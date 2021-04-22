Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислорода Статьи редакции
В NASA считают, что это поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.
Преобразовать углекислый газ в кислород смог экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance — он называется Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE.
В NASA отмечают, что преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.
The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата.
18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. Он преодолел 471 млн км и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни.
Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду
Да задолбали уже по любому поводу и без повода пинать Роскосмос ((( Не смешно и не актуально.
Можно не пинать, всё ж просто: очень хочется почитать про достижения Роскомоса. Хочется открытости, прозрачности, позитива. И сравнения зарплат.
Зайдите на главную страницу - одни юбилеи и выступления функционеров. А хочется гордиться.
Ну, я сравнивал зарплаты рядовых инженеров в SpaceX и Роскосмосе. И там, и там одна фигня.
А вы заходили на главную страницу Роскосмоса? Я только что зашел. Один юбилей - пилотируемой космонавтике 60 лет. Один функционер - Рогозин. Все остальное - материалы про космонавтов, про космос, про МКС. Без хайпа, но познавательно.
Здесь так не принято. Надо фапать на иностранные достижения и обязательно упоминать, что у нас безнадега, нищета и хтонический ужас. Иначе не впишешься в систему - будут минусовать.
неси список достижений поскорей, будем радоваться
На этом же сайте много было новостей по поводу наших достижений, и в комментариях все-равно нытье - "разворовали", "распилили". Писал не тебе. Тебе я в любом случае ничего не должен. Открой интернет и почитай о наших достижениях. Ты просто знать о них не хочешь. Твоя картина мира - ныть. Вот и продолжай в том же духе.
Могу согласиться со чрезмерным нытьем в комментах (отдельно про "товарища майора" к любой новости заколебали), но...
Раз уж про космос статья, то скиньте достижения России за последние 30 лет в этой сфере - сравним, фапают ли тут на другие страны или только фапают у нас - на достижения времен Советского Союза ругаясь что "да у тех фигня".
А про "да тут жалобы на распилы только" - пардон, но даже официальные власти (!) признали распилы миллиардные на том же Восточном.
Я не говорил именно про космос. Что касается космоса, было бы глупо утверждать, что мы впереди планеты всей. Но, может, стоит отбросить имперские амбиции - мы и не обязаны быть всегда на первом месте, учитывая размер нашей экономики. То, что в итоге построили собственный космодром - разве это не достижение? До последнего времени поставляли в США ракетные двигатели - это же круто. Да, конструкция была разработана еще в Советском Союзе. Но что мешало США ее повторить, если она такая отсталая была? Ну, и производство ведь современное, насколько я понимаю. Собственная спутниковая система ГЛОНАСС.
Запуск спутников «Зонд-ПП» и «Вернов» в рамках программы фундаментальных космических исследований;
Запуск «Спектр-Р» и «Спектр-РГ», оборудованных радиотелескопами, один из которых – ART-XC, является разработкой Института космических исследований РАН;
Запуск аппарата «Коронас-Фотон» для исследования Солнца;
Запуск аппаратов серии «Бион» для биологических исследований в космосе;
Россия имеет свой сегмент МКС и осуществляет туда пилотируемые полёты.
Последнее - тупо из интернета скопировал. Может, для кого-то это - недостаточные достижения, чем могли бы быть на их взгляд с дивана. Но, ребят, не надо соревноваться с США - мы в разных экономических весовых категориях. Во-вторых, вы же не инвалиды. Вы взрослые люди, которые несут ответственность за окружающий мир. Не устраивает вас что-то - меняйте, развивайте космические исследования, делайте космические стартапы, не будьте зрителями в театре жизни.
любая страна мира поднялась в любой сфере по сравнению с 90-ми, 30 лет прошло
А как же вторая Франция? Наша бывшая Украина? Население в 1991г при Русском мире было 52 мил. сейчас около 30. Уровень жизни сейчас как в Северной Корее (самая бедная страна Европы) - ВВП на душу-Венесуэла $6683, Монголия $4182,Украина $2432, Северная Корея ~$2000 (2018г) От промышленности оставленной русскими в 1991г до 2020г дожил только МоторСич и только потому, что до 2014г 70% его выручки были бюджетные деньги РФ.
