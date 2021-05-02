Сооснователь Neuralink Макс Ходак рассказал об уходе из компании Статьи редакции
Стартап, созданный вместе с Илоном Маском, работает над нейроинтерфейсом, который поможет лечить паралич, деменцию и другие заболевания.
- Президент Neuralink Макс Ходак написал в Twitter, что ушёл из компании несколько недель назад, но остаётся «ярым поклонником стартапа». О причинах своего решения он не рассказал.
- На вопрос одного из пользователей «Что дальше?» он пошутил: «Не Парк Юрского периода». Как поясняет CNBC, это отсылка к другому посту Ходака. В начале апреля он написал, что Neuralink, вероятно, могла бы «построить Парк Юрского периода», хотя и не с «генетически аутентичными динозаврами».
- Издание не смогло получить комментарии Ходака.
- Макс Ходак создал Neuralink вместе с Илоном Маском в 2016 году, следует из данных Crunchbase. С момента основания Маск вложил в него $158 млн.
- Компания работает над нейроинтерфейсом, который позволит устранить последствия травм головного и спинного мозга и вернуть утраченные способности. В апреле Neuralink показала обезьяну, которой встроили чип стартапа, — в ролике она играет в видеоигру «силой мысли».
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