап будет ориентироваться на самолёты на 10-20 мест с дальностью полёта до 500 миль (около 800 км), которые используются для коммерческих пассажирских перевозок, доставки посылок и сельского хозяйства.
- Инвестиции также помогут компании ускорить разработку двигателей для более крупных самолётов, рассчитанных на 50 и более мест: стартап планирует выйти в этот сегмент к 2026 году.
- Основатель и гендиректор ZeroAvia — Валерий Мифтахов. По данным американского Inc., он жил в Западной Сибири прежде чем переехал в Калифорнию.
- В декабре 2020 года ZeroAvia привлёк $37,7 млн от правительства Великобритании и группы инвесторов, в том числе фондов Гейтса, Amazon и других. Мифтахов говорил, что технологии стартапа готовы использовать десять авиакомпаний, в том числе British Airways.
Мне мой друг тоже иногда пишет что он иногда вспоминает о том что он родом из РФ... уже 15 лет как уехал дизайнером по промышленному дизайну холодильников бытовых в Китай. Он очень негативно настроен к своей родине за то что годами бегал со своим стартапом в поисках денег по Новосибирску. Вонючие 40 штук баксов не мог не у кого вымолить .... под залог своей квартиры больше у него нечего не было. Я думаю это ужасно просто осознавать правду и видеть жизнь детей олигархата каждый день.
Сикорский тоже сбежал, вынужденно после революции, чем всё закончилось, всем известно....Не ценят в России таланты.
Пример Михаила Кокорича наверное более релевантен будет.
Сикорский убежал, когда бежали массово.
Сикорский не шибко и конструктор,ну вертолеты да,так в СССР Камов и Миль были.
Это если умолчать про его монстры самолёты абсолютно бесполезные типа Ильи Муромца
Как эти машины будут вести себя при аварии?
Горазд более Эффективно чем аварии авто на Аккумуляторах !
Так как объем сгенерированного водорода в рабочем объёме двигателя и во всей топливной системе ничтожно мал, а в ячейках он находится не в состоянии чистого водорода вообще. В отличии от Электра-автомобилей мало того зимой он работает лучше, ему не нужно массу батарей возить туда и обратно даже если они пустые.
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