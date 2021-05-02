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Таня Боброва

Сооснователь Neuralink Макс Ходак рассказал об уходе из компании Статьи редакции

Стартап, созданный вместе с Илоном Маском, работает над нейроинтерфейсом, который поможет лечить паралич, деменцию и другие заболевания.

  • Президент Neuralink Макс Ходак написал в Twitter, что ушёл из компании несколько недель назад, но остаётся «ярым поклонником стартапа». О причинах своего решения он не рассказал.
  • На вопрос одного из пользователей «Что дальше?» он пошутил: «Не Парк Юрского периода». Как поясняет CNBC, это отсылка к другому посту Ходака. В начале апреля он написал, что Neuralink, вероятно, могла бы «построить Парк Юрского периода», хотя и не с «генетически аутентичными динозаврами».
Max Hodak @max_hodak
we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species
  • Издание не смогло получить комментарии Ходака.
  • Макс Ходак создал Neuralink вместе с Илоном Маском в 2016 году, следует из данных Crunchbase. С момента основания Маск вложил в него $158 млн.
  • Компания работает над нейроинтерфейсом, который позволит устранить последствия травм головного и спинного мозга и вернуть утраченные способности. В апреле Neuralink показала обезьяну, которой встроили чип стартапа, — в ролике она играет в видеоигру «силой мысли».
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс…
Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно…
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#новость #neuralink

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Станислав Антохи

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Напоминает Гиперлуп 

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Andrew Muralov

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Julia Eronina

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Может, он просто не смог обыграть обезьянку в видеоигру?)

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