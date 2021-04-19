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NASA запустило вертолёт Ingenuity — это первый управляемый полёт на Марсе Статьи редакции

Вертолёт успешно оторвался от поверхности.

19 апреля Ingenuity успешно прошёл все необходимые проверки и оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолёт завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Это событие открыло эпоху авиационных полётов вне Земли.

Ingenuity — небольшой вертолёт с двумя соосными винтами диаметром 1,2 м. Его доставили на Марс с помощью марсохода Perseverance, чтобы проверить возможность запуска вертолётов и дронов в экстремальных условиях планеты. Основная трудность заключалась в том, что у поверхности Марса плотность атмосферы равна земной на высоте 30 км.

Первый полёт планировался 11 апреля, но во время проверочного запуска винтов возникла проблема. Из-за низкой плотности марсианской атмосферы винтам Ingenuity приходится крутиться на высоких скоростях, вплоть до 2500 об/мин. Когда винты достигли такой скорости — сработал один из сторожевых датчиков. Чтобы всё проверить и починить, первый полёт отложили на 19 апреля.

После успешного первого запуска Ingenuity совершит ещё несколько полётов по более сложной программе и сделает ряд фотографий высокой чёткости.

#новость #nasa #марс

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17 комментариев
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Bobo Momo

14

Вот оно! Настоящее величие! 

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Vladislav Stan

Bobo
2

Ну или вот это

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Bobo Momo

Vladislav
2

Скоро четверть века царь будет сидеть, народу нравится. В чем проблема? 

Ответить

Vladislav Stan

Bobo
0

Проблем никаких нет, просто отрицательный рост и нищета, сэр

Ответить

Bobo Momo

Vladisl…
0

Ну так никто ж не жалуется. 

Ответить

Арсений Щеглов

6

Мне нравится такое развитие в наше время! Только вот фотографий явно не хватает. 

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Владислав

2

Вид с камеры установленной на вертолете.
Видна тень от вертолета, видимо солнце было в зените

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Владислав

2
Ответить

Bobo Momo

0

Вертолетик Ingenuity является частью миссии Марс 2020, запущенной в прошлом году.

Всего это уже 11й успешный аппарат, который НАСА запустила к Марсу за последние 30 лет.

Для сравнения у России 0 (ноль) успешных миссий к Марсу за последние 30 лет.

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irmr

Bobo
1

Да и за последующие))0

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Bobo Momo

irmr
0

So true 

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Илья М

Bobo
–2

у России 0 (ноль) успешных миссий к Марсу за последние 30 лет

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trace_Gas_Orbiter
совместно с европой не пойдет?
З.Ы. у вас паспорт США или РФ, вы так усиленно счёт ведете - будто это личное что-то :)

Trace Gas Orbiter
«Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» (англ. Trace Gas Orbiter…
ru.wikipedia.org
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badResistor

Илья
1

отрабатывай, отрабатывай ботик!

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Мистер Твистер

Илья
0

А у Вас чей паспорт, что Вы такой пассивный в подсчете?

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Илья М

Мистер
0

у меня-то российский и пример миссии к марсу я привел выше :)

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Комментарий удален

Дамир Губаев

0

Осталось найти воду на Марсе. С помощью вертолета это будет гораздо быстрее

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Антон Адамов

Дамир
0

Или найдут нефть и прилетят уже другие вертолеты

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