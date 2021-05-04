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Евгения Евсеева

Британская морская пехота успешно протестировала реактивный костюм от стартапа Gravity Industries Статьи редакции

В 2020 году ранец тестировала служба спасения.

40 40 комментариев
1214 просмотров

Королевская морская пехота Великобритании вместе компанией Gravity Industries провела испытания реактивного костюма, пишет The Verge.

По данным Insider, испытания проводили в течение трёх дней на морском патрульном корабле королевского флота HMS Tamar, в них приняли участие более 40 военных.

Костюм, разработанный Gravity Industries, рассматривают как альтернативу транспортировке военных на вертолётах и быстрому спуску по тросу.

Реактивный костюм всё ещё тестируют, но военные надеются, что он позволит проводить сложные операции быстрее обычного.

Gravity Industries — компания, созданная Ричардом Браунингом, который помимо гендиректора выполняет роль лётчика-испытателя. Она показала первое устройство в 2017 году. По данным Crunchbase, стартап за всё время привлёк $650 тысяч.

В 2020 году «реактивный ранец парамедика» от Gravity Industries успешно протестировала британская служба спасения.

#новость

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Дмитрий Ii

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Шикарная цель! Шумная, заметная и недееспособная.

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Алекс Таций

Дмитрий
10

То ли дело вертолет!

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Дмитрий Ii

Алекс
1

Вертолет ответить может)

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Юрий Белкин

Дмитрий
1

Ещё как можно. Громко и чётко. 

Ответить

Алекс Таций

Дмитрий
0

Сложность как раз во время спуска на тросах десанта.
Вообще обычно вертолеты с десантом - отдельно, а вертолеты поддержки - отдельно.

Ответить

Stas dyakonov

Дмитрий
4

Ну прогресс не стоит на месте и если этим заинтересовались военные, то скорее всего тему будут усовершенствовать.

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Дмитрий Ii

Stas
–1

Если этим заинтересовались военные, значит можно хорошие откаты получить. Один проект zumwalt с рельсотронами чего стоит))

Ответить

Вадим Чиняев

Дмитрий
0

наработки все равно какие то остались

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Rusik M

Дмитрий
3

Прототип машины - повозка с лошадью
Всегда нужно с чего-то начинать
Не бывает так, что раз и компания выпустила 12 iPhone
Все начинается с подобных прототипов и перерастает в то, чем будут восхищаться.
Считайте что это прототип - железного человека.

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Дмитрий Ii

Rusik
0

Просто эта тема крутится со времён появления реактивного двигателя, и у Германии времён второй мировой и у амеров, и в союзе.. просто сейчас частники пытаются хайпануть на бирже использую рассекреченные, негодные проекты...

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Вася Пражкин

Дмитрий
2

Так не обязательно на врага-то лететь. Есть масса применений у такой техники - закинуть в горы или на высоту роту/снайперов, быстро эвакуировать кого-то и т.д.

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Дмитрий Ii

Вася
0

Это точка зрения людей далёких от вооруженных сил. Это вещь дорогая, бросить её нельзя - бесполезный груз в ущерб боезапасу, заметная мишень,..
Положить взвод дешевле и эффективнее.

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Александр

Дмитрий
0

Это точка зрения людей далёких от боевых действий, для мирных целей в вооружённых силах это очень годная вещь.
Когда станет компактнее можно и боевых применять.

Ответить

Юрий Белкин

Дмитрий
1

Зато красиво как

Ответить

Дмитрий Ii

Юрий
0

А как же! Надо же хорошо на биржей выйти)

Ответить

Юрий Белкин

Дмитрий
0

Плохо, если бы не вышли)

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Андрей Андреев

Дмитрий
0

а если еще бронебойно-зажигательным боеприпасом попасть ,ммм

Ответить

Вадим Швальняк

Дмитрий
0

Познакомьтесь, ранняя даже не модель танка. Ага, шумная, заметная и недееспособная.

