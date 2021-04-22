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Будущее
Новости TJ

Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислорода Статьи редакции

В NASA считают, что это поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

116 116 комментариев
6566 просмотров

NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Преобразовать углекислый газ в кислород смог экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance — он называется Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE.

Прибор, благодаря которому удалось получить кислород на планете, устанавливают на ровер Perseverance NASA

В NASA отмечают, что преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.

The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата.

18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. Он преодолел 471 млн км и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни.

#новость #космос

116 116 комментариев
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116 комментариев
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Холден Колфилд

103

Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду

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greg chudnoff

Холден
1

Да задолбали уже по любому поводу и без повода пинать Роскосмос ((( Не смешно и не актуально.

Ответить

Анатолий Б.

greg
25

Можно не пинать, всё ж просто: очень хочется почитать про достижения Роскомоса. Хочется открытости, прозрачности, позитива. И сравнения зарплат.
Зайдите на главную страницу - одни юбилеи и выступления функционеров. А хочется гордиться.

Ответить

greg chudnoff

Анатолий
3

Ну, я сравнивал зарплаты рядовых инженеров в SpaceX и Роскосмосе. И там, и там одна фигня.

А вы заходили на главную страницу Роскосмоса? Я только что зашел. Один юбилей - пилотируемой космонавтике 60 лет. Один функционер - Рогозин. Все остальное - материалы про космонавтов, про космос, про МКС. Без хайпа, но познавательно.

Ответить

Данил Макаров

greg
5

Здесь так не принято. Надо фапать на иностранные достижения  и обязательно упоминать, что у нас безнадега, нищета и хтонический ужас. Иначе не впишешься в систему - будут минусовать.

Ответить

Igor Gorbenko

Данил
14

неси список достижений поскорей, будем радоваться

Ответить

Данил Макаров

Igor
7

На этом же сайте много было новостей по поводу наших достижений, и в комментариях все-равно нытье - "разворовали", "распилили". Писал не тебе. Тебе я в любом случае ничего не должен. Открой интернет и почитай о наших достижениях. Ты просто знать о них не хочешь. Твоя картина мира - ныть. Вот и продолжай в том же духе.

Ответить

ilia

Данил
1

Могу согласиться со чрезмерным нытьем в комментах (отдельно про "товарища майора" к любой новости заколебали), но...

Раз уж про космос статья, то скиньте достижения России за последние 30 лет в этой сфере - сравним, фапают ли тут на другие страны или только фапают у нас  - на достижения времен Советского Союза ругаясь что "да у тех фигня".

А про "да тут жалобы на распилы только" - пардон, но даже официальные власти (!) признали распилы миллиардные на том же Восточном.

Ответить

Данил

ilia
3

Я не говорил именно про космос. Что касается космоса, было бы глупо утверждать, что мы впереди планеты всей. Но, может, стоит отбросить имперские амбиции - мы и не обязаны быть всегда на первом месте, учитывая размер нашей экономики. То, что в итоге построили собственный космодром - разве это не достижение? До последнего времени поставляли в США ракетные двигатели - это же круто. Да, конструкция была разработана еще в Советском Союзе. Но что мешало США ее повторить, если она такая отсталая была? Ну, и производство ведь современное, насколько я понимаю. Собственная спутниковая система ГЛОНАСС.

Запуск спутников «Зонд-ПП» и «Вернов» в рамках программы фундаментальных космических исследований;

Запуск «Спектр-Р» и «Спектр-РГ», оборудованных радиотелескопами, один из которых – ART-XC, является разработкой Института космических исследований РАН;

Запуск аппарата «Коронас-Фотон» для исследования Солнца;

Запуск аппаратов серии «Бион» для биологических исследований в космосе;

 Россия имеет свой сегмент МКС и осуществляет туда пилотируемые полёты.

Последнее - тупо из интернета скопировал. Может, для кого-то это - недостаточные достижения, чем могли бы быть на их взгляд с дивана. Но, ребят, не надо соревноваться с США - мы в разных экономических весовых категориях. Во-вторых, вы же не инвалиды. Вы взрослые люди, которые несут ответственность за окружающий мир. Не устраивает вас что-то - меняйте, развивайте космические исследования, делайте космические стартапы, не будьте зрителями в театре жизни.

