Британская морская пехота успешно протестировала реактивный костюм от стартапа Gravity Industries Статьи редакции
В 2020 году ранец тестировала служба спасения.
Королевская морская пехота Великобритании вместе компанией Gravity Industries провела испытания реактивного костюма, пишет The Verge.
По данным Insider, испытания проводили в течение трёх дней на морском патрульном корабле королевского флота HMS Tamar, в них приняли участие более 40 военных.
Костюм, разработанный Gravity Industries, рассматривают как альтернативу транспортировке военных на вертолётах и быстрому спуску по тросу.
Реактивный костюм всё ещё тестируют, но военные надеются, что он позволит проводить сложные операции быстрее обычного.
Gravity Industries — компания, созданная Ричардом Браунингом, который помимо гендиректора выполняет роль лётчика-испытателя. Она показала первое устройство в 2017 году. По данным Crunchbase, стартап за всё время привлёк $650 тысяч.
В 2020 году «реактивный ранец парамедика» от Gravity Industries успешно протестировала британская служба спасения.
Шикарная цель! Шумная, заметная и недееспособная.
То ли дело вертолет!
Вертолет ответить может)
Сложность как раз во время спуска на тросах десанта.
Вообще обычно вертолеты с десантом - отдельно, а вертолеты поддержки - отдельно.
Ну прогресс не стоит на месте и если этим заинтересовались военные, то скорее всего тему будут усовершенствовать.
Если этим заинтересовались военные, значит можно хорошие откаты получить. Один проект zumwalt с рельсотронами чего стоит))
Просто эта тема крутится со времён появления реактивного двигателя, и у Германии времён второй мировой и у амеров, и в союзе.. просто сейчас частники пытаются хайпануть на бирже использую рассекреченные, негодные проекты...
Так не обязательно на врага-то лететь. Есть масса применений у такой техники - закинуть в горы или на высоту роту/снайперов, быстро эвакуировать кого-то и т.д.
Это точка зрения людей далёких от вооруженных сил. Это вещь дорогая, бросить её нельзя - бесполезный груз в ущерб боезапасу, заметная мишень,..
Положить взвод дешевле и эффективнее.
Зато красиво как
А как же! Надо же хорошо на биржей выйти)
Познакомьтесь, ранняя даже не модель танка. Ага, шумная, заметная и недееспособная.
Если подобные ранцы начнут клепать как Т-34 (дешево и много), то это хорошее потенциальное решение для "последней" мили. Или представьте в вингсьюте(хорошая горизонтальная скорость одиночки), скиньте с высоты(замена парашюту, меньше зависимость от погоды), добавьте телеметрию на управление( шнягой на экзоскелете управляет оператор или "автопилот") или вооружение( навесить модуль с пукалками, управляемый опять же оператором/программой), смешайте с дронами (координация, отвлечение, прикрытие), добавьте обычных чучел для массовки - просто сказка для вояк.
Молодцы, кроме армии это можно потом будет применять в скорой помощи, службах спасения. Браво, респект.
Только минут пять, а потом тащить этот балласт на себе.
Улучшат потом. Сначала обкатать надо. Совершенству нет предела
400к долларов, чтобы спуститься по тросу
Про первые автомобили говорили примерно тоже самое.
Илон Маск, читай и запоминай:
Большая космическая авиация на Земле — путь в никуда, под нее просто удобно пилить бюджет. Единицы людей поднимать в космос на много проще — Миг 25 еще в 77 году поднялся на высоту 37 км. Самолет для полетов в космос наиболее эффективен, чем многотонные ракеты.
Видео выше наглядно демонстрирует — чтобы поднять 200-300 кг в воздух, нужна совсем небольшая сила. Может уже пора космонавтов обеспечивать такими костюмами (конечно, модифицировать их: пусть это будет продуманная система с кислородом, доп. баком, который будет отстегиваться и весом в 1000 кг, например). И вот так отправлять их на МКС хоть каждый день, чем планировать 10-12 запусков в году.
Маск, сворачивай проект. Тут Кинч тебя уделал
Да круто же, блин! Вау-эффект, пусть и прототип.
Версии к пятой уже можно будет юзать спасателям, пожарным и другим ребятам которым нужно срочно доставить что-то (лекарство к примеру). Условно "последняя миля", но для специфических работ.
Про вояк не скажу, не служил, не разбираюсь.
Но как воздушная "скорая" - вполне.
Теперь самое время предоставить white paper и Road map с мммовскими графиками роста и вперёд стричь робингудов
Очень хочется понять, что с этим делать... скажем вертолёт берет на борт не одного пехотинца, может покинуть зону высадки, захватить раненых и вернутся назад. Здесь же после высадки пехотинцу нужно, как я думаю, выкинуть костюм? Это очень дорого...К тому же с вертолёта можно вести огонь по зоне высадки, а как здесь? Больше пиара, нам нужно больше пиара!
Почему вы так уверены что к этому костюму нельзя прикрепить пушку? Я более чем уверен что можно. Только на ютуб это выкладывать конечно же не будут.
Это проект не про технологии, а про финансы. НАСА нашло илона для "освоения" средств, это по-ходу будут обналичивать бюджеты DARPA
эх,им бы нашего чубайса хоть ненадолго
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