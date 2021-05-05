Будущее
Евгения Евсеева

Blue Origin Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе Статьи редакции

Подать заявку можно уже сейчас.

35 35 комментариев
1950 просмотров

Первый полет состоится 20 июля. Стоимость билета формируется на аукционе, который пройдёт в три этапа.

Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.

Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 км над Землей в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.

Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.

  • В начале 2021 года CNBC со ссылкой на источники сообщал, что компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года.
  • В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

#новость #blueorigin

35 35 комментариев
5
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Михаил Богдашкин

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Я думал бесплатно

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Сергей Милосердов

Михаил
2

Кликбейт да - розыгрыш=бесплатно.

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Евгения Евсеева

Сергей
1

кликбейт случайно вышел, не хотела! поправила заголовок, спасибо

Ответить

Alikhan Ermakov

Сергей
0

Ну там написано "аукцион", понятно же, что на аукционе за бабки всё, кто больше даст

Ответить

Сергей

Alikhan
0

Но на аукционе на разыгрывают, в любом случае. 

Ответить

Alikhan Ermakov

Сергей
0

Тоже верно)

Ответить

Никита Корниенко

Михаил
0

Как говорит мой начальник на работе: "Думать вообще очень полезно". 

Ответить

Дмитрий Дарт

5

Один билет уже разыграли, когда его выиграл преподаватель начальных классов и за ней следила вся страна...

Ответить

Тимофей Старцев

Дмитрий
0

О чем речь? Можно поподробней?

Ответить

Степан Марципан

Тимофей
1

Пендосы не любят про это рассказывать.

Маколифф, Криста
Шэрон Криста Корриган Маколифф (англ. Sharon Christa Corrigan McAuliffe; 2 сентября 1948, Бостон…
ru.m.wikipedia.org
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Никита Корниенко

Степан
0

Печально(

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Vl Al

Дмитрий
0

Там было нарушение технологии. Уплотнения сочленений отсеков твердотопливных ускорителей не были рассчитаны на аномально низкие (для тех мест) температуры. Плюс, "экономия" массы на средствах аварийного спасения на начальном участке траектории. У каждой ошибки, как приписывается товарищу Сталину - есть свое имя.

Ответить

Андрей Болконский

Vl
1

Это все только задним числом после катастроф понятно )
А где гарантии что тут не будет нарушения технологии ? 

Я бы лично не полетел даже бесплатно, риски очень высокие и часок лицезрения земли с высоты 100 км того не стоит ) 

Ответить

Vl Al

Андрей
1

"А где гарантии что тут не будет нарушения технологии ?" - При полетах на современных авиалайнерах мы все полагаемся на CRM (нет, это не для "продажников"). База CRM (Crew Resource Management) закладывалась в начале 70-х. То есть, в то время, когда уж вовсю летали пассажирские авиалайнеры. Проведите параллели...

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Андрей

Vl
2

Это нельзя сравнивать. Технологии для гражданской авиации отточены и отшлифованы до предела. Это отрасль крайне консервативна, что мы и видим в статистике (1 крушение на 20 млн рейсов если говорим про западные авиакомпании).

А здесь у нас совершенно не оттестированная ракета которая существует всего 6 лет и у которой на 9 запусков один крэш. Несколько отличается от 1 к 20 млн, правда ? )) 

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D S

Vl
0

И от этого ей, конечно же легче

Ответить

Vl Al

D
0

Это не было ошибкой пилотирования или ошибкой бортинженера. Это, если можно так сказать, заранее спланированный инцидент (катастрофа). Там поспешили, тут сэкономили. 

Ответить

Timur Aripov

Дмитрий
0

Да, не хорошо получилось

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Комментарий удален

Bobo Momo

3

Многие считают, что это ерунда. Пустая трата денег и сомнительное техническое достижение.

Всего несколько минут невесомости, скромные 100 км высоты.

Но это не так.

Это уникальная вещь, ни у кого такого нет. Ведь это не столько вопрос техники, сколько пиар, уникальная коммуникация, неповторимый месседж.

В этом сила Америки - тотальная активность на всех фронтах: вооброжаемых и реальных.

Рост и развитие.

God bless America! 

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Igor Novák

Bobo
0

Человек который продал луну - Хайнлайн. 

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Чудесный парфюмер

1

Пойду попробую чтоль. Глядишь, потом ВНЖ на Марс будет получить попроще 

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Иван Шеметов

Чудесный
1

Удачи умереть от радиации 

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Чудесный парфюмер

Иван
0

Спасибо -) 

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Никита Корниенко

Иван
0

Или приобрести себе 3-ю руку.

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Вадим Швальняк

Никита
0

или не руку

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Igor Filippov

Иван
0

Да говорят просто шланг 25см вырастет. Правда не ясно из какого места.

Ответить

Чудесный

Igor
0

И неясно зачем 

Ответить

Bobo Momo

0

Хороший аттракцион. Интересно, какой штат там сотрудников? 

В любом случае, если и будут убытки, то для имиджа и бренда это вполне неплохо.

Плюс польза для американской промышленности.

Ответить

Bobo Momo

0

Here we go bois! 

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Syzygy

0

На корабле Crew Dragon. 

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Raimond Vladimirov

0

Вспомнил как Джоуи в Друзьях на аукционе яхту купил :)

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Alikhan Ermakov

0

Вёрждин упадёт в ноль после такого, деньги ещё и в фонд направят, мощно конечно

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Игорь Рачук

0

А Безос будет на одной из шести сидушек? 
Или с земли посмотрит? 

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Иван Шеметов

Most
0

@Инспектор 

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Иван Шеметов

John
0

@Инспектор они умнеют, но у нас есть сознание 

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