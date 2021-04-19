Вертолёт успешно оторвался от поверхности.

19 апреля Ingenuity успешно прошёл все необходимые проверки и оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолёт завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Это событие открыло эпоху авиационных полётов вне Земли.

Ingenuity — небольшой вертолёт с двумя соосными винтами диаметром 1,2 м. Его доставили на Марс с помощью марсохода Perseverance, чтобы проверить возможность запуска вертолётов и дронов в экстремальных условиях планеты. Основная трудность заключалась в том, что у поверхности Марса плотность атмосферы равна земной на высоте 30 км.

Первый полёт планировался 11 апреля, но во время проверочного запуска винтов возникла проблема. Из-за низкой плотности марсианской атмосферы винтам Ingenuity приходится крутиться на высоких скоростях, вплоть до 2500 об/мин. Когда винты достигли такой скорости — сработал один из сторожевых датчиков. Чтобы всё проверить и починить, первый полёт отложили на 19 апреля.

После успешного первого запуска Ingenuity совершит ещё несколько полётов по более сложной программе и сделает ряд фотографий высокой чёткости.