Новозеландец Питер Бек никогда не посещал университет, но получил звание профессора, запускает десятки ракет в космос и надеется добраться до Венеры и Марса.

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Питер Бек, основатель компании Rocket Lab rm1.jpg

Первые изобретения

Питер Бек родился в новозеландском городе Инверкаргилл в 1981 году, в семье инженеров. В 15 лет он сам собрал из старых деталей алюминиевый велосипед, а в 18 — ракетный двигатель и «домашнее» топливо для него. В этом ему помогли библиотечные книги.

Чтобы испытать изобретение, Питер прикрепил двигатель к велосипеду и развил скорость почти 150 км/ч. Годом позднее на гоночном фестивале он разогнался на этом велосипеде до 140 км/ч за пять секунд.

Ракетный велосипед Питер Бека Rocketbelts

Окончив школу, Бек пошёл работать, чтобы узнать инженерное дело на практике. Он собирал токарные станки и строил яхты, а также работал в компании Fisher & Paykel, производящей бытовую технику.

Затем его пригласили на работу инженером в научно-исследовательскую государственную лабораторию. Днём он работал над заказами лаборатории, а ночью — над собственными изобретениями.

Коллеги поддерживали Бека: однажды ему подарили кусок титана стоимостью $2000, который мог пригодиться Беку для изобретений.

В космос полететь очень сложно. Я чувствовал, что мы должны это дело упростить, и я знал, что для этого мне нужно самому построить ракету. Питер Бек основатель компании Rocket Lab

В 2006 году жену Питера Бека пригласили в США по работе на месяц. Инженер взял отпуск и полетел с ней: там он побывал в научном центре NASA и в офисах производителей космической техники Boeing и Aerojet Rocketdyne.

Он ожидал увидеть «энергичных стартаперов, полных энтузиазма» и надеялся найти новую работу — но их подходы казались ему устаревшими, Бек был разочарован.

Каждый из космических запусков тогда стоил $100-300 млн. Из-за цены и долгих согласований их проводили раз в месяц. Бек верил, что затраты на полёт в космос можно было снизить.

Старт фирмы Rocket Lab и первый запуск

В 2006 году Питер Бек открыл фирму Rocket Lab. Годом позже он получил от правительства Новой Зеландии в безвозмездную аренду этаж в лаборатории, где работал ранее.

Деньги на основание фирмы и разработку ракеты, $300 тысяч, Бек одолжил у семьи и новозеландского предпринимателя Марка Рокета, который впоследствии стал совладельцем.

В 2009 году Rocket Lab разработала первый прототип ракеты Atea-1, название которой с языка маори переводится как «космос». Двухступенчатая ракета из углеродного волокна весом в 60 кг и диаметром в 15 см могла поднять полезный груз в 2 кг на высоту до 150 км.

Миссия Rocket Lab — устранить барьеры на пути коммерции в космосе. Для этого нужно обеспечить условия для частых запусков небольших спутников, чтобы полёты в космос были регулярными. Если люди получат коммерческий доступ в космос, не тратя при этом миллиарды долларов, возможности будут безграничными.

Питер Бек

Для запуска ракеты компания разработала новую формулу топлива специально для своих двигателей. Кроме того, фирма изобрела новое абляционное покрытие для термозащиты камеры сгорания.

Инженеры заменили металлические детали, используемые для отведения газов под высоким давлением, на углеродное волокно, и установили электрический насос, в то время как ракеты других компаний использовали более дорогой механический.

Питер Бек на рабочем месте ubiquityvc

Rocket Lab запустила прототип Atea-1 30 ноября 2009 года с новозеландского острова Грейт-Меркурий, который принадлежал бизнесмену Майклу Фею. Тот дал разрешение на запуск в обмен на то, чтобы на ракете отправили в космос домашние сосиски, завернутые в фольгу. Фею казалось, что было бы круто получить сосиски, которые побывали в космосе, цитирует его Bloomberg.

Шестиметровая ракета успешно достигла заявленной высоты в 150 км и скорости в пять раз превышающей скорость звука (5000 километров в час). В воздухе верхняя ступень аппарата провела около 20 минут, после чего опустилась в Тихий океан на парашюте.

Запуск Atea-1, которая стала первой новозеландской космической ракетой

С 2009 по 2013 год компания работала над созданием Atea-2, которая должна была вывести на орбиту 25 кг полезного груза, подняв его на высоту 250 км. Однако по неизвестным причинам ракету так и не выпустили.

Разработка Electron и собственный космодром

В 2013 году Rocket Lab приступила к разработке новой ракеты большей грузоподъёмности — Electron, на которой планировали отправить на орбиту 150 кг полезного груза.