что означает фраза "Если поднялась страна в оружии по сравнению с 90-и" ???
Какая такая одна фигня? Что за инженеры в Роскосмосе?
Итак, примерные зарплаты инженеров - тех кто реально разрабатывает ракеты: SpaceX vs центр Хруничева
SpaceX: https://www.glassdoor.co.uk/Salary/SpaceX-Propulsion-Engineer-US-Salaries-EJI_IE40371.0,6_KO7,26_IL.27,29_IN1.htm
Центр Хруничева: https://ru.joblum.com/job/inzener-konstruktor-1-2-3-kategorii-vedusij/146337
35000р в месяц в Москве vs $100k в год Лос-Анджелесе (не в переоцененной долине) - даже говорить не о чем.
Теперь к агентствам: NASA vs Роскосмос
https://www.rline.tv/news/2020-08-23-rogozin-za-god-povysil-sebe-zarplatu-v-roskosmose-v-1-5-raza-do-44-mln-rubley/
То есть как то внезапно директор Роскосмоса оценивается в 2.5 раза выше чем директор NASA. То есть это не денег нет, а просто отношение к руководства к себе и к инженерам. Даже интересно - если Рогозину понизить зарплату - он уволится? Пойдет учить Python в айтишечку?
Помимо просто обеспечения уровня жизни, зарплаты - это ведь и про отношение к людям. Которые реально все это делают. Не хочется комментировать про перспективы "догнать и перегнать" в такой ситуации. Пока получается только обогнать по едким высказываниям руководства.
Отдельно обидно- в 2014 году, когда уже все было понятно про многоразывые ракеты - ничего кроме засирания SpaceX предпринято не было, только шутку про батут придумали
Неужели можно сравнить з/п инженера СпейсХ и его начальника - самого богатого жулика в мире, не имеющего с 2003г ни одного прибыльного бизнеса без госсубсидий? Справка по финансированию из бюджета СпейсХ (и Рогозина!) т.к. не многие знают ведь СпейсХ "Ко" не публичная. Всего в неё закачано до $10 миллиардов. Их нужно отличать от общих затраты на пилотируемую программу НАСА которые равны: $8465 миллионов, ист аудит НАСА: oig. nasa. gov/docs/IG-20-005.pdf NASA Office of Inspector General IG-20-005 стр 38 Appendix B Figure 8: Summary of CCP Activities and Total Funding Рисунок 8: Сводка деятельности CCP и общее финансирование (финансирование импортозамещения услуг Роскосмоса) Это таблица, где указан подрядчик, его работы и финансирование этапов от НАСА нас интересует последний столбик: Total Funding (общее финансирование) Total Amount Awarde Boeing $4,949.1 million SpaceX $3,153.0 million Sierra Nevada $363.1 million складываем: $4,949.1+$3,153.0+$363.1 = $8465 миллионов.
Эти $8465 миллионов делим на 12 миссий (до затопления МКС) и получаем $706 мил. за одну миссию или 48 кресел к МКС, т.е. кресло к МКС $176 мил. Кстати! Союзы вызили за $20 мил пассажиров из НАСА и космических туристов, пока США не объявили, что будут импортозамещать, после чего мы им подняли цену до 50% от той, которую они сегодня платят. Что касается общего финансирования СпейсХ то цифры тоже известны на 2020г:
$7,641,946,721.55 | NASA
$1,528,086,901.47 | DEPT OF THE AIR FORCE
$3,500,000.00 | DEPT OF THE NAVY
$498,636.42 | WASHINGTON HEADQUARTERS SERVICES (WHS)
$354,510.00 | DARPA
$100,000.00 | MISSILE DEFENSE AGENCY (MDA)
———--———--—+-———--———--———--———--———
$9,174,486,769.44 | TOTAL
Так что там за почти 10 миллиардов получилось у Комбинатора? Повторение 1961г с ценником в 7-8 раз выше, чем можно было бы купить услуги у русских. И ДАААА забыл :)) Комбинатор теперь самый богатый чел на планете Земля!!! Рогозин со своей з/п в Роскосмосе отдыхает (она у него как у главрача в московской больнице) Согласно декларации у Рогозина всего 1.9 мил руб. з/п по основному месту работы в мес! А например у рук. ГКБ им. М.Е. Жадкевича А. Мясникова в 2019 году годовой доход в 32,4 млн руб. (2,7 мил руб в мес) у глав. врача ГКБ 51 Виктории Бражник в 2019г 25,5 млн руб. или 2.1 мил. руб. в мес.
