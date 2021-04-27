Среди менее известных — производитель лечебной марихуаны Tilray из Канады и компания-продюсер южнокорейских поп-звезд BTS.

Чтобы определить 100 самых влиятельных компаний мира, журнал TIME попросил свою международную команду корреспондентов и редакторов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других. Каждой компании присуждали баллы по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.