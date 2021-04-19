NASA запустило вертолёт Ingenuity — это первый управляемый полёт на Марсе Статьи редакции
Вертолёт успешно оторвался от поверхности.
19 апреля Ingenuity успешно прошёл все необходимые проверки и оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолёт завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Это событие открыло эпоху авиационных полётов вне Земли.
Ingenuity — небольшой вертолёт с двумя соосными винтами диаметром 1,2 м. Его доставили на Марс с помощью марсохода Perseverance, чтобы проверить возможность запуска вертолётов и дронов в экстремальных условиях планеты. Основная трудность заключалась в том, что у поверхности Марса плотность атмосферы равна земной на высоте 30 км.
Первый полёт планировался 11 апреля, но во время проверочного запуска винтов возникла проблема. Из-за низкой плотности марсианской атмосферы винтам Ingenuity приходится крутиться на высоких скоростях, вплоть до 2500 об/мин. Когда винты достигли такой скорости — сработал один из сторожевых датчиков. Чтобы всё проверить и починить, первый полёт отложили на 19 апреля.
После успешного первого запуска Ingenuity совершит ещё несколько полётов по более сложной программе и сделает ряд фотографий высокой чёткости.
Вот оно! Настоящее величие!
Ну или вот это
Мне нравится такое развитие в наше время! Только вот фотографий явно не хватает.
Вид с камеры установленной на вертолете.
Видна тень от вертолета, видимо солнце было в зените
Вертолетик Ingenuity является частью миссии Марс 2020, запущенной в прошлом году.
Всего это уже 11й успешный аппарат, который НАСА запустила к Марсу за последние 30 лет.
Для сравнения у России 0 (ноль) успешных миссий к Марсу за последние 30 лет.
у России 0 (ноль) успешных миссий к Марсу за последние 30 лет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trace_Gas_Orbiter
совместно с европой не пойдет?
З.Ы. у вас паспорт США или РФ, вы так усиленно счёт ведете - будто это личное что-то :)
А у Вас чей паспорт, что Вы такой пассивный в подсчете?
Комментарий удален
Осталось найти воду на Марсе. С помощью вертолета это будет гораздо быстрее
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