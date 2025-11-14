Blue Origin Безоса провела второй успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn — её первую многоразовую ступень впервые смогли посадить

На плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.Видео немного ускорено. Источник: Безос здесь и далееЗапуск New Glenn состоялся в 23:55 мск 13 ноября 2025 года со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде, США. Все двигатели зажглись.Ракета вывела на орбиту два зонда NASA в рамках космической программы Escapade. Они полетят к Марсу, чтобы исследовать околопланетное пространство и слабое магнитное поле, а также объяснить потерю планетой воды и атмосферы. Выйти на орбиту Марса должны в сентябре 2027 года.От носителя спутники отделились примерно через 35 минут после запуска. Ускоритель управляемо посадили примерно через десять минут после старта, что уже удавалось компании SpaceX: девятый запуск Starship ознаменовался уже и повторным использованием. Глава SpaceX Илон Маск поздравил саму Blue Origin и основателя Джеффа Безоса.Двухступенчатую тяжёлую орбитальную ракету-носитель New Glenn разрабатывали с 2015 года. Она предназначена прежде всего для доставки грузов и способна вывести на орбиту до 45 т. Первый запуск состоялся 16 января 2025 года. Первую ступень тогда потеряли. Второй запуск дважды переносили.У Blue Origin также есть многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов New Shepard. Первый полёт состоялся в июле 2021 года с Безосом на борту. В 2025-м компания добавила возможность оплачивать полёты криптовалютой.Полина ЛааксоБудущее05.10.2021«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.#новости #blueorigin #newglenn