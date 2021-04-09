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Рая Хачатрян

«Скоро на Twitch и Discord»: Neuralink Илона Маска показала обезьяну, играющую в видеоигру «силой мысли» Статьи редакции

Первое устройство Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон, а дальнейшие — снова ходить.

55 55 комментариев
2121 просмотров

Стартап Neuralink опубликовал на YouTube видео: в нём обезьяна, которому встроили чип, играет в видеоигры без джойстика, управляя только «силой мысли».

Закадровый голос рассказывает, что на видео девятилетняя макака Пейджер. Ему имплантировали чипы Neuralink примерно за шесть недель до съёмок. Чтобы мотивировать его, по трубке под монитором Пейджеру подавали банановый смузи.

Сначала Пейджер играл в «Понг» с помощью джойстика: пока он это делал, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались. Используя эти данные, Neuralink смогла предвидеть действия обезьяны до того, как он перемещал джойстик.

Сначала исследователи отключили джойстик, хотя Пейджер по привычке еще пользовался им для игры, а потом полностью убрали. Игру контролировал разум обезъяны через оборудование Link и встроенные нейронные сети.

Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink в начале февраля в Clubhouse. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.

Elon Musk @elonmusk
Soon our monkey will be on twitch & discord haha
Скоро у нашей обезьяны будет аккаунт на Twitch и Discord

В своём Twitter-аккаунте Маск написал, что первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон «силой мысли» — он сделает это быстрее, чем при обычном использовании смартфона. Их компания может представить уже в 2021 году, надеется Маск. Более поздние версии позволят людям с параличом нижних конечностей снова ходить, обещал он.

Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Компания разрабатывает технологию, чтобы устранить последствия травм головного и спинного мозга и вернуть утраченные способности.

В августе 2020 года Илон Маск показал обновлённый нейроинтерфейс Neuralink — беспроводной чип Link в форме монеты. Маск рассказал, что Neuralink можно будет использовать для управления в играх и пообещал, что чип будет поддерживать StarCraft.

Сила мысли: как работает нейроинтерфейс…
Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно…
vc.ru

#новость #neuralink

55 55 комментариев
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alex twit

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Юрий Белоножкин

11

1. Но ведь можно показывать рандомное видео как кто-то играет и говорить, что это обезьяна силой мысли (/зануда).

2. Маркетинг отличный. Играть силой мысли не просто в игры, а в Старкрафт. В Тесле мощность компа не просто, а достаточная для Киберпанка 2077. Маск голова.

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Иван Николаев

Юрий
2

Скоро

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Syzygy

10

Если получится, Маску при жизни надо будет памятник ставить. Впрочем, даже простое управление курсором сделает жизнь парализованный людей куда интересней. 

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Михаил Арнаутов

Syzygy
2

Может не ему, а команде инженеров, которые работают над эти проектом?

Ответить

Иван Гуляев

Михаил
3

Ему, ибо он собрал команду инженеров, которые работают над этим проектом

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Иванка Сегодина

Syzygy
0

Тут больше вопрос на "сколько далеко это задет"? Уже сейчас есть программы позволяющие управлять курсором на мониторе при помощи взгляда. Камеры отслеживают движение зрачков на экране и переводят туда курсор. 

*прошлым летом была статья на иностранном ресурсе (навряд ли сейчас найду), в которой какой-то там уважаемый, нейробиолог говорил о перспективах и страхах чип-устройства Илона Маска. Основное опасение вызывало то, что, по слухам, при помощи этого чипа могут задействовать разные зоны мозга и у здоровых людей. Можно будет вызвать у них искусственно мурашки, удовольствие, чувство страха, удовлетворения, так же направленно влиять на какие-либо участки тела, например для правой ступни сделать озноб или небольшую боль. Спикер опасается, что появятся люди которые заходят убежать от реальности, будут проводить время в VR шлемах, где будут общаться со своими умершими родственниками, любимыми животными, проводить время в удивительных виртуальных мирах получая при этом какие-то ощущения. В пример приводились Корея и Китай, где после популяризации киберспорта, игровых кумиров и идолов, крайне сильно отодвинулся средний возрастной порог когда люди заводили детей. На 2020 год Корея достигла самого минимального процента заключения браков, он составляет 5,5 браков на 1000 человек, в 1970 году этот показатель составлял 9,2 брака. По прогнозам, к 2065 году население страны, где сейчас живет более 50 млн человек, может сократиться примерно на 10 млн. Безусловно это не единственная причина (комп.игры и культ вокруг них), но ее так же выделяют наравне с другими проблемами.

