Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний: в него вошли Zoom, Netflix и другие Статьи редакции
Среди менее известных — производитель лечебной марихуаны Tilray из Канады и компания-продюсер южнокорейских поп-звезд BTS.
Чтобы определить 100 самых влиятельных компаний мира, журнал TIME попросил свою международную команду корреспондентов и редакторов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других. Каждой компании присуждали баллы по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.
В итоге выделили пять категорий, от 16 до 22 компаний в каждой.
«Пионеры»
- Лидером стала компания актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая занимается производством сериалов на основе книг. Например, хита HBO «Большая маленькая ложь».
- Корейская звукозаписывающая компания HYBE, которой принадлежат все права на группу BTS.
- Производитель лечебной марихуаны в Канаде Tilray.
- Разработчик приложения знакомств Bumble, где только женщина может заговорить первой. Компания вышла на биржу в феврале с оценкой в $8 млрд.
- Популяризатор растительного белка Beyond Meat.
«Лидеры»
- Главной компанией стала NBA. За шесть лет под руководством нового комиссара ассоциации годовой доход NBA увеличился почти в два раза, до $9 млрд. Компании удалось пережить пандемию с минимальными потерями.
- Twitter — за обновление платформы.
- Pfizer and BioNTech и Johnson & Johnson — за разработку вакцины от Covid-19.
- Apple — которая, по данным СМИ, разрабатывает очки с дополненной реальностью и электромобиль.
«Инноваторы»
- В лидерах — Gro Intelligence. Компания анализирует климатические изменения в мире и передает данные таким гигантам, как Unilever и Yum!
- Netflix — за «реорганизацию Голливуда».
- Zoom — за создание виртуального места для офиса или вечеринки.
- Производитель дронов DJI.
- Разработчик Fortnite Epic Games, компании продолжает судебный конфликт с Apple из-за комиссий App Store.
«Титаны»
- Самой влиятельной компанией признана General Motors за «создание более зеленого будущего» и запуск производства электромобилей.
- Также TIME отметила в списке самых влиятельных Google, Coinbase, PayPal, Walmart, Alibaba, Facebook.
«Разрушители»
- Главной признали компанию Illumina за декодирование вируса Covid-19.
- Tesla – за электрификацию автомобильной индустрии.
- DoorDash — за самое популярное мобильное приложение для доставки еды.
- Didi Chuxing — за развитие на международном рынке и создание первого такси без водителя.
- И канадская платформа электронной коммерции Shopify за помощь малому бизнесу.
Включать в "самые влиятельные" компанию, которая просто снимает сериалы по книгам, звукозаписывающую студию, в активе которой только один хитовый артист,просто авиакомпанию, магазин товаров для дома - и это даже не Икея - и пр... "Влиятельный" список о "влиятельных", ага...
А кто там должен быть преимущественно, например? Золотодобытчики, нефтяники, газовики?
Во-первых, почему бы и не нефтяников? Некоторых, разумеется. Тот же "Сауди Арамко" или даже "Газпром". Влияние они оказывают огромное.
Я понимаю еще приложение, "где девушка делает первый шаг", Nike еще там какие-то (просмотрел мельком) - там или инновации реальные, или изменение социальных взглядов - что-то реально иное и оказывающее влияние на массы. Но студию с активом в ону группу? Тогда уже саму группу,а не студию называть влиятельной. Студию, которая просто сериалы снимает - причем там нет какого-то хита уровня "Игры престолов", например? Авиакомпанию, которая ну что сделала чтобы "влиятельной" быть? Магазины для дома обычные? Икея та же реально перевернула взгляды, а тут...Тут впечатление что тупо популярные бренды и модные тренды во многом запихали и все в основном.
Ту же компанию-владельца танкера, застрявшего в Суэцком канале, можно - влияние огромное оказало)
Это извечный вопрос, кто влиятельней — производитель виртуального контента или физических товаров.
Но вообще самые влиятельные люди в мире — учителя.
Они ненароком закладывают в поколения детей паттерны поведения, которые в полной мере проявляются лет через 20–30.
Надо было у Путина спросить кто в России в сотку входит
Комментарий удален
Сбер и Яндекс там есть?
Комментарий удален
Минуточку, а где Амазон? Или Безос просто так самый богатый человек планеты? Богач которого все игнорируют?
Что сделал зумм инновационного, 360p при трех участниках, а иначе плати 40$ в месяц?
Блоги компаний
Показать еще