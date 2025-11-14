Blue Origin Безоса провела второй успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn — её первую многоразовую ступень впервые смогли посадить

В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.