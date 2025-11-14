Популярное
Полина Лааксо
Будущее

Blue Origin Безоса провела второй успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn — её первую многоразовую ступень впервые смогли посадить

На плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.

Видео немного ускорено. Источник: Безос здесь и далее
  • Запуск New Glenn состоялся в 23:55 мск 13 ноября 2025 года со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде, США. Все двигатели зажглись.
  • Ракета вывела на орбиту два зонда NASA в рамках космической программы Escapade. Они полетят к Марсу, чтобы исследовать околопланетное пространство и слабое магнитное поле, а также объяснить потерю планетой воды и атмосферы. Выйти на орбиту Марса должны в сентябре 2027 года.
  • От носителя спутники отделились примерно через 35 минут после запуска. Ускоритель управляемо посадили примерно через десять минут после старта, что уже удавалось компании SpaceX: девятый запуск Starship ознаменовался уже и повторным использованием. Глава SpaceX Илон Маск поздравил саму Blue Origin и основателя Джеффа Безоса.
  • Двухступенчатую тяжёлую орбитальную ракету-носитель New Glenn разрабатывали с 2015 года. Она предназначена прежде всего для доставки грузов и способна вывести на орбиту до 45 т. Первый запуск состоялся 16 января 2025 года. Первую ступень тогда потеряли. Второй запуск дважды переносили.
  • У Blue Origin также есть многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов New Shepard. Первый полёт состоялся в июле 2021 года с Безосом на борту. В 2025-м компания добавила возможность оплачивать полёты криптовалютой.
«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX

В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.

