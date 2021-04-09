«Скоро на Twitch и Discord»: Neuralink Илона Маска показала обезьяну, играющую в видеоигру «силой мысли» Статьи редакции
Первое устройство Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон, а дальнейшие — снова ходить.
Стартап Neuralink опубликовал на YouTube видео: в нём обезьяна, которому встроили чип, играет в видеоигры без джойстика, управляя только «силой мысли».
Закадровый голос рассказывает, что на видео девятилетняя макака Пейджер. Ему имплантировали чипы Neuralink примерно за шесть недель до съёмок. Чтобы мотивировать его, по трубке под монитором Пейджеру подавали банановый смузи.
Сначала Пейджер играл в «Понг» с помощью джойстика: пока он это делал, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались. Используя эти данные, Neuralink смогла предвидеть действия обезьяны до того, как он перемещал джойстик.
Сначала исследователи отключили джойстик, хотя Пейджер по привычке еще пользовался им для игры, а потом полностью убрали. Игру контролировал разум обезъяны через оборудование Link и встроенные нейронные сети.
Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink в начале февраля в Clubhouse. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.
В своём Twitter-аккаунте Маск написал, что первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон «силой мысли» — он сделает это быстрее, чем при обычном использовании смартфона. Их компания может представить уже в 2021 году, надеется Маск. Более поздние версии позволят людям с параличом нижних конечностей снова ходить, обещал он.
Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Компания разрабатывает технологию, чтобы устранить последствия травм головного и спинного мозга и вернуть утраченные способности.
В августе 2020 года Илон Маск показал обновлённый нейроинтерфейс Neuralink — беспроводной чип Link в форме монеты. Маск рассказал, что Neuralink можно будет использовать для управления в играх и пообещал, что чип будет поддерживать StarCraft.
1. Но ведь можно показывать рандомное видео как кто-то играет и говорить, что это обезьяна силой мысли (/зануда).
2. Маркетинг отличный. Играть силой мысли не просто в игры, а в Старкрафт. В Тесле мощность компа не просто, а достаточная для Киберпанка 2077. Маск голова.
Если получится, Маску при жизни надо будет памятник ставить. Впрочем, даже простое управление курсором сделает жизнь парализованный людей куда интересней.
Может не ему, а команде инженеров, которые работают над эти проектом?
Ему, ибо он собрал команду инженеров, которые работают над этим проектом
Тут больше вопрос на "сколько далеко это задет"? Уже сейчас есть программы позволяющие управлять курсором на мониторе при помощи взгляда. Камеры отслеживают движение зрачков на экране и переводят туда курсор.
*прошлым летом была статья на иностранном ресурсе (навряд ли сейчас найду), в которой какой-то там уважаемый, нейробиолог говорил о перспективах и страхах чип-устройства Илона Маска. Основное опасение вызывало то, что, по слухам, при помощи этого чипа могут задействовать разные зоны мозга и у здоровых людей. Можно будет вызвать у них искусственно мурашки, удовольствие, чувство страха, удовлетворения, так же направленно влиять на какие-либо участки тела, например для правой ступни сделать озноб или небольшую боль. Спикер опасается, что появятся люди которые заходят убежать от реальности, будут проводить время в VR шлемах, где будут общаться со своими умершими родственниками, любимыми животными, проводить время в удивительных виртуальных мирах получая при этом какие-то ощущения. В пример приводились Корея и Китай, где после популяризации киберспорта, игровых кумиров и идолов, крайне сильно отодвинулся средний возрастной порог когда люди заводили детей. На 2020 год Корея достигла самого минимального процента заключения браков, он составляет 5,5 браков на 1000 человек, в 1970 году этот показатель составлял 9,2 брака. По прогнозам, к 2065 году население страны, где сейчас живет более 50 млн человек, может сократиться примерно на 10 млн. Безусловно это не единственная причина (комп.игры и культ вокруг них), но ее так же выделяют наравне с другими проблемами.
Вот оно — решение проблемы перенаселения, о которой так долго говорили. Когда люди говорят о страхе того, что население сократится, нужно задуматься над тем, нужно ли столько населения.
Я именно про дальнейшее развитие, когда чипы позволят возвращать людям возможность двигаться.
Что касается Кореи и Японии - так проблема не в играх, а в выстроенной системе "работа - всё". Просто раньше развлечений было мало, вот люди сексом и занимались. Теперь его заменили игры.
Ну и проблема детей. Я, конечно, не спец ниразу, но чтобы попасть в детский сад в Японии, родителям надо вроде усердно трудиться - всё весьма дорого.
Ну простое управление курсором есть с помощью вебкамер, но там веб-камеры управляются с помощью глаз, а здесь сила мысли, гений Маск шо тут сказать
Однажды наши клавиатуры и мыши исчезнут со столов так же, как джойстик у этой обезьяны. Ждем :)
Главное, чтобы смузи не переставали подавать
Второй чип нужно подключить к центру удовольствий и активировать его при достижении определенных целей в игре. А смузи можно и внутривенно подавать.