Ответить

Arkadij

Данил
–5

Но то что славяне склонны к воровству это факт.

Ответить

Георгий

Arkadij
2

Ты просто токсик

Ответить

Александр

greg
–5

Без шуток, моё мнение. Если поднялась страна в оружии по сравнению с 90-и, то Космос подымут до 35 года. Раньше так же на оборонку гнали, а теперь? По закрывали калитки.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
15

любая страна мира поднялась в любой сфере по сравнению с 90-ми, 30 лет прошло

Ответить

Сергей

Igor
0

А как же вторая Франция? Наша бывшая Украина? Население в 1991г при Русском мире было 52 мил. сейчас около 30. Уровень жизни сейчас как в Северной Корее (самая бедная страна Европы) - ВВП на душу-Венесуэла $6683, Монголия $4182,Украина $2432, Северная Корея ~$2000 (2018г) От промышленности оставленной русскими в 1991г до 2020г дожил только МоторСич и только потому, что до 2014г 70% его выручки были бюджетные деньги РФ.

Ответить

Leo Uvarov

Алексан…
0

что означает фраза "Если поднялась страна в оружии по сравнению с 90-и" ???

Ответить

Георгий

greg
6

Какая такая одна фигня? Что за инженеры в Роскосмосе?  

Итак, примерные зарплаты инженеров - тех кто реально разрабатывает ракеты: SpaceX vs центр Хруничева
SpaceX: https://www.glassdoor.co.uk/Salary/SpaceX-Propulsion-Engineer-US-Salaries-EJI_IE40371.0,6_KO7,26_IL.27,29_IN1.htm

Центр Хруничева: https://ru.joblum.com/job/inzener-konstruktor-1-2-3-kategorii-vedusij/146337

35000р в месяц в Москве vs $100k в год Лос-Анджелесе (не в переоцененной долине) - даже говорить не о чем.

Теперь к агентствам: NASA vs Роскосмос
https://www.rline.tv/news/2020-08-23-rogozin-za-god-povysil-sebe-zarplatu-v-roskosmose-v-1-5-raza-do-44-mln-rubley/

То есть как то внезапно директор Роскосмоса оценивается в 2.5 раза выше чем директор NASA. То есть это не денег нет, а просто отношение к руководства к себе и к инженерам.  Даже интересно - если Рогозину понизить зарплату - он уволится? Пойдет учить Python в айтишечку?

Помимо просто обеспечения уровня жизни, зарплаты - это ведь и про отношение к людям.  Которые реально все это делают. Не хочется комментировать про перспективы "догнать и перегнать" в такой ситуации. Пока получается только обогнать по едким высказываниям руководства.

Отдельно обидно-  в 2014 году, когда уже все было понятно про многоразывые ракеты - ничего кроме засирания SpaceX предпринято не было, только шутку про батут придумали

