Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр Статьи редакции
В программе соревнований бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт.
Игры пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года на пяти площадках-партнёрах, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте комитета.
Соревноваться участники будут в следующих играх:
- Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).
- Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.).
- Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).
- Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony).
- Мировая академическая гребля — открытый формат.
Призы за участие в виртуальной серии пока согласовывают.
По словам Томаса Баха, виртуальная серия игр поможет популяризировать олимпийское движение и ценности среди молодёжи. Разработка серии началась в соотвествии с девятой рекомендацией «Олимпийской повестки дня 2020+5», в которой советуют «поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами видеоигр».
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