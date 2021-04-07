Проект Success Rockets в 2020 году запустил Олег Мансуров, тогда он говорил, что привлёк $50 млн от неназванных лиц.

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Среди инвесторов в частную космическую компанию Success Rockets, которая разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель, оказался Антон Немкин, один из создателей мессенджера «Серафим», узнал Forbes.

Вместе с двумя другими инвесторами Немкин вложил в проект 310 млн рублей. Об этом изданию рассказал основатель стартапа Олег Мансуров и подтвердил представитель Немкина.

Доля Немкина в проекте неизвестна. По данным «Контур.Фокуса», 100% АО «Успешные ракеты» принадлежит Мансурову.

Деньги потратят на работу Success Rockets, их хватит примерно на один год, рассказал Мансуров. Компания планирует провести лётные испытания ракеты, создать технологические образцы буксира и малого космического аппарата и выстроить систему обслуживания коммерческих заказов на анализ космических снимков.

В июне 2020 года организатор хакатонов Олег Мансуров пообещал построить сверхлёгкую ракету в России и заявил, что привлёк на это $50 млн. Имена инвесторов Мансуров не раскрывал, но говорил, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы.

«Русская служба Би-би-си» рассказывала, что Немкин — бывший сотрудник ФСБ и основатель проекта криптобиржи Vladex. Знакомый Немкина подтвердил Forbes, что тот работал в ФСБ.