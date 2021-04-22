В NASA считают, что это поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

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NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Преобразовать углекислый газ в кислород смог экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance — он называется Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE.

Прибор, благодаря которому удалось получить кислород на планете, устанавливают на ровер Perseverance NASA

В NASA отмечают, что преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.

The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата.