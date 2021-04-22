В программе соревнований бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт.

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Игры пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года на пяти площадках-партнёрах, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте комитета.

Соревноваться участники будут в следующих играх:

Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).

Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.).



Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).

Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony).

Мировая академическая гребля — открытый формат.



Призы за участие в виртуальной серии пока согласовывают.

Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Томас Бах президент МОК