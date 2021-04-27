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Будущее
Маша Цепелева

Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний: в него вошли Zoom, Netflix и другие Статьи редакции

Среди менее известных — производитель лечебной марихуаны Tilray из Канады и компания-продюсер южнокорейских поп-звезд BTS.

15 15 комментариев
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Чтобы определить 100 самых влиятельных компаний мира, журнал TIME попросил свою международную команду корреспондентов и редакторов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других. Каждой компании присуждали баллы по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.

В итоге выделили пять категорий, от 16 до 22 компаний в каждой.

«Пионеры»

  • Лидером стала компания актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая занимается производством сериалов на основе книг. Например, хита HBO «Большая маленькая ложь».
  • Корейская звукозаписывающая компания HYBE, которой принадлежат все права на группу BTS.
  • Производитель лечебной марихуаны в Канаде Tilray.
  • Разработчик приложения знакомств Bumble, где только женщина может заговорить первой. Компания вышла на биржу в феврале с оценкой в $8 млрд.
  • Популяризатор растительного белка Beyond Meat.

«Лидеры»

  • Главной компанией стала NBA. За шесть лет под руководством нового комиссара ассоциации годовой доход NBA увеличился почти в два раза, до $9 млрд. Компании удалось пережить пандемию с минимальными потерями.
  • Twitter — за обновление платформы.
  • Pfizer and BioNTech и Johnson & Johnson — за разработку вакцины от Covid-19.
  • Apple — которая, по данным СМИ, разрабатывает очки с дополненной реальностью и электромобиль.

«Инноваторы»

  • В лидерах — Gro Intelligence. Компания анализирует климатические изменения в мире и передает данные таким гигантам, как Unilever и Yum!
  • Netflix — за «реорганизацию Голливуда».
  • Zoom — за создание виртуального места для офиса или вечеринки.
  • Производитель дронов DJI.
  • Разработчик Fortnite Epic Games, компании продолжает судебный конфликт с Apple из-за комиссий App Store.

«Титаны»

  • Самой влиятельной компанией признана General Motors за «создание более зеленого будущего» и запуск производства электромобилей.
  • Также TIME отметила в списке самых влиятельных Google, Coinbase, PayPal, Walmart, Alibaba, Facebook.

«Разрушители»

  • Главной признали компанию Illumina за декодирование вируса Covid-19.
  • Tesla – за электрификацию автомобильной индустрии.
  • DoorDash — за самое популярное мобильное приложение для доставки еды.
  • Didi Chuxing — за развитие на международном рынке и создание первого такси без водителя.
  • И канадская платформа электронной коммерции Shopify за помощь малому бизнесу.

#новость

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15 комментариев
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ilia

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Включать в "самые влиятельные" компанию, которая просто снимает сериалы по книгам, звукозаписывающую студию, в активе которой только один хитовый артист,просто авиакомпанию,  магазин товаров для дома - и это даже не Икея - и пр... "Влиятельный" список о "влиятельных", ага...

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Сергей Милосердов

ilia
2

А кто там должен быть преимущественно, например? Золотодобытчики, нефтяники, газовики?

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ilia

Сергей
1

Во-первых, почему бы и не нефтяников? Некоторых, разумеется. Тот же "Сауди Арамко" или даже "Газпром". Влияние они оказывают огромное.

Я понимаю еще приложение, "где девушка делает первый шаг", Nike еще там какие-то (просмотрел мельком) - там или инновации реальные, или изменение социальных взглядов - что-то реально иное и оказывающее влияние на массы. Но студию с активом в ону группу? Тогда уже саму группу,а не студию называть влиятельной. Студию, которая просто сериалы снимает - причем там нет какого-то хита уровня "Игры престолов", например? Авиакомпанию, которая ну что сделала чтобы "влиятельной" быть? Магазины для дома обычные? Икея та же реально перевернула взгляды, а тут...Тут впечатление что тупо популярные бренды и модные тренды во многом запихали и все в основном.

Ту же компанию-владельца танкера, застрявшего в Суэцком канале, можно - влияние огромное оказало)

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Igor Filippov

Сергей
–1

Те кто производят туалетную бумагу, консервы, муку.

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Denis Bystruev

ilia
0

Это извечный вопрос, кто влиятельней — производитель виртуального контента или физических товаров.

Но вообще самые влиятельные люди в мире — учителя.

Они ненароком закладывают в поколения детей паттерны поведения, которые в полной мере проявляются лет через 20–30.

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ilia

Denis
0

Тогда уж родители)

Не, вопрос не в "физическое или виртуальное-неосязаемое", а в том, чтобы реально было влияние - способность изменять мир: экономику, взгляды, мнения, политику. Тот же Netflix - вопросов нет по его включению.

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Антон Волков

1

Надо было у Путина спросить кто в России в сотку входит 

Ответить

Евгений Старовойтов

Антон
3

Его друзья, кто же еще.

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Комментарий удален

Сергей Милосердов

0

Сбер и Яндекс там есть?

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Raimond Vladimirov

Сергей
1

Они только в time 1000000

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Murat Oshroev

Сергей
0

Ни одной российской. Печально 

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Raimond Vladimirov

0

Даже не подумал бы про компании, которых выбрали лидерами

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Комментарий удален

dffd dffd

0

Минуточку, а где Амазон? Или Безос просто так самый богатый человек планеты? Богач которого все игнорируют?

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3216q114

0

Что сделал зумм инновационного, 360p при трех участниках, а иначе плати 40$ в месяц?

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Андрей Деревянко

0

Зум дофига влиятельный

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