Ответить

Сергей

Георгий
–1

Неужели можно сравнить з/п инженера СпейсХ и его начальника - самого богатого жулика в мире, не имеющего с 2003г ни одного прибыльного бизнеса без госсубсидий? Справка по финансированию из бюджета СпейсХ (и Рогозина!) т.к. не многие знают ведь СпейсХ "Ко" не публичная. Всего в неё закачано до $10 миллиардов. Их нужно отличать от общих затраты на пилотируемую программу НАСА которые равны: $8465 миллионов, ист аудит НАСА: oig. nasa. gov/docs/IG-20-005.pdf NASA Office of Inspector General IG-20-005 стр 38 Appendix B Figure 8: Summary of CCP Activities and Total Funding Рисунок 8: Сводка деятельности CCP и общее финансирование (финансирование импортозамещения услуг Роскосмоса) Это таблица, где указан подрядчик, его работы и финансирование этапов от НАСА нас интересует последний столбик: Total Funding (общее финансирование) Total Amount Awarde Boeing $4,949.1 million SpaceX $3,153.0 million Sierra Nevada $363.1 million складываем: $4,949.1+$3,153.0+$363.1 = $8465 миллионов.
Эти $8465 миллионов делим на 12 миссий (до затопления МКС) и получаем $706 мил. за одну миссию или 48 кресел к МКС, т.е. кресло к МКС $176 мил. Кстати! Союзы вызили за $20 мил пассажиров из НАСА и космических туристов, пока США не объявили, что будут импортозамещать, после чего мы им подняли цену до 50% от той, которую они сегодня платят. Что касается общего финансирования СпейсХ то цифры тоже известны на 2020г:
$7,641,946,721.55 | NASA
$1,528,086,901.47 | DEPT OF THE AIR FORCE
$3,500,000.00 | DEPT OF THE NAVY
$498,636.42 | WASHINGTON HEADQUARTERS SERVICES (WHS)
$354,510.00 | DARPA
$100,000.00 | MISSILE DEFENSE AGENCY (MDA)
———--———--—+-———--———--———--———--———
$9,174,486,769.44 | TOTAL
Так что там за почти 10 миллиардов получилось у Комбинатора? Повторение 1961г с ценником в 7-8 раз выше, чем можно было бы купить услуги у русских. И ДАААА забыл :)) Комбинатор теперь самый богатый чел на планете Земля!!! Рогозин со своей з/п в Роскосмосе отдыхает (она у него как у главрача в московской больнице) Согласно декларации у Рогозина всего 1.9 мил руб. з/п по основному месту работы в мес! А например у рук. ГКБ им. М.Е. Жадкевича А. Мясникова в 2019 году годовой доход в 32,4 млн руб. (2,7 мил руб в мес) у глав. врача ГКБ 51 Виктории Бражник в 2019г 25,5 млн руб. или 2.1 мил. руб. в мес.

Ответить

Балкон.Ру

Анатолий
3

одни юбилеи и выступления функционеров

Еще песни

Ответить

Холден Колфилд

greg
1

Разлогинься ок?

Ответить

greg chudnoff

Холден
–1

Сначала ты ок?

Ответить

Холден Колфилд

greg
3

Нет ты первый клади трубку:*

Ответить

Maksim Pukhalsky

greg
1

Дмитрий Олегович (Рогозин) заканчивайте, мы вас раскрыли

Ответить

Rusik M

Холден
11

Бери выше, много воды!
И закрыли на глаза, на то что предприятия сливают в неё отходы....

Ответить

Денис Демидов

Rusik
0

Там уже все закрыли, если что-то и сливается, то самотеком из старых хранилищ, нищета и полная безнадега кругом, жил там пару месяцев несколько лет назад. 

Ответить

Raimond Vladimirov

24

Каждый день хорошие новости с Марса!

Ответить

Ilya Ilchenko

Raimond
47

Скоро там и дороги будут лучше и недвижимость дешевле.

Ответить

Георгий свет Ясонович

Ilya
1

Только низкая гравитация, холод и радиация, а так курорт!

Ответить

Ilya Ilchenko

19

Собираем чемоданы?

Ответить

Nesterov Igor

Ilya
0

На марс? 

Ответить

Даниил Марсов

Nesterov
13

Нет, в преобразовывать размером с тостер

Ответить

Герман Воронов

Даниил
10

преобразователь

Ответить

Сергей Милосердов

Nesterov
2

Для начала в США

Ответить

Александр Чернышов

2

Похоже американцы конкретно взялись за Марс. Я полагаю они проводят и другие эксперименты, но секретные. С бактериями, микроорганизмами, которые туда привезли. Есть же на Земле бактерии питающиеся углекислым газом.

Ответить

Stas Klymenko

Александр
20

Вы можете посмотреть все инструменты, установленные на ровере.
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/
Читайте результаты работы каждого инструмента и для вас не будет никаких секретных экспериментов. 

С бактериями никаких экспериментов там не проводят. Атмосфера и так известна, предварительно протестировать могут на Земле. А все роверы и их инструменты стерилизуют перед отправкой.

Ответить

Александр Чернышов

Stas
–17

Идёт разведка с последующим захватом территорий. И всегда есть секрет.

