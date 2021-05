В начале 2016 года Rocket Lab подписала соглашение с поставщиком аэронавигационного обслуживания Airways New Zealand на запуски и приступила к строительству космодрома.

13-я ракета Electron от Rocket Lab, названная «Pics Or It Didn't Happen» («Фото или этого не было»), 4 июля 2020 года не смогла выйти на орбиту. Официальной причиной назвали перегрев электрооборудования, что привело к отключению подачи энергии на двигатель турбонасоса.

22 марта 2021 года запустили 19-ю по счёту ракету Electron «They Go Up So Fast» («Они так быстро поднимаются»). На тот момент компания в общей сложности вывела на орбиту 104 кубсата.