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Valentin Dombrovsky

Иванка
0

Вот оно — решение проблемы перенаселения, о которой так долго говорили. Когда люди говорят о страхе того, что население сократится, нужно задуматься над тем, нужно ли столько населения. 

Ответить

Syzygy

Valentin
1

Проблемы перенаселения нет. На планета запросто можно разместить раз в пять больше людей. Есть проблема неравномерного расселения. Та же Япония очень не маленькая, но все живут крайне скученно.

Ответить

Syzygy

Иванка
0

Я именно про дальнейшее развитие, когда чипы позволят возвращать людям возможность двигаться.

Что касается Кореи и Японии - так проблема не в играх, а в выстроенной системе "работа - всё". Просто раньше развлечений было мало, вот люди сексом и занимались. Теперь его заменили игры.
Ну и проблема детей. Я, конечно, не спец ниразу, но чтобы попасть в детский сад в Японии, родителям надо вроде усердно трудиться - всё весьма дорого.

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Иван Шеметов

Syzygy
0

Ну простое управление курсором есть с помощью вебкамер, но там веб-камеры управляются с помощью глаз, а здесь сила мысли, гений Маск шо тут сказать

Ответить

Bobo Momo

Syzygy
0

Со времен Ньютона таких людей не рождалось...

Ответить

Алекс Рублёв

4

Однажды наши клавиатуры и мыши исчезнут со столов так же, как джойстик у этой обезьяны. Ждем :)

Ответить

Юрий Белоножкин

Алекс
17

Главное, чтобы смузи не переставали подавать

Ответить

Холден Колфилд

Юрий
0

А чипсеки? И это чисто я на выходных

Ответить

Peter Rezikov

Юрий
0

Второй чип нужно подключить к центру удовольствий и активировать его при достижении определенных целей в игре. А смузи можно и внутривенно подавать. 

Ответить

Peter Rezikov

Peter
0

А игру кстати можно сделать симуляцией реального мира, ну и цели будут типа пожрать, заняться сексом и тп. Wait, oh shi~

Ответить

Холден Колфилд

–2

Вау! Просто нет слов
Правда
Интересно в России такое кто нибудь решиться делать?

Ответить

HUNDRED THOUSAND

Холден
15

нет, ПУтин не позволит! /s

у вас ачивка за приплетание

Ответить

Холден Колфилд

HUNDRED
1

Получается я паук???

Ответить

Dmitry Pasyutin

Холден
5

возможно даже павук

Ответить

Холден Колфилд

Холден
–1

Да хватит минусить

Ответить

Bobo Momo

Холден
0

У России другая цель.

Ответить

Dmitry Kiselev

7

То есть бибизян без смузи не хотел заниматься такой херней? Получается, он поумнее многих двуногих)

Ответить

Редкий корабль

Dmitry
1

Может быть не поумнее, но мелькающей картинкой на экране его точно не наебешь. Жрачку подавай.

Ответить

Artem Kapnist

Dmitry
0

Бибизян😀

Ответить

ur spam

Dmitry
0

Ты бы в пинг-понг играл бы за так?
Вот подключили бы шутерок какой-нибудь.

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Через 5 лет...
Обезьяна написала первый коммент нa vc

Ответить

Шизоидная обезьяна

Raimond
5

Без чипа прекрасно справляюсь

Ответить

Петр Иванов

Raimond
0

кто то может с вами поспорить что это не через 5 лет а уже лет 5 так))

Ответить

Artemy

3

Идеальный стартапер. Даже смузи на месте!

Ответить

Victor Cold

3

Обещаний выше крыши. Игровые консоли с управлением "силой мысли" появились больше 12 лет назад. И там не требовалось ничего в мозг вживлять, просто одевался шлем на голову.

Очень напоминает ситуацию с ИИ. Так раздувают сильно, многие успешные люди на полном серьёзе говорят о проблемах и вопросах морали, о потере рабочих мест. А по факту, самый топовый ИИ на сегодняшний день максимум что умеет - жонглировать кусками текста, имитируя смысл. А большинство людей хавает. Тут надо быть разработчиком, чтобы понимать, что это туфта всё, не сильно дальше ушло, чем генерация уровней в Майнкрафте.

Так что фактически, ещё ничего не готово, но пиарят перспективы, которые вообще никак не вытекают из текущих успехов.

Какие динозавры? Какие гормоны? Они же просто считывают самые сильные сигналы и то, очень грубо. Это как фотоаппарат с разрешением 10 пикселей, можно лишь догадываться об общих цветах, но не различить, что было сфотографированно.

