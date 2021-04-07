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Будущее
Евгения Евсеева

Один из создателей мессенджера «Серафим» оказался инвестором частного стартапа-разработчика сверхлёгкой ракеты в России Статьи редакции

Проект Success Rockets в 2020 году запустил Олег Мансуров, тогда он говорил, что привлёк $50 млн от неназванных лиц.

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Среди инвесторов в частную космическую компанию Success Rockets, которая разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель, оказался Антон Немкин, один из создателей мессенджера «Серафим», узнал Forbes.

Вместе с двумя другими инвесторами Немкин вложил в проект 310 млн рублей. Об этом изданию рассказал основатель стартапа Олег Мансуров и подтвердил представитель Немкина.

Доля Немкина в проекте неизвестна. По данным «Контур.Фокуса», 100% АО «Успешные ракеты» принадлежит Мансурову.

Деньги потратят на работу Success Rockets, их хватит примерно на один год, рассказал Мансуров. Компания планирует провести лётные испытания ракеты, создать технологические образцы буксира и малого космического аппарата и выстроить систему обслуживания коммерческих заказов на анализ космических снимков.

В июне 2020 года организатор хакатонов Олег Мансуров пообещал построить сверхлёгкую ракету в России и заявил, что привлёк на это $50 млн. Имена инвесторов Мансуров не раскрывал, но говорил, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы.

«Русская служба Би-би-си» рассказывала, что Немкин — бывший сотрудник ФСБ и основатель проекта криптобиржи Vladex. Знакомый Немкина подтвердил Forbes, что тот работал в ФСБ.

«Ведомости» сообщали в 2019 году, что ЦБ обсуждает интеграцию Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером для госкомпаний и крупного бизнеса «Серафим». Он доступен в магазинах приложений Google Play и App Store — пользователи Android скачали его более 5 тысячи раз, пишет Forbes. ООО «Серафим», по данным «Контур.Фокуса», принадлежит Антону Немкину (40%) и ИТ-предпринимателю Евгению Жуланову (60%).

#новость #серафим #космос

16 16 комментариев
3
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16 комментариев
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Евгений Мартынов

9

Какой-то список скам-проектов.

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greg chudnoff

Евгений
0

Ё-мобиль -> Ё-ракета

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Чит Чат

8

мессенджер «Серафим» - такая же неизвестная хрень, как космическая компания Success Rockets,

Ответить

greg chudnoff

Чит
0

вполне известная 5 тысячам сотрудников Газпрома и ФНС

Ответить

max train

2

Один из создателей мессенджера «Серафим

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Alex

1

Недавний плачевный опыт показывает, что кроме таблички "закрыто навсегда," больше им ничего не светит.
Непонятно на что рассчитывают парни, но точно понятно, что путинской россии им никто ни одной ракеты не даст построить. У силовиков прошивка в голове прописана намертво, что ракета может быть только государственной, поэтому все обещания шута из твиттера, простая болтовня.

Много мы знаем частных проектов, которые бы поддержал роскосмос и они хотя бы взлетели? Я ни одного, только декларации и громкие речи. У Маска хоть 11 раз подряд прототип взрывается, видно идёт деятельность, эксперименты, попытки а у нас что???

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Иван Николаев

Alex
0

Понятно на что - на наши с вами деньги с госконтрактов

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Алексей Кравцов

1

-Да, хорошо, спишемся в серафиме.

Ответить

Екатерина Савичева

Алексей
0

Хорошо, что не в Пантелеймоне. 

Ответить

Vasiliy coconut

0

Ахах:)) Санта Барбара . Крипто- фейсы

Ответить

Alex

0

мессендреж Серафик и рокета Success

кто им названия придумывает...

Ответить

Екатерина Савичева

Alex
0

Хороший вопрос...

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Юрий Другач

0

«Один из создателей мессенджера «Серафим» оказался...» блин, никогда бы про него такого не подумал

Ответить

Екатерина Савичева

0

Что? Этот мессенджер РПЦ что-ли спонсируют? Почему Серафим? 

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Bobo Momo

0

Среди инвесторов в частную космическую компанию Success Rockets

Как говорится в пословице

Как корабль назовешь, покуда не перепрыгнешь.

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KINCH

0
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