Все детали ракеты печатали на 3D-принтере. Высотой 17 м и диаметром 1,2 м, оснащённая двигателями Rutherford, она, по расчётам, могла вывести груз на высоту до 500 км.

Компания провела около 200 испытаний в течение двух лет прежде, чем установить эти двигатели в Electron. Как и другие детали, основные элементы двигателей Rocket Lab печатает на 3D-принтере, на создание частей одного двигателя уходит 24 часа.

В декабре 2015 года Rocket Lab заключила договор на $6,95 млн с NASA, пообещав в течение следующих двух лет вывести их спутники на околоземную орбиту при помощи Electron.

Тогда же компания также решила построить собственный космодром, чтобы не зависеть от чужих площадок. В качестве места выбрали новозеландский остров Махиа. «Воздушное движение в этом регионе редкое. Это позволит достичь самой высокой частоты запусков в истории», — отметил Бек.

В начале 2016 года Rocket Lab подписала соглашение с поставщиком аэронавигационного обслуживания Airways New Zealand на запуски и приступила к строительству космодрома.

Первый космодром Rocket Lab на острове Махиа в Новой Зеландии Rocketbusa

Строительство длилось два года. На территории космодрома расположили стартовую площадку, резервуары для хранения топлива и ангар для ракет, а также две комнаты для наблюдения.

Бек утверждал, что с нового космодрома компания может запускать свои ракеты до 120 раз в год, или один раз каждые 72 часа, однако сначала Rocket Lab стремилась к пяти запускам в месяц.

Electron стала первой коммерческой ракетой Новой Зеландии Twitter

25 мая 2017 года с новозеландского космодрома стартовала первая именная ракета из серии Electron с кодовым названием «It’s a Test» («Это тест»). Она успешно отделила первую и вторую ступени, выполнив поставленную инженерами задачу, но не смогла достичь орбитальной скорости.

Вторая экспериментальная ракета, «Still Testing» («Тест продолжается») была запущена 21 января 2018 года. Она вывела на орбиту три спутника, а также испытательную аппаратуру.

В ноябре Rocket Lab запустила третью по счёту и первую коммерческую ракету Electron под названием «It’s Business Time» («Время для бизнеса»). На ней на орбиту вывели шесть небольших спутников — кубсатов — от частных компаний Spire Global, Tyvak Nano-Satellite Systems, Fleet Space Technologies.

Следующий запуск произошёл 16 декабря 2018 года. На Electron вывели на орбиту 13 кубсатов NASA. В следующие два года Rocket Lab провела 13 запусков: шесть в 2019-м и семь в 2020-ом.

Кубический мини-спутник — кубсат Источник NASA.com

Изначально Питер Бек не планировал использовать возвращаемые ракеты, но в целях экономии Electron в марте 2020 года была доработана. Инженеры решили использовать первую ступень повторно.

В виду малого веса и объёма ступени они планировали спускать её при помощи вертолётов, но потом решили приземлять без пилотов на океаническую платформу.

13-я ракета Electron от Rocket Lab, названная «Pics Or It Didn't Happen» («Фото или этого не было»), 4 июля 2020 года не смогла выйти на орбиту. Официальной причиной назвали перегрев электрооборудования, что привело к отключению подачи энергии на двигатель турбонасоса.

22 марта 2021 года запустили 19-ю по счёту ракету Electron «They Go Up So Fast» («Они так быстро поднимаются»). На тот момент компания в общей сложности вывела на орбиту 104 кубсата.

Конкуренты и новый космодром

На 2016-2017 год запуск ракеты Electron от Rocket Lab стоил около $5 млн.

Конкуренцию Electron, по мнению экспертов, могла составить только лёгкая ракета Falcon 1 со стоимостью запуска $7,9 млн от SpaceX, если бы она до сих пор выпускалась. Но из-за отсутствия спроса на такой тип ракет в 2011 году её разработку прекратили.

Между нами и SpaceX много общего и различного. Нас объединяет то, что мы единственные частные компании, которые когда-либо успешно запускали ракету на орбиту и возвращали ее на Землю. Но наши ракеты-носители предназначены для разных рынков. В то время как SpaceX строит большие ракеты, мы делаем ракету-носитель гораздо меньшего размера, предназначенную для небольших спутников. Питер Бек

В 2017-м Rocket Lab привлекла $75 млн, в 2018-м — ещё $140 млн. В список инвесторов вошли австралийский фонд Future Fund, венчурные фирмы Promus Ventures и Bessemer Venture Partners, компания по разработке роботов Khosla Ventures, а также инвесторы, чьи имена не раскрываются. Перед этими двумя раундами инвестиций были ещё несколько, их объёмы не раскрываются.