Ответить

Stas Klymenko

Алексан…
20

Вы немножко в войнушки переиграли. 
С научными миссиями так не работает. Один "секрет" будет стоить крайне дорого и может поставить под удар всю миссию, если что-то сработает не так. Любая, даже очень мелкая утечка из биологического эксперимента и минимум два инструмента из 7 уже могут быть непригодны для использования (SHERLOC, SuperCam).

Ответить

Александр

Stas
–15

Нет, я не любитель войнушек))). Но считаю, что всё американцы не расскажут.
А может ещё опыт не завершился или прошел неудачно?

Ответить

Stas Klymenko

Алексан…
2

А почему только американцы? Почему не испанцы или норвежцы? Или вы не в курсе, что за инструменты установлены на ровере и как это все вообще работает? 

Ответить

Александр

Stas
–9

Не углубляйтесь в подробности. Они туда полетели, значит уверены. Никто не станет выбрасывать миллиарды на ветер.
Почему не освоить сначала Луну? Потому что это бесперспективно.

Ответить

Stas

Алексан…
7

Как же не углубляться в подробности, если вся ваша теория на этом шаге уже и рушится. Часть инструментов не американские в принципе. Платформа проектируется не на выходных за пару дней - там строго распределено место под конкретные инструменты. 

Американцы не собираются осваивать Луну? 
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis_program
Доброе утро, это их приоритетная программа, под которую уже готов корабль и разрабатывается SLS. 

Ответить

Александр

Stas
–16

Успокойся уже.

Ответить

Igor

Алексан…
12

я на форуме читал про эксперименты американцев с использованием бактерий в условиях марсианской атмосферы. это был год 2010-й тогда они пытались сделать так, чтобы бактерии могли вырабатывать газ из которого можно делать секреты и не рассказывать их. очень много разных секретов с тех пор они выработали и есть отдельные сверх-секретные миссии на марсе по выработке секретов которые никогда не узнает ни один александр, они просто так всего не расскажут!

Ответить

Arkadij

Igor
–3

А я рад за американцев потому что наши выпендрёж уже стали показывать при этом находясь на интеллектуальной иждивении у Запада

Ответить

Георгий

Алексан…
1

Я больше скажу, весь процесс сборки персеверанс был в ютубе в прямом эфире. Если бы хотели сделать секретный эксперимент, как минимум не делали бы трансляцию.  

Ответить

Stas

Георгий
2

Кстати да. Я правда смотрел только за Джеймсом Уэббом. 

Ответить

Allegra Geller

Алексан…
1

У кого Марс захватывать-то, он же ничейный

Ответить

Александр

Allegra
–6

Всё время своего существования человечество вело войны за ареалы и ресурсы.

Ответить

Ника Ткачёва

Александр
8

Обиженка) Поставила товарищу Чернышову минусов на комментарии за ересь, так он атаковал мою статью и комментарии минусами. Диванный воин 😂

Ответить

Александр Чернышов

Ника
–12

Просто почитал бред Ткачевой. Простите, не удержался.

Ответить

greg chudnoff

Александр
–13

Не стоит преувеличивать значимость очередного американского хайпа. Обломают они свои клювики на Марсе еще неоднократно. Одно дело хайп, другое дело - серьезная колонизация, для которой ресурсов всей земной экономики может оказаться недостаточно.

Ответить

Александр Чернышов

greg
4

Когда-то европейцы открыли Америку и начали колонизацию. Наверное и тогда были скептики, считающие это хайпом)))

Ответить

greg chudnoff

Алексан…
–3

Конечно были. Скептики всегда есть. Но тут серьезная разница. Америка полна природными богатствами, а на Марсе нет ровным счетом ничего. Поэтому, пусть колонизируют, нам пох. 

Ответить

Дмитрий Голдобин

greg
1

С чего вы взяли что там ничего нет? Там вполне могут быть залежи различных полезных металлов.

Ответить

Rownie

6

Если это так легко сделать на Марсе почему бы тогда не начинать решать проблему CO2 на Земле так же, просто превращать углекислый газ в кислород.

Ответить

Николай Глущенко

Rownie
27

Потому что скорость химической реакции зависит от парциального давления газа. Когда углекислого газа много - переработать большую его часть довольно легко. Когда его следовые количества, как на Земле - придётся очень долго за ним гоняться с этим аппаратом.