UPD: извиняюсь, про динозавров - это сооснователь Neuralink написал в Твиттере, что они смогут создавать динозавров как в Парке Юрского Периода. А Маск говорил, что они будут регулировать гормоны через этот чип, помогая людям справиться со стрессом.

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Петр Иванов

Victor
0

а почему из прогресса в каком-то направлении вытекает отсутствие дальнейших перспектив по вашему?

вот ИИ научился соединять куски текста имитируя смысл. раньше он на таком уровне делать этого не мог. это прогресс. одни люди из этого делают вывод что будет дальнейший прогресс.
а вы делаете вывод что дальнейшего прогресса не будет т.к. он не" вытекает из текущих успехов" (ваша цитата).

почему ваше мнение более правомерно чем их мнение?

если что история против вас - обычно мнение о том что прогресс продолжится оказывалось правильным. мнение о том что "дальше ничего сделать нельзя" оказывалось неправильным. это примерно в 90% случаев так было исторически.

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Syzygy

Victor
0

* Вы находитесь здесь.

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Николай Андрианов

2

Жду когда такие обезьяны начнут в доту играть - хоть средний уровень игроков поднимется 😕

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Александр Комаров

–3

Шёл 2021 год, обезьяна играет в пинк понг силой мысли, и по статистике 33 млн россиян ходят в деревянные сортиры каждый день у себя дома))

Ответить

никарагуанский бабуин

1

«Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом»

а еще взламывали банковские системы.. умные дома и т.д.

Ответить

Юрий Белоножкин

никарагуанский
1

Пишете из лаборатории? Какими ещё секретными планами поделились двуногие?

Ответить

никарагуанский бабуин

Юрий
0

скоро все планы появятся на vc... 

Ответить

Редкий корабль

1

Следующий шаг, отучить обезьяну сосать банановый смузи.
А то будет как в анекдоте "Привычка осталась"

Ответить

Artem Kapnist

1

Любой технике, нужно обслуживание.. Вжевят этот чип, а потом мало ли что... + совместимость и т.д.. Интересно конечно это очень. Но роботом пока ставовиться не хочется 🦍

Ответить

Nick

1

Так вот на какую работу Ержан должен был вставать! Красавчик, поднялся.

Ответить

Илья Шишкунов

1

А обезьяна довольно хороша в пин-понге 

Ответить

Для Сохранения

0

Эта штука следит за активностью нейронов, а если она сама будет их стимулировать, можно ли будет управлять обезьяной?
Хочу обезьяну которая будет готовить мне смузи.

Ответить

Специфический кубок

Для
2

Уже есть смартфоны для этого

Ответить

Dmitry Pasyutin

Для
1

если устроит просто примат, то могу посоветовать завести жену

Ответить

Для Сохранения

Dmitry
1

Тут запрос на послушание.

Ответить

Vasiliy Gorin

Для
0

Хочу обезьяну которая будет готовить мне смузи.

На данный момент дешевле нанять такую)

А вообще, да, можно будет стимулировать. Это будет использоваться для проблем типа эпилепсии и других болезней.

Ответить

villy.igor

0

я в шоке, это прекрасно)

Ответить

Кирилл Марченков

0

Все смотреть фильм планета обезьян,да?!Находите сходства?

Ответить

Sergey Filimonov

0

Представьте себе фермы из обезьян, обучающих нейронные сети — сколько будет воя от зоозащитников. При том, что миллионы людей заняты примерно той же работой сейчас, их не будет волновать и дальше :)

Ответить

Vlad Piskur

0

Маск красавчик. Но я бы не причислял все заслуги Маску. По мне так гении - все люди, которые трудятся ради таких разработок. А Маск в свою очередь знает применение деньгам, он пытается сделать мир лучше. Илон стал тем человеком, который даёт людям возможность и бюджет сделать что-то новое. Если бы миллиардеры вкладывали такие деньги в развитие науки и технологии, а не в развитие своего кошелька... только представьте какой бы стал окружающий нас мир...

Ответить

Петр Иванов

Vlad
0

заслуга Маска в том что он может создавать такие команды. его уважают разработчики, и если скажем Маск собирает команду для создания нейрочипа для обезьяны - он найдет крутую команду которая будет хотеть работать с ним.

если кто-то другой скажет "давайте делать нейрочип для обезьяны" - далеко не факт что с ним захотят работать топовые люди.

Ответить

Islam Laipanov

0

Обезьяна живёт лучше чем я

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Oleg K

0

Это просто потрясающе.
Ждём создания банка воспоминаний, к которому можно будет подключиться через нейроинтерфейс, а самые популярные воспоминания среди юзеров будут продаваться по подписке :) 

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