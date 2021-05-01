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NASA приостановило контракт со SpaceX стоимостью $2,9 млрд на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов Статьи редакции

Агентство рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

23 23 комментария
1194 просмотров

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью $2,9 млрд на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

SpaceX получила этот контракт 16 апреля по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска. Blue Origin заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку.

К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA.

Blue Origin

До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.

SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полёт установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Лунный посадочный модуль SpaceX

#новость #spacex #nasa

23 23 комментария
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Bet Papa

2

Ну как тебе такое, Илон Маск

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Программный ключ

Bet
0

Это не про вас а про ситуацию 😁

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Bet Papa

Программный
0

Ну если Маск меня хоть так заметит - не обижусь. Можно будет на «пусть говорят» сьездить и рассказать про душевную травму

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Артур Гаврончук

–3

Ну 2024 это конечно бред.

2034 я бы больше поверил. Двигателей нет, ракеты нет, только макеты и нарисованные картинки. А лететь туда 3 дня и 3 дня обратно через радиационные пояса.

Через 3 года туда разве что смертники полетят. 

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Syzygy

Артур
3

Эксперты, такие эксперты. Впрочем, это рунет, чего удивляться.

Вам слова "посадочный модуль" ничего не говорят? До Луны будут лететь на Orion, который практически готов, как и ракета SLS.
Не говоря уже о том, что двигатели для Starship готовы, как и прототипы.

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Миша Магадан

Артур
0

Через 3 года туда разве что смертники полетят.

а что такого там случилось с того времени, когда Том Хэнск летал?

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Степан Марципан

–7

Коррупция в америке, не может быть...

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Syzygy

Степан
7

Где вы коррупцию нашли? Как раз наоборот - конкуренты имеют право опротестовать решение.

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Denis Bystruev

Степан
2

Это если бы NASA снова предпочла более дорогие Boeing и Lockheed в ущерб дешёвому SpaceX.

Тут наооборот – конкуренты жалуются, что они могли бы снизить цену, кабы знали, что она станет самым важным критерием выбора.

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Syzygy

Denis
0

Врут, скорее всего. Цены пришлось бы снижать в 2 и в 3 раза.

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Светлана Завацкая

Степан
0

А что там ее нет? Все чистые и честные? Наверное да, но негры против.

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Angel Vivaldi

2

(: хорошая отмазка

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Kraftwerk

2

У Маска хватит денег скрафтить и отправить свой модуль. С блэкджеком и монахинями. Заодно бы и посмотрели, кто круче - Спэйсиксы или Ориджины.

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Beerman

1

да хуй с ним, со спорами, я от другого в шоке - через 3 года американцы снова высадятся на Луну! А Роскосмос только создаст комиссию по разработке дорожной карты по созданию проекта лунной миссии. 

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Timur Gaynetyanov

1
Ответить

Миша Магадан

Timur
0

вот зачем писать странное слово "дамамИ", когда есть простое, понятно и всем известное?

Ответить

Bohdan Yakhvak

0

Неужели я доживу до высадки человека на Марс?)

Ответить

Victor

Bohdan
1

Вакцинировались ?

Ответить

Илья Попов

0

И на этом заработает Илон Маск.
Господа, пожалуйста платите за неустойку!

Ответить

Syzygy

0

Безос в своём стиле - слов много, дел нет, зато опротестовывает каждую инициативу SpaceX.

Ответить

Иван Шеметов

Syzygy
0

5 мая узнаем, много слов у Безоса или нет

Ответить

Kraftwerk

Syzygy
0

слов много, дел нет

19 октября 2012 года. Испытание системы спасения капсулы; без запуска ракетного модуля.
29 апреля 2015 года. Первый запуск космического корабля New Shepard, частичный успех: ракетный модуль разбился при посадке, однако обитаемая капсула выполнила всю программу полёта. Высота 93,5 км. Двигатель кислородно-водородный, собственной разработки, BE-3 (англ.)
24 ноября 2015 — запуск на высоту 100,5 км. Успешное возвращение ракетного модуля на Землю с помощью вертикальной посадки и капсулы на парашютах.
22 января 2016 года — запуск на высоту 101,7 км. Успешное возвращение ракеты и корабля, использованных в запуске в ноябре 2015 года.
2 апреля 2016 — запуск на высоту 103 км. Успешное возвращение ракеты и корабля.
19 июня 2016 — успешный суборбитальный полёт и посадка повторно используемого бустера: четвертый запуск и посадка одной той же ракеты New Shepard 2.
5 октября 2016 — пятый и последний успешный суборбитальный полёт и посадка New Shepard 2.
12 декабря 2017 — первое успешное испытание многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноимённой ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.
29 апреля 2018 — второе успешное испытание New Shepard 3.
23 января 2019 — миссия NS-10 New Shepard.
New Glenn
В 2021 году планируется прилунение в кратере Шеклтон

Уаще никаких дел, да.

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Syzygy

Kraftwerk
0

Вообще-то да. Ни одного килограмма, выведенного на орбиту. Ни одного запущенного человека.
И да, New Glenn уехала на конец 2022 года, как минимум.

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