Разлогинься ок?
Сначала ты ок?
Там уже все закрыли, если что-то и сливается, то самотеком из старых хранилищ, нищета и полная безнадега кругом, жил там пару месяцев несколько лет назад.
Каждый день хорошие новости с Марса!
Скоро там и дороги будут лучше и недвижимость дешевле.
Собираем чемоданы?
На марс?
Нет, в преобразовывать размером с тостер
Похоже американцы конкретно взялись за Марс. Я полагаю они проводят и другие эксперименты, но секретные. С бактериями, микроорганизмами, которые туда привезли. Есть же на Земле бактерии питающиеся углекислым газом.
Вы можете посмотреть все инструменты, установленные на ровере.
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/
Читайте результаты работы каждого инструмента и для вас не будет никаких секретных экспериментов.
С бактериями никаких экспериментов там не проводят. Атмосфера и так известна, предварительно протестировать могут на Земле. А все роверы и их инструменты стерилизуют перед отправкой.
Идёт разведка с последующим захватом территорий. И всегда есть секрет.
Вы немножко в войнушки переиграли.
С научными миссиями так не работает. Один "секрет" будет стоить крайне дорого и может поставить под удар всю миссию, если что-то сработает не так. Любая, даже очень мелкая утечка из биологического эксперимента и минимум два инструмента из 7 уже могут быть непригодны для использования (SHERLOC, SuperCam).
А почему только американцы? Почему не испанцы или норвежцы? Или вы не в курсе, что за инструменты установлены на ровере и как это все вообще работает?
Как же не углубляться в подробности, если вся ваша теория на этом шаге уже и рушится. Часть инструментов не американские в принципе. Платформа проектируется не на выходных за пару дней - там строго распределено место под конкретные инструменты.
Американцы не собираются осваивать Луну?
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis_program
Доброе утро, это их приоритетная программа, под которую уже готов корабль и разрабатывается SLS.
я на форуме читал про эксперименты американцев с использованием бактерий в условиях марсианской атмосферы. это был год 2010-й тогда они пытались сделать так, чтобы бактерии могли вырабатывать газ из которого можно делать секреты и не рассказывать их. очень много разных секретов с тех пор они выработали и есть отдельные сверх-секретные миссии на марсе по выработке секретов которые никогда не узнает ни один александр, они просто так всего не расскажут!
У кого Марс захватывать-то, он же ничейный
Обиженка) Поставила товарищу Чернышову минусов на комментарии за ересь, так он атаковал мою статью и комментарии минусами. Диванный воин 😂
Не стоит преувеличивать значимость очередного американского хайпа. Обломают они свои клювики на Марсе еще неоднократно. Одно дело хайп, другое дело - серьезная колонизация, для которой ресурсов всей земной экономики может оказаться недостаточно.
Когда-то европейцы открыли Америку и начали колонизацию. Наверное и тогда были скептики, считающие это хайпом)))
Конечно были. Скептики всегда есть. Но тут серьезная разница. Америка полна природными богатствами, а на Марсе нет ровным счетом ничего. Поэтому, пусть колонизируют, нам пох.
С чего вы взяли что там ничего нет? Там вполне могут быть залежи различных полезных металлов.
Если это так легко сделать на Марсе почему бы тогда не начинать решать проблему CO2 на Земле так же, просто превращать углекислый газ в кислород.