Если подобные ранцы начнут клепать как Т-34 (дешево и много), то это хорошее потенциальное решение для "последней" мили.  Или представьте в вингсьюте(хорошая горизонтальная скорость одиночки), скиньте с высоты(замена парашюту, меньше зависимость от погоды), добавьте телеметрию на управление( шнягой на экзоскелете управляет оператор или "автопилот")  или вооружение( навесить модуль с пукалками, управляемый опять же оператором/программой), смешайте с дронами (координация, отвлечение, прикрытие), добавьте обычных чучел для массовки  - просто сказка для вояк. 

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Vlad Azimov

5

Молодцы, кроме армии это можно потом будет применять в скорой помощи, службах спасения. Браво, респект.

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Дмитрий Ii

Vlad
0

Только минут пять, а потом тащить этот балласт на себе.

Ответить

Vlad Azimov

Дмитрий
2

Улучшат потом. Сначала обкатать надо. Совершенству нет предела

Ответить

Дмитрий Ii

Vlad
0

Да его как не улучшай, всё кроется в количество топлива

Ответить

Иван Шеметов

2

400к долларов, чтобы спуститься по тросу 

Ответить

Николай Глущенко

Иван
1

Про первые автомобили говорили примерно тоже самое.

Ответить

Иван Шеметов

Николай
1

Не знал, что автомобили создавались, для спускания по тросу

Ответить

KINCH

1

Илон Маск, читай и запоминай:
Большая космическая авиация на Земле — путь в никуда, под нее просто удобно пилить бюджет. Единицы людей поднимать в космос на много проще — Миг 25 еще в 77 году поднялся на высоту 37 км. Самолет для полетов в космос наиболее эффективен, чем многотонные ракеты.

Видео выше наглядно демонстрирует — чтобы поднять 200-300 кг в воздух, нужна совсем небольшая сила. Может уже пора космонавтов обеспечивать такими костюмами (конечно, модифицировать их: пусть это будет продуманная система с кислородом, доп. баком, который будет отстегиваться и весом в 1000 кг, например). И вот так отправлять их на МКС хоть каждый день, чем планировать 10-12 запусков в году. 

Ответить

Antony Divnich

KINCH
2

Маск, сворачивай проект. Тут Кинч тебя уделал

Ответить

KINCH

Antony
0

Ну, к критике, сарказму, минусам, я сразу был готов писав комментарий. Просто поболтать хотел :)

Ответить

Андрей Андреев

KINCH
1

ну и зря,я с большим энтузиазмом плюсанул 

Ответить

Julian Russinhoff

KINCH
0

Предложите свой план тюменскому Илону Маску

Ответить

Mike Raitsyn

1

Да круто же, блин! Вау-эффект, пусть и прототип. 
Версии к пятой уже можно будет юзать спасателям, пожарным и другим ребятам которым нужно срочно доставить что-то (лекарство к примеру). Условно "последняя миля", но для специфических работ. 

Про вояк не скажу, не служил, не разбираюсь. 
Но как воздушная "скорая" - вполне.

Ответить

Дмитрий Ii

1

Теперь самое время предоставить white paper и Road map с мммовскими графиками роста и вперёд стричь робингудов

Ответить

Андрей Андреев

Дмитрий
0

графики,кстати,можно прямо в небе чертить 

Ответить

Nick Chernykh

0

Очень хочется понять, что с этим делать... скажем вертолёт берет на борт не одного пехотинца, может покинуть зону высадки, захватить раненых и вернутся назад. Здесь же после высадки пехотинцу нужно, как я думаю, выкинуть костюм? Это очень дорого...К тому же с вертолёта можно вести огонь по зоне высадки, а как здесь? Больше пиара, нам нужно больше пиара!

Ответить

Николай Глущенко

Nick
0

Почему вы так уверены что к этому костюму нельзя прикрепить пушку? Я более чем уверен что можно. Только на ютуб это выкладывать конечно же не будут.

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Дмитрий Ii

Николай
0

Это проект не про технологии, а про финансы. НАСА нашло илона для "освоения" средств, это по-ходу будут обналичивать бюджеты DARPA

Ответить

Андрей Андреев

Дмитрий
1

эх,им бы нашего чубайса хоть ненадолго 

Ответить

Дмитрий Ii

Андрей
1

Этот бы развернулся))

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Андрей Андреев

0

эффектная штука ,чего уж там 

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Александ Есть

0

А дронов пачку послать нельзя?

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