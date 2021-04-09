Без таких станций он не сможет оказывать услуги на территории страны.

Британская OneWeb планирует создать наземные станции сопряжения, которые связывают спутник и устройство абонента при приеме сигнала из космоса. Об этом пишет РБК со ссылкой на коммерческого директора OneWeb в России Михаила Кайгородова.

Правительство в 2019 году внесло изменения в правила использования спутниковых сетей, которые контролируют иностранные компании. Весь трафик от спутниковых устройств в стране должен проходить через станцию сопряжения российского оператора, которая находится в России.

При этом один из участников рынка ранее оценивал стоимость строительства станции сопряжения в сумму «от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов в зависимости от технической реализации проекта».

Акционер оператора спутниковой связи AltegroSky Сергей Пехтерев заявил изданию, что OneWeb вряд ли в ближайшее время запустит российский пункт управления сети с тремя станциями и центром обработки трафика. Он напомнил, что власти отказались выдать оператору частоты в России. После этого OneWeb отозвал заявку на них.

OneWeb планирует к 2027 году обеспечить пользователей по всему миру доступом к высокоскоростному интернету. В январе оператор привлёк $400 млн на запуск более 500 спутников до конца 2022 года.



В 2017 году OneWeb подписал соглашение о создании совместного предприятия со спутниковой системой «Гонец», структурой «Роскосмоса». В октябре The Daily Telegraph сообщало, что оператор выйдет из совместного предприятия, но «Гонец» опровергнул «Ведомостям» эту информацию.