А игру кстати можно сделать симуляцией реального мира, ну и цели будут типа пожрать, заняться сексом и тп. Wait, oh shi~
Вау! Просто нет слов
Правда
Интересно в России такое кто нибудь решиться делать?
нет, ПУтин не позволит! /s
у вас ачивка за приплетание
Получается я паук???
То есть бибизян без смузи не хотел заниматься такой херней? Получается, он поумнее многих двуногих)
Редкий корабль
Может быть не поумнее, но мелькающей картинкой на экране его точно не наебешь. Жрачку подавай.
Через 5 лет...
Обезьяна написала первый коммент нa vc
кто то может с вами поспорить что это не через 5 лет а уже лет 5 так))
Обещаний выше крыши. Игровые консоли с управлением "силой мысли" появились больше 12 лет назад. И там не требовалось ничего в мозг вживлять, просто одевался шлем на голову.
Очень напоминает ситуацию с ИИ. Так раздувают сильно, многие успешные люди на полном серьёзе говорят о проблемах и вопросах морали, о потере рабочих мест. А по факту, самый топовый ИИ на сегодняшний день максимум что умеет - жонглировать кусками текста, имитируя смысл. А большинство людей хавает. Тут надо быть разработчиком, чтобы понимать, что это туфта всё, не сильно дальше ушло, чем генерация уровней в Майнкрафте.
Так что фактически, ещё ничего не готово, но пиарят перспективы, которые вообще никак не вытекают из текущих успехов.
Какие динозавры? Какие гормоны? Они же просто считывают самые сильные сигналы и то, очень грубо. Это как фотоаппарат с разрешением 10 пикселей, можно лишь догадываться об общих цветах, но не различить, что было сфотографированно.
UPD: извиняюсь, про динозавров - это сооснователь Neuralink написал в Твиттере, что они смогут создавать динозавров как в Парке Юрского Периода. А Маск говорил, что они будут регулировать гормоны через этот чип, помогая людям справиться со стрессом.
а почему из прогресса в каком-то направлении вытекает отсутствие дальнейших перспектив по вашему?
вот ИИ научился соединять куски текста имитируя смысл. раньше он на таком уровне делать этого не мог. это прогресс. одни люди из этого делают вывод что будет дальнейший прогресс.
а вы делаете вывод что дальнейшего прогресса не будет т.к. он не" вытекает из текущих успехов" (ваша цитата).
почему ваше мнение более правомерно чем их мнение?
если что история против вас - обычно мнение о том что прогресс продолжится оказывалось правильным. мнение о том что "дальше ничего сделать нельзя" оказывалось неправильным. это примерно в 90% случаев так было исторически.
Жду когда такие обезьяны начнут в доту играть - хоть средний уровень игроков поднимется 😕
Шёл 2021 год, обезьяна играет в пинк понг силой мысли, и по статистике 33 млн россиян ходят в деревянные сортиры каждый день у себя дома))
«Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом»
а еще взламывали банковские системы.. умные дома и т.д.
Пишете из лаборатории? Какими ещё секретными планами поделились двуногие?
Любой технике, нужно обслуживание.. Вжевят этот чип, а потом мало ли что... + совместимость и т.д.. Интересно конечно это очень. Но роботом пока ставовиться не хочется 🦍
Эта штука следит за активностью нейронов, а если она сама будет их стимулировать, можно ли будет управлять обезьяной?
Хочу обезьяну которая будет готовить мне смузи.
если устроит просто примат, то могу посоветовать завести жену
Хочу обезьяну которая будет готовить мне смузи.
На данный момент дешевле нанять такую)
А вообще, да, можно будет стимулировать. Это будет использоваться для проблем типа эпилепсии и других болезней.
Представьте себе фермы из обезьян, обучающих нейронные сети — сколько будет воя от зоозащитников. При том, что миллионы людей заняты примерно той же работой сейчас, их не будет волновать и дальше :)
Маск красавчик. Но я бы не причислял все заслуги Маску. По мне так гении - все люди, которые трудятся ради таких разработок. А Маск в свою очередь знает применение деньгам, он пытается сделать мир лучше. Илон стал тем человеком, который даёт людям возможность и бюджет сделать что-то новое. Если бы миллиардеры вкладывали такие деньги в развитие науки и технологии, а не в развитие своего кошелька... только представьте какой бы стал окружающий нас мир...
заслуга Маска в том что он может создавать такие команды. его уважают разработчики, и если скажем Маск собирает команду для создания нейрочипа для обезьяны - он найдет крутую команду которая будет хотеть работать с ним.
если кто-то другой скажет "давайте делать нейрочип для обезьяны" - далеко не факт что с ним захотят работать топовые люди.
Это просто потрясающе.
Ждём создания банка воспоминаний, к которому можно будет подключиться через нейроинтерфейс, а самые популярные воспоминания среди юзеров будут продаваться по подписке :)
Блоги компаний
Показать еще