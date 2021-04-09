Первое устройство Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон, а дальнейшие — снова ходить.

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Стартап Neuralink опубликовал на YouTube видео: в нём обезьяна, которому встроили чип, играет в видеоигры без джойстика, управляя только «силой мысли».

Закадровый голос рассказывает, что на видео девятилетняя макака Пейджер. Ему имплантировали чипы Neuralink примерно за шесть недель до съёмок. Чтобы мотивировать его, по трубке под монитором Пейджеру подавали банановый смузи.

Сначала Пейджер играл в «Понг» с помощью джойстика: пока он это делал, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались. Используя эти данные, Neuralink смогла предвидеть действия обезьяны до того, как он перемещал джойстик.

Сначала исследователи отключили джойстик, хотя Пейджер по привычке еще пользовался им для игры, а потом полностью убрали. Игру контролировал разум обезъяны через оборудование Link и встроенные нейронные сети.

Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink в начале февраля в Clubhouse. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.

Elon Musk @elonmusk Soon our monkey will be on twitch & discord haha Скоро у нашей обезьяны будет аккаунт на Twitch и Discord

В своём Twitter-аккаунте Маск написал, что первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон «силой мысли» — он сделает это быстрее, чем при обычном использовании смартфона. Их компания может представить уже в 2021 году, надеется Маск. Более поздние версии позволят людям с параличом нижних конечностей снова ходить, обещал он.

Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Компания разрабатывает технологию, чтобы устранить последствия травм головного и спинного мозга и вернуть утраченные способности.