Потому что скорость химической реакции зависит от парциального давления газа. Когда углекислого газа много - переработать большую его часть довольно легко. Когда его следовые количества, как на Земле - придётся очень долго за ним гоняться с этим аппаратом.
На земле есть куча дешевых технологий, начиная с бактерий в океане, там же обкатывали технологию получения кислорода из-за невозможности его доставки на такие большие расстояния в промышленных масштабах
— Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём и планета у нас в кармане, а еще месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё.
Выскажу непопулярную точку зрения, но на земле нет никаких проблем с содержанием СО² в атмосфере. Очень модно сейчас на каждом углу кричать о парниковых газах и тающих ледниках, НО:
- Снижение со² в атмосфере значительно снизит среднюю температуру по планете
- Снижение со² до уровня 500 тыс лет назад снизит урожайность и эффективность фотосинтезирующих растений на 25%.
В принципе климат сильно изменится. Сейчас модно думать о вымирающих животных, да, как бы это жестоко не звучало, но они вымирали всегда, за сотни млн лет до нас. Но если нарушить баланс парниковых газов в меньшую сторону - вымирать они начнут быстрее. Так исторически сложилось, что всё живое на земле повышение температуры переносит легче, чем её понижение.
Мне кажется, новости с марса надо делить пополам.
Нам здесь заливают так, что не успеваешь лапшу смахивать. Историю переписывают и пр.
А тут новости с планеты за 471 млн км. Луна им не интересна а на марсе кислород 😂
Луна не даст такого pr эффекта, который даст Марс. Космическая гонка зависит от противостояний систем, нет противостояния, нет и гонки. Сейчас обострилась борьба США с Китаем, космос лучший способ показать превосходство запада над востоком.
Тем временем Россия: в Байкале обнаружена ПРЕСНАЯ ВОДА
Сейчас уже идут такие исследования при которых одно поколение исследует, второе поколение начинает реализацию исследований а результат получает третье поколение. Хорошо что есть люди которые понимают что при своей жизни они не увидят результатов но делают ради последующих поколений
Проблема то в том, что человек не полностью разобравшись в том, в чем он находиться, стараеться тут что то изобретать, переиначить, и тд и тп. А суть ЖИЗНИ то ктому то известно? Как можно лезть совим инструментом туда, суть которого ты не знаешь?
Ведь абсурд же: Чем больше мы совершенствуемся в науках и технологиях, тем гуще становяться наши проблемы. Когда стараешься решать проблему не верными инструментами, возникают еще больше проблем. Например, лекарства.
Ничего не делая- ничего не узнаешь. Движение-жизнь, короче.
и да, забыл добавить: лекарства как раз лучшее тому подтверждение :)
этот аппарат пригодился бы и на земле
Будут придумывать все, но только не то, как же правильно, гармонично, и счастливо жить на ЭТОЙ планете. Вот прямь всё будут делать.
Вот, Мэйлру Мильнер вложил 100 лямов даларов чтобы искать жизнь на других планетах. А то что максимум лет через 20-30 сам помрет и исчезнет навсегда, так и так не узнав суть этой жизни.... пофиг! Самое главное куда то туда в даль посмотерть, с умным видом. И не важно, что при этом сам по горло в дерьме.
Человек неразумный...
а че все они то, давайте вы и придумаете
Я думаю над этим, работаю над этим.
5 граммов чистого кислорода, за трубой на улице Маска, напротив музея СССР.
Значит проблема глобального потепления на земле решается легко, перерабатываем СО2 в кислород на зелёном электричестве и Грета может наслаждаться своим пофиксиным детством.
Все так топят против глобального потепления, будто бы при глобальном похолодании им бы заебись жилось.
Напомню, если вы вдруг забыли, что 2,5 млрд лет тому назад как раз резкое снижение CO² в атмосфере и привело к первому ледниковому периоду в истории нашей планеты, который длился аж 300 млн лет.
Причиной гуронского оледенения была кислородная катастрофа, при которой в атмосферу Земли поступило большое количество кислорода, выработанного фотосинтезирующими организмами.
