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Новости TJ

Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр Статьи редакции

В программе соревнований бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт.

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884 просмотров

Игры пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года на пяти площадках-партнёрах, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте комитета.

Соревноваться участники будут в следующих играх:

  • Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).
  • Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.).
  • Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).
  • Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony).
  • Мировая академическая гребля — открытый формат.

Призы за участие в виртуальной серии пока согласовывают.

Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта.

Томас Бах
президент МОК

По словам Томаса Баха, виртуальная серия игр поможет популяризировать олимпийское движение и ценности среди молодёжи. Разработка серии началась в соотвествии с девятой рекомендацией «Олимпийской повестки дня 2020+5», в которой советуют «поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами видеоигр».

#новость #спорт

10 10 комментариев
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Igor Sergeevich

5

Настало ваше время , геймеры

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S.Z

1

А кс го где

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Valerie Otrosh

S.Z
1

syberia на faceit 

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Олег Беспалов

1

Олимпийские игры по вирту

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Raimond Vladimirov

0

Ну хоть виртуально автоспорт добавили!

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Sergei Zotov

0

только закупился мельдонием, а оказалось, что дотки с кс в списке нету(

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Неведомый хот-дог

0

Сервер олимпийских игр кто хостить будет мли по очереди?

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Комментарий удален

Dmitry Kiselev

0

Есть игра про греблю?

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Evgeny Boyko

0

Предлагаю брендинг отдельных дисциплин: Ebaysball

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Георгий Михнов

–1

Какой тухляк, ужас

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