Будущее
Рая Хачатрян

Планировавший турполёты на орбиту «КосмоКурс» прекратит работу — он не смог построить космодром из-за требований властей Статьи редакции

Компания планировала построить космодром в Нижегородской области и провести свой первый полёт в 2025 году.

22 22 комментария
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Глава российской частной компании «КосмоКурс» Павел Пушкин объявил о её закрытии, передает «РИА Новости». Компания планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и провести свой первый полёт в 2025 году.

Для этого «КосмоКурс» планировал построить собственный космодром в Нижегородской области. Пушкин заявил, что возникли непреодолимые трудности в процессе согласования требований к проекту космодрома с местными властями. В марте компания окончательно приостановила работы по созданию космодрома.

Ещё одной причиной закрытия он назвал невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования космической ракеты, передаёт «РИА Новости».

По словам Пушкина, сотрудникам уже объявили о сокращении — в компании работало 50 инженеров-конструкторов космической и ракетной техники. Коллектив может стать частью научного института под контролем «Роскосмоса», добавил Пушкин. В госкорпорации подтвердили изданию, что «ведутся поиски путей решения проблемы».

«КосмоКурс» основал Павел Пушкин в 2014 году. Компания планировала проводить экскурсии на высоте полёта Юрия Гагарина (180–220 км). Для этого она работала над комплексом из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического корабля на семь мест — для туристов и инструктора.

Компания должен был запустить в космос около 700 туристов в год, проводя не меньше 115 пусков, говорил Пушкин. Билет стоил бы $200–250 тысяч: по плану, в это входило 15-минутный полёт, из которых пять-шесть минут участники смогут провести в невесомости.

Работу «КосмоКурс» спонсировал неназванный российский миллиардером из списка Forbes. Инвестором мог бы быть владелец и президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, писала «Медуза».

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#новость #космокурс

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Наталья Саушкина

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Юра! Мы все про....

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Дядька Демон

6

Как житель Нижегородской губернии очень рад этому. Возможно, утону в минусах, но космодрому не место в заселенной территории. Места у нас тут хорошие, туристически привлекательные в некоторой степени и ракетное топливо на голову чот не очень хочется.

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Tonny Gun

Дядька
11

Ну конечно, у вас же богатейший город, мировой финансовый центр. Зачем вам одна из немногих успешных в мире компаний в области космических путешествий. Зачем вам приезжающие богатейшие люди со всего мира, всемирная известность, крупные инвестиции в инфраструктуру и создание рабочих мест? 

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Георгий Михнов

Дядька
–11

В минусах не утонете. В данном случае вы выступаете против развития космонавтики в России, а на vc.ru это считается хорошим тоном

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Александр Привалов

Георгий
3

Это потому, что про провалы роскосмоса шутили??? Есть ссылка, где хоть раз на vc.ru сказали, что это плохо?

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Vasiliy coconut

7

Власти не нужны Конкуренты . Естественно никаких разрешений они не получили

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Vladislav Stan

Vasiliy
6

Любой чинуша и любая фсбня боятся людей, которые способны на большее, чем стоять на коленях и славить дряхлеющего деда. Не удивительно, что все подобные проекты обречены на провал

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Александр Привалов

Vasiliy
0

Конкуренты ЧЕГО? Как будто у нас космотуризм через госуслуги заказать можно. Наоборот, могли бы гордиться, что у нас тоже "живой" бизнес "ну прям как в Америке". А то не нужны, не нужны... А потом с кадрами проблема, некому задачу поручить.

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Sergey G

7

haha
Classic

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Михаил Боярсков

4

Попилили бабки миллиардера и свалили. 

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Максим Петров

1

т,е всякие маски искали где бы слямзить ракету для прототипа, чет думали. А наши - " нам не дали чертежи - расходимся"?! Странно как то, нет?

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Дмитрий Струков

Максим
7

Нормативной документации же, думаю это что то типа: размер не больше такого то, предельный шум такой-то, загрязнение атмосферы не больше стольки-то. В открытый доступ публиковать только то-то. Не думаю что они рассчитывали получить прям чертеж ракеты.

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Kirill Sidorov

Максим
0

Про чертежи речи не шло. Просили нормативы, чтобы после проектирования согласовали использование техники.

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Георгий Михнов

1

"Ураа! Здорово! Я рад, что у России опять ничего не получилось"

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Syzygy

1

Ожидаемый финал. А ведь были дураки, которые в эту афёру верили. Ну ничего, теперь есть ядерный буксир, можно в него будет верить ещё лет десять. 

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Oleg Oleg

2

Абсолютно не реалистичные заявленные планы.

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Дмитрий

2

А потом, Роскосмос удивляется и приводит в пример, что в США частные компании в сфере космоса развиваются, а у нас нет.

Получите, распишитесь.

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Борис Васильев

0

Полагаю, это пиар-ход и/или правильное прикрытие.
Космодром вблизи селитебных территорий - нонсенс.

Флешку с документацией уже вынесли, сейчас проведут реорганизацию и начнут производство, с запусками на арендованных площадках.
Во всяком случае, ребята из Власихи/Одинцово-10 так намекали.
Оценочное суждение.

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Am besten Videos

0

Смысл ясен, никто из наших миллиардеров не стал влазить в данный убыточный проект и он закрылся самостоятельно.
А те деньги, что выделил основной инвестор, ну так их на всю подобную махину не хватило бы ни каким боком. Тут нужны колоссальные вливания и поддержка со стороны государства. 

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alex twit

0

Знаем мы эту документацию, в валюте

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Павел Логинов

0

Наконец-то мы узнали как бы выглядел русский "Илон Маск"

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Vasiliy coconut

0

Батут дырявый

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