Ответить

Артем Большаков

Rownie
8

На земле есть куча дешевых технологий, начиная с бактерий в океане, там же обкатывали технологию получения кислорода из-за невозможности его доставки на такие большие расстояния в промышленных масштабах

Ответить

Harry Tuttle

Rownie
7

— Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём и планета у нас в кармане, а еще месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё.

Ответить

Alexander Veber

Rownie
5

Выскажу непопулярную точку зрения, но на земле нет никаких проблем с содержанием СО² в атмосфере. Очень модно сейчас на каждом углу кричать о парниковых газах и тающих ледниках, НО:

- Снижение со² в атмосфере значительно снизит среднюю температуру по планете 
- Снижение со² до уровня 500 тыс лет назад снизит урожайность и эффективность фотосинтезирующих растений на 25%.

В принципе климат сильно изменится. Сейчас модно думать о вымирающих животных, да, как бы это жестоко не звучало, но они вымирали всегда, за сотни млн лет до нас. Но если нарушить баланс парниковых газов в меньшую сторону - вымирать они начнут быстрее. Так исторически сложилось, что всё живое на земле повышение температуры переносит легче, чем её понижение.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Rownie
1

Потому что на земле нет проблемы со2

Ответить

greg chudnoff

Rownie
0

Уже начали. Погуглите Carbon Engineering

Ответить

Юрий Чингаев

–16

Мне кажется, новости с марса надо делить пополам.
Нам здесь заливают так, что не успеваешь лапшу смахивать. Историю переписывают и пр.
А тут новости с планеты за 471 млн км. Луна им не интересна а на марсе кислород 😂

Ответить

Ольга

Юрий
8

А чем Луна может быть интересна? Маленькая, атмосферы нет и не будет. Только что ближе намного.

Ответить

Денис Демидов

Ольга
1

Луна не даст такого pr эффекта, который даст Марс. Космическая гонка зависит от противостояний систем, нет противостояния, нет и гонки. Сейчас обострилась борьба США с Китаем, космос лучший способ показать превосходство запада над востоком.

Ответить

Эдуард Гладышев

Юрий
5

Луна им не интересна

https://www.nasa.gov/specials/artemis/

Ответить

Gidevan

Юрий
4

Киселев стайл детектед. 

Ответить

Максим Попов

–5

Тем временем Россия: в Байкале обнаружена ПРЕСНАЯ ВОДА

Ответить

Evgeny Boyko

Максим
6

@Инспектор, у вас тут Максим порвался

Ответить

Serega T

4

Сейчас уже идут такие исследования при которых одно поколение исследует, второе поколение начинает реализацию исследований а результат получает третье поколение. Хорошо что есть люди которые понимают что при своей жизни они не увидят результатов но делают ради последующих поколений

Ответить

Мехман Саламов

Serega
–9

Проблема то в том, что человек не полностью разобравшись в том, в чем он находиться, стараеться тут что то изобретать, переиначить, и тд и тп. А суть ЖИЗНИ то ктому то известно? Как можно лезть совим инструментом туда, суть которого ты не знаешь?
Ведь абсурд же: Чем больше мы совершенствуемся в науках и технологиях, тем гуще становяться наши проблемы. Когда стараешься решать проблему не верными инструментами, возникают еще больше проблем. Например, лекарства.

Ответить

Andrew Koifman

Мехман
1

Ничего не делая- ничего не узнаешь. Движение-жизнь, короче.

Ответить

Andrew Koifman

Andrew
1

и да, забыл добавить: лекарства как раз лучшее тому подтверждение :)

Ответить

Aknur Kassym

4

Остановите планету, я сойду

Ответить

Sandro Tabagua

0

этот аппарат пригодился бы и на земле 

Ответить

Gidevan

Sandro
8

Он только по размерам как тостер, хлеб подсушивать он не умеет. 

Ответить

Мехман Саламов

–11

Будут придумывать все, но только не то, как же правильно, гармонично, и счастливо жить на ЭТОЙ планете. Вот прямь всё будут делать.
  Вот, Мэйлру Мильнер вложил 100 лямов даларов чтобы искать жизнь на других планетах. А то что максимум лет через 20-30 сам помрет и исчезнет навсегда,  так и так не узнав суть этой жизни.... пофиг!  Самое главное куда то туда в даль посмотерть, с умным видом. И не важно, что при этом сам по горло в дерьме.
Человек неразумный...

