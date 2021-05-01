NASA приостановило контракт со SpaceX стоимостью $2,9 млрд на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов Статьи редакции
Агентство рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью $2,9 млрд на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.
SpaceX получила этот контракт 16 апреля по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска. Blue Origin заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку.
До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.
SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полёт установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
Ну как тебе такое, Илон Маск
Программный ключ
Это не про вас а про ситуацию 😁
Ну если Маск меня хоть так заметит - не обижусь. Можно будет на «пусть говорят» сьездить и рассказать про душевную травму
Ну 2024 это конечно бред.
2034 я бы больше поверил. Двигателей нет, ракеты нет, только макеты и нарисованные картинки. А лететь туда 3 дня и 3 дня обратно через радиационные пояса.
Через 3 года туда разве что смертники полетят.
Через 3 года туда разве что смертники полетят.
а что такого там случилось с того времени, когда Том Хэнск летал?
Коррупция в америке, не может быть...
Это если бы NASA снова предпочла более дорогие Boeing и Lockheed в ущерб дешёвому SpaceX.
Тут наооборот – конкуренты жалуются, что они могли бы снизить цену, кабы знали, что она станет самым важным критерием выбора.
А что там ее нет? Все чистые и честные? Наверное да, но негры против.
У Маска хватит денег скрафтить и отправить свой модуль. С блэкджеком и монахинями. Заодно бы и посмотрели, кто круче - Спэйсиксы или Ориджины.
да хуй с ним, со спорами, я от другого в шоке - через 3 года американцы снова высадятся на Луну! А Роскосмос только создаст комиссию по разработке дорожной карты по созданию проекта лунной миссии.
вот зачем писать странное слово "дамамИ", когда есть простое, понятно и всем известное?
Неужели я доживу до высадки человека на Марс?)
Безос в своём стиле - слов много, дел нет, зато опротестовывает каждую инициативу SpaceX.
слов много, дел нет
19 октября 2012 года. Испытание системы спасения капсулы; без запуска ракетного модуля.
29 апреля 2015 года. Первый запуск космического корабля New Shepard, частичный успех: ракетный модуль разбился при посадке, однако обитаемая капсула выполнила всю программу полёта. Высота 93,5 км. Двигатель кислородно-водородный, собственной разработки, BE-3 (англ.)
24 ноября 2015 — запуск на высоту 100,5 км. Успешное возвращение ракетного модуля на Землю с помощью вертикальной посадки и капсулы на парашютах.
22 января 2016 года — запуск на высоту 101,7 км. Успешное возвращение ракеты и корабля, использованных в запуске в ноябре 2015 года.
2 апреля 2016 — запуск на высоту 103 км. Успешное возвращение ракеты и корабля.
19 июня 2016 — успешный суборбитальный полёт и посадка повторно используемого бустера: четвертый запуск и посадка одной той же ракеты New Shepard 2.
5 октября 2016 — пятый и последний успешный суборбитальный полёт и посадка New Shepard 2.
12 декабря 2017 — первое успешное испытание многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноимённой ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.
29 апреля 2018 — второе успешное испытание New Shepard 3.
23 января 2019 — миссия NS-10 New Shepard.
New Glenn
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Уаще никаких дел, да.
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