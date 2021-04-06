Компания планировала построить космодром в Нижегородской области и провести свой первый полёт в 2025 году.

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Глава российской частной компании «КосмоКурс» Павел Пушкин объявил о её закрытии, передает «РИА Новости». Компания планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и провести свой первый полёт в 2025 году.

Для этого «КосмоКурс» планировал построить собственный космодром в Нижегородской области. Пушкин заявил, что возникли непреодолимые трудности в процессе согласования требований к проекту космодрома с местными властями. В марте компания окончательно приостановила работы по созданию космодрома.

Ещё одной причиной закрытия он назвал невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования космической ракеты, передаёт «РИА Новости».

По словам Пушкина, сотрудникам уже объявили о сокращении — в компании работало 50 инженеров-конструкторов космической и ракетной техники. Коллектив может стать частью научного института под контролем «Роскосмоса», добавил Пушкин. В госкорпорации подтвердили изданию, что «ведутся поиски путей решения проблемы».

«КосмоКурс» основал Павел Пушкин в 2014 году. Компания планировала проводить экскурсии на высоте полёта Юрия Гагарина (180–220 км). Для этого она работала над комплексом из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического корабля на семь мест — для туристов и инструктора.

Компания должен был запустить в космос около 700 туристов в год, проводя не меньше 115 пусков, говорил Пушкин. Билет стоил бы $200–250 тысяч: по плану, в это входило 15-минутный полёт, из которых пять-шесть минут участники смогут провести в невесомости.