Ответить

Vladislav S

Мехман
4

а че все они то, давайте вы и придумаете

Ответить

Мехман Саламов

Vladislav
–2

Я думаю над этим, работаю над этим. 

Ответить

Антон Ковойцев

Мехман
2

и каковы результаты?

Ответить

Никита Крупицкас

0

5 граммов чистого кислорода, за трубой на улице Маска, напротив музея СССР.

Ответить

Allegra Geller

0

Значит проблема глобального потепления на земле решается легко, перерабатываем СО2 в кислород на зелёном электричестве и Грета может наслаждаться своим пофиксиным детством.

Ответить

Alexander Veber

Allegra
1

Все так топят против глобального потепления, будто бы при глобальном похолодании им бы заебись жилось.

Напомню, если вы вдруг забыли, что 2,5 млрд лет тому назад как раз резкое снижение CO² в атмосфере и привело к первому ледниковому периоду в истории нашей планеты, который длился аж 300 млн лет.

 Причиной гуронского оледенения была кислородная катастрофа, при которой в атмосферу Земли поступило большое количество кислорода, выработанного фотосинтезирующими организмами.

Ответить

Мрачный огонь

Allegra
1

Сначала тратим стотыщ нефти, чтобы сделать такую штуку. А так план рабочий -) 

Ответить

Тимур Шварц

Allegra
0

На Земле вроде бы это не так просто сделать) Но вроде бы что-то в этом роде пытаются разработать.

Ответить

greg chudnoff

–3

Это все пока на уровне алхимических экспериментов. К тому же, разрабатывать для генерации кислорода некие дивайсы - себе дороже, растения справляются с этим гораздо проще и дешевле. Одна большая крытая оранжерея - и база обеспечена пригодным для дыхания воздухом.

Ответить

Константин Куцевалов

greg
0

Не лучше, на практике выяснили, что это сильно переоценено

Ответить

Bobo Momo

0

Интересно, будут ли еще один такого типа ровер запускать?

Ответить

Stas Klymenko

Bobo
1

Пока не планируют. 
В предложке сейчас Mars Exploration Ice Mapper совместно с Японией, Канадой и Италией. 

Ответить

Bobo Momo

Stas
1

Тогда надо ждать Японскую миссию к Фобосу. Это действительно следующий шаг.

Ответить

Stas Klymenko

Bobo
1

Вообще все миссии интересны. Даже на Луну, которая рядом. 
А с появлением Starship и SLS станет еще интереснее в плане Луны и Марса. 

По поводу Фобоса не скажу, но я все жду миссии к Энцелладу, Европе и Титану которые в теории могут быть более пригодными к жизни) 

Ответить

Bobo Momo

Stas
1

Ну, я говорю о той которая уже в планах и точно должна полететь.

И нет, Луна это скучно:)

Ответить

Stas Klymenko

Bobo
1

Прямо сейчас - возможно. Но когда там будет чуть больше активности, станет гораздо интереснее) 
Особенно когда практически в лайве покажут как американцы снова ступят на поверхность. И ждать осталось не так уж и много на самом деле. 

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Bobo Momo

Stas
0

В этом смысле, да. На Оуне люди могут замутить самое интересное шоу из возможно, но по этой же причине простые роботы на ней воодушевляют гораздо меньше, чем на том же Марсе.

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Stas

Bobo
0

Скорее всего Луна будет просто источником ресурсов и местом для расположения каких-то инструментов. Типа телескопов, но это уже сильно в будущем. Ну и как переходная станция, что ли. Рядом будет Lunar Gateway и по факту эта област станет питстопом для дальнейших путешествий. 
А полноценной колонией, думаю, станет Марс. 

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Денис Демидов

Stas
0

Там с вероятностью 99% и найдут жизнь в их океанах. 

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Stas Klymenko

Денис
1

Прямо жизнь вряд ли. А вот какую-то простую органику - вполне возможно. Жаль только, что не очень много внимания уделяют этим спутникам. 

