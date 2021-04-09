Будущее
Евгения Евсеева

Спутниковый оператор OneWeb запланировал построить три наземные станции для легализации в России Статьи редакции

Без таких станций он не сможет оказывать услуги на территории страны.

Британская OneWeb планирует создать наземные станции сопряжения, которые связывают спутник и устройство абонента при приеме сигнала из космоса. Об этом пишет РБК со ссылкой на коммерческого директора OneWeb в России Михаила Кайгородова.

Правительство в 2019 году внесло изменения в правила использования спутниковых сетей, которые контролируют иностранные компании. Весь трафик от спутниковых устройств в стране должен проходить через станцию сопряжения российского оператора, которая находится в России.

При этом один из участников рынка ранее оценивал стоимость строительства станции сопряжения в сумму «от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов в зависимости от технической реализации проекта».

Акционер оператора спутниковой связи AltegroSky Сергей Пехтерев заявил изданию, что OneWeb вряд ли в ближайшее время запустит российский пункт управления сети с тремя станциями и центром обработки трафика. Он напомнил, что власти отказались выдать оператору частоты в России. После этого OneWeb отозвал заявку на них.

  • OneWeb планирует к 2027 году обеспечить пользователей по всему миру доступом к высокоскоростному интернету. В январе оператор привлёк $400 млн на запуск более 500 спутников до конца 2022 года.
  • В 2017 году OneWeb подписал соглашение о создании совместного предприятия со спутниковой системой «Гонец», структурой «Роскосмоса». В октябре The Daily Telegraph сообщало, что оператор выйдет из совместного предприятия, но «Гонец» опровергнул «Ведомостям» эту информацию.

#новость #oneweb

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Влад Борщ

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А потом Роскомнадзор поставит свои ящики контроля трафика, кого нибудь замедлит, все нахуй сломает как обычно. Зато легально.

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kei gelfer

Влад
1

Да, но с другой стороны, без станции вообще ничего работать не будет (о чём часто забывают)

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3216q114

Влад
1

Свои ящики много у кого есть. Например в сша это CALEA
А без  наземных станции приземления трафика пока что вообще не обойтись, вот например карта старлинковских гейтов в сша.

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3216q114

3216q114
0

Вот можно по миру посмотреть.

Starlink satellite tracker
Live view of SpaceX starlink satellite constellation.
satellitemap.space
Ответить

Специфический кубок

1

Не-не, пошли нах - у нас тут свой инновационный Чебурнет 

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Konstantin Grudnev

0

А СтарЛинк свои наземные станции не построит и это хорошо.

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Илюха :3

Konstantin
0

почему? у многих в нашей стране нет нормального интернета, спутниковый интернет им очень поможет

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3216q114

Илюха
0

спутниковый уже есть вот например подборка.
https://bloganten.ru/top-provajderov-sputnikovogo-interneta/
Тут фишка именно в пинге и скорости, благодаря низкой орбите, но без наземных станций  в РФ, пинга нормального точно не будет.

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3216q114

Konstantin
0

Так без них и интернета не будет или будет такой что им пользоваться сам не захочешь.

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Russian Swiss

0

Бесполезные станции, которые не нужны. Частоты, которые не выданы.

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