«Инвесторы видят, что сотни стартапов готовы заменить многомиллиардные аппараты на геосинхронной орбите наноспутниками. И Rocket Lab в одиночку организуют предсказуемые, доступные и частые запуски, которые так необходимы, чтобы реализовать эти планы», — отметил инвестор Дэвид Коуэн из Bessemer Venture Partners.

В 2017 году компанию оценили больше чем $1 млрд, данные за последующие годы компания не раскрыла.

На полученные от инвесторов деньги компания перенесла главный офис в Калифорнию, арендовав помещение площадью 14 тысяч м². Производство при этом оставили в Новой Зеландии. По словам Бека, Rocket Lab собиралась вложить деньги в стартовые площадки, новые программы и доработку ракет Electron.

Внутри ангара в стартовом комплексе №1 Rocket Lab Bloomberg

В 2019 году Беку по инициативе инженерного факультета Оклендского университета присвоили звание профессора, хоть тот никогда не был студентом. По словам декана факультета Ника Смита, разработки и достижения Бека позволили ему «стать профессором в своей области».

К концу 2019 года Rocket Lab открыла на острове Уоллопс в США второй частный космодром специально для американских заказчиков, которые хотели проводить запуски со своей территории.

Новый космодром построили всего за год, там также разместили несколько ангаров для хранения ракет, чтобы обеспечить быстрые запуски.

Первыми клиентами компании на новом космодроме стали ВВС США. Они планируют запуск кубсата STP-27RM в рамках эксперимента 02 июля 2021 июля.

Центр исследований и разработок Rocket Lab Bloomberg

В 2021 году запуск ракеты Electron с собственного космодрома Rocket Lab стоил уже около $7 млн. У их конкурента Virgin Group запуск ракеты LauncherOne, которая может выводить на орбиту спутники весом до 500 кг с борта лайнера Boeing 747–400, стоил около $12-15 млн.

Virgin Group может проводить до 20 запусков в год, в то время как Rocket Lab по расчётам может обеспечить 132 запуска: 120 из них с первой площадки в Новой Зеландии и 12 запусков с космодрома в США.

Другой конкурент Rocket Lab, Vector Space Systems, собрал примерно $100 млн инвестиций на запуск ракеты Vector-R грузоподъемностью 60 кг — но компания обанкротилась. В марте 2020 года американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin приобрела её за $4,25 млн, чтобы продолжить работу над ракетой.

Neutron и будущее Rocket Lab

В 2020 году Rocket Lab занялась разработкой более тяжёлой возвращаемой ракеты Neutron. Восьмитонная новинка сопоставима по весу с российским кораблём «Союз» вместе с тремя его модулями.

Ракета Neutron Nasaspaceflight

Ракету планируют запустить в 2024 году. Основатель SpaceX Илон Маск поздравил Rocket Lab, но намекнул, что Neutron выглядит похожей на Falcon.

При высоте в 40 м и диаметре в 4,5 м Neutron будет использовать ту же электронику, что и Electron, но другие двигатели. Кроме того, инженеры планируют применять другой материал корпуса, так как имеющийся углеродный сплав недостаточно устойчив к высокой температуре, например, при входе в атмосферу.

Многоразовая Neutron сможет вывести на орбиту не только полезный груз в восемь тонн, но и людей. Хотя компания на первом этапе компания не собиралась разрабатывать капсулу для космонавтов. Питер Бек раньше утверждал, что лучше съест свою шляпу, нежели сделает многоразовую ракету. На презентации Neutron в официальном канале Rocket Lab он действительно съел часть бейсболки, измельчённой в миксере.

Презентация Neutron

Питер Бек на данный момент не смог назвать стоимость Neutron, но утверждает, что на будет меньше $60 млн, которые SpaceX тратит на Falcon 9.

1 марта 2021 года Rocket Lab объявила о выходе на биржу через SPAC при помощи компании Vector Acquisition. Это быстрее, чем IPO: размещение происходит путём слияния с существующей публичной компанией.

Сделка принесла Rocket Lab порядка $745 млн инвестиций, $200 млн из которых планируется пустить на разработку новой ракеты Neutron.

Саму компанию Rocket Lab с учётом задолженностей оценили в $4,1 млрд.

В 2021 году Rocket Lab планирует запустить с американского космодрома космический аппарат с кубсатом CAPSTONE на орбиту Луны по программе NASA Launch Services. По словам руководителя лунной программы Rocket Lab Аманды Стайлз, в дальнейшем запуски будут проведены «не только на Луну, но и на Венеру, и Марс»

Я вижу, что до Венеры просто добраться. Всё относительно, конечно, но гораздо проще, чем до многих других мест космоса. Это то, что мы должны обязательно попробовать сделать, если у нас есть шанс. Питер Бек