Мрачный огонь
Сначала тратим стотыщ нефти, чтобы сделать такую штуку. А так план рабочий -)
На Земле вроде бы это не так просто сделать) Но вроде бы что-то в этом роде пытаются разработать.
Это все пока на уровне алхимических экспериментов. К тому же, разрабатывать для генерации кислорода некие дивайсы - себе дороже, растения справляются с этим гораздо проще и дешевле. Одна большая крытая оранжерея - и база обеспечена пригодным для дыхания воздухом.
Интересно, будут ли еще один такого типа ровер запускать?
Пока не планируют.
В предложке сейчас Mars Exploration Ice Mapper совместно с Японией, Канадой и Италией.
Вообще все миссии интересны. Даже на Луну, которая рядом.
А с появлением Starship и SLS станет еще интереснее в плане Луны и Марса.
По поводу Фобоса не скажу, но я все жду миссии к Энцелладу, Европе и Титану которые в теории могут быть более пригодными к жизни)
Прямо сейчас - возможно. Но когда там будет чуть больше активности, станет гораздо интереснее)
Особенно когда практически в лайве покажут как американцы снова ступят на поверхность. И ждать осталось не так уж и много на самом деле.
Скорее всего Луна будет просто источником ресурсов и местом для расположения каких-то инструментов. Типа телескопов, но это уже сильно в будущем. Ну и как переходная станция, что ли. Рядом будет Lunar Gateway и по факту эта област станет питстопом для дальнейших путешествий.
А полноценной колонией, думаю, станет Марс.
Там с вероятностью 99% и найдут жизнь в их океанах.
Прямо жизнь вряд ли. А вот какую-то простую органику - вполне возможно. Жаль только, что не очень много внимания уделяют этим спутникам.
Почему? Там вода в жидком виде, в глубине радиация будет в норме, так как вода отличный экран.
Непопулярны они из-за своей удаленности, да и не интересны эти океаны массовому потребителю, который инстинктивно ищет бэкап земле, на который Марс подходит больше всего.
Я надеюсь на более широкое распространение жизни в целом. Но мне кажется, что она не массово появляется, а только при очень удачном стечении обстоятельств.
Поэтому думаю, что в рамках нашей системы и, возможно, галактики - мы одни. А другая сложная органика где-то в других галактиках, так само 1-2 на всю галактику.
Но я буду рад ошибаться)
А простая органика - да, думаю широко распространена. Просто не имеет возможности развиваться далее.
Почему мало.
Сейчас туда запустят аж целых два одновременно аппарата.
Странно но у НАСА и Европы последнее время получается изучать один и тот же объект параллельно.
Сейчас два аппарата изучает Солнце, Экзомарс скоро будет на Марсе, и Спутники Ююпитера будут изучать аж два аппарата на протяжении нескольких лет
Думаю и к Ио запустят аппарат, т.к. он останется наименее изученным после JUICE и Europa Clipper.
Марс просто удобен. Он близко. Американцы запустили туда аж 11 аппратов за последние 30 лет.
На их месте я бы затопил МКС, высвободил бы $2 млрд ежегодно, и использовал бы уже отработанную платформу Персевиренс/Кюриосити для запуска туда ровера каждые два года.
Был бы в JPL просто цех по непрерывному производству стандартных роверов, запуская их каждые два года со временем на Марсе работало бы параллельно до 10 роботов — это было бы масштабно, серьезно, воодушевляюще, экономично.
За какое время добыто 5 грамм кислорода?
Это экспериментальный образец, но даже если так, что мешает отправить туда 1000 таких тостеров? Технология дешевая, габариты маленькие
Аппарат может вырабатывать до 10 грамм в час.
пока экспедиция долетит, на пару дней кислорода соберётся
всё польза!
@Новости TJ хорошо бы в пост добавить.
Ещё больше странно, почему вы ссылку на статью не оставили.
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Очень хорошая новость. Поздравляю сообщество! Надеюсь в недалеком будущем, это позволит не только проживать на Марсе, но и возвращаться на Землю на марсианском кислороде)
60 дней всего на Марсе, а уже, получение кислорода, первый полет в атмосфере) круто)
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