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Денис Демидов

Stas
0

Почему? Там вода в жидком виде, в глубине радиация будет в норме, так как вода отличный экран.
Непопулярны они из-за своей удаленности, да и не интересны эти океаны массовому потребителю, который инстинктивно ищет бэкап земле, на который Марс подходит больше всего.

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Stas

Денис
2

Я надеюсь на более широкое распространение жизни в целом. Но мне кажется, что она не массово появляется, а только при очень удачном стечении обстоятельств. 
Поэтому думаю, что в рамках нашей системы и, возможно, галактики - мы одни. А другая сложная органика где-то в других галактиках, так само 1-2 на всю галактику. 

Но я буду рад ошибаться) 
А простая органика - да, думаю широко распространена. Просто не имеет возможности развиваться далее. 

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Денис

Stas
0

Мы то одни, но примитивные животные и растения с большой вероятностью будут в этих океанах в большом количестве. 

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Bobo Momo

Stas
0

Почему мало. 

Сейчас туда запустят аж целых два одновременно аппарата.

Странно но у НАСА и Европы последнее время получается изучать один и тот же объект параллельно.

Сейчас два аппарата изучает Солнце, Экзомарс скоро будет на Марсе, и Спутники Ююпитера будут изучать аж два аппарата на протяжении нескольких лет 

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Stas

Bobo
0

Да, есть такое дело. Но это все равно не тот уровень внимания, который мог бы уделяться спутникам, на которых самая высокая вероятность нахождения жизни (гораздо выше чем на том же Марсе). 

Мне еще Ио нравится. Но это чисто отсебятина. Интересный спутник)

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Bobo Momo

Stas
0

Думаю и к Ио запустят аппарат, т.к. он останется наименее изученным после JUICE и Europa Clipper.

Марс просто удобен. Он близко. Американцы запустили туда аж 11 аппратов за последние 30 лет.

На их месте я бы затопил МКС, высвободил бы $2 млрд ежегодно, и использовал бы уже отработанную платформу Персевиренс/Кюриосити для запуска туда ровера каждые два года.

Был бы в JPL просто цех по непрерывному производству стандартных роверов, запуская их каждые два года со временем на Марсе работало бы параллельно до 10 роботов — это было бы масштабно, серьезно, воодушевляюще, экономично.

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Nicolay Lipnevich

0

За какое время добыто 5 грамм кислорода? 

Ответить

kova7ev

Nicolay
1

уточню процедура занимает >10минут)?

Ответить

Konstantin Tyufyakin

kova7ev
1

Это экспериментальный образец, но даже если так, что мешает отправить туда 1000 таких тостеров? Технология дешевая, габариты маленькие

Ответить

Сергей

Konstan…
–1

Зачем? Проблема регенерации кислорода решена русскими к середине  прошлого века для своего подплава :) Если утечек нет, новый кислород не нужен.

Ответить

Andrei Apanasik

kova7ev
0

10 грамм в час.

Ответить

Andrei Apanasik

Nicolay
1

Аппарат может вырабатывать до 10 грамм в час.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Andrei
1

пока экспедиция долетит, на пару дней кислорода соберётся
всё польза!

Ответить

Andrei Apanasik

Andrei
0

@Новости TJ хорошо бы в пост добавить.

Ответить

Andrei Apanasik

Andrei
0

Ещё больше странно, почему вы ссылку на статью не оставили.

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Сергей Рыбак

0

Готов

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Папа Римский

0

Когда вылетаем?

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Александр Румянцев

0

Мы тоже не лыком шиты: дырки заделываем в модуле. 

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Илья Попов

0

Здравствуйте дорогие земляне. Милости просим к нам - на Марсе.

Ответить

Анатолий Терентьев

0

Превратил во что? В кислород. В редакции нет редактора?

Ответить

Дарья Смолякова

0

Очень хорошая новость. Поздравляю сообщество! Надеюсь в недалеком будущем, это позволит не только проживать на Марсе, но и возвращаться на Землю на марсианском кислороде) 
60 дней всего на Марсе, а уже, получение кислорода, первый полет в атмосфере) круто)

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