Blue Origin Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе Статьи редакции
Подать заявку можно уже сейчас.
Первый полет состоится 20 июля. Стоимость билета формируется на аукционе, который пройдёт в три этапа.
Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.
Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 км над Землей в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.
Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.
- В начале 2021 года CNBC со ссылкой на источники сообщал, что компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года.
- В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Я думал бесплатно
Кликбейт да - розыгрыш=бесплатно.
Ну там написано "аукцион", понятно же, что на аукционе за бабки всё, кто больше даст
Как говорит мой начальник на работе: "Думать вообще очень полезно".
Один билет уже разыграли, когда его выиграл преподаватель начальных классов и за ней следила вся страна...
О чем речь? Можно поподробней?
Пендосы не любят про это рассказывать.
Там было нарушение технологии. Уплотнения сочленений отсеков твердотопливных ускорителей не были рассчитаны на аномально низкие (для тех мест) температуры. Плюс, "экономия" массы на средствах аварийного спасения на начальном участке траектории. У каждой ошибки, как приписывается товарищу Сталину - есть свое имя.
Это все только задним числом после катастроф понятно )
А где гарантии что тут не будет нарушения технологии ?
Я бы лично не полетел даже бесплатно, риски очень высокие и часок лицезрения земли с высоты 100 км того не стоит )
"А где гарантии что тут не будет нарушения технологии ?" - При полетах на современных авиалайнерах мы все полагаемся на CRM (нет, это не для "продажников"). База CRM (Crew Resource Management) закладывалась в начале 70-х. То есть, в то время, когда уж вовсю летали пассажирские авиалайнеры. Проведите параллели...
Это нельзя сравнивать. Технологии для гражданской авиации отточены и отшлифованы до предела. Это отрасль крайне консервативна, что мы и видим в статистике (1 крушение на 20 млн рейсов если говорим про западные авиакомпании).
А здесь у нас совершенно не оттестированная ракета которая существует всего 6 лет и у которой на 9 запусков один крэш. Несколько отличается от 1 к 20 млн, правда ? ))
Комментарий удален
Многие считают, что это ерунда. Пустая трата денег и сомнительное техническое достижение.
Всего несколько минут невесомости, скромные 100 км высоты.
Но это не так.
Это уникальная вещь, ни у кого такого нет. Ведь это не столько вопрос техники, сколько пиар, уникальная коммуникация, неповторимый месседж.
В этом сила Америки - тотальная активность на всех фронтах: вооброжаемых и реальных.
Рост и развитие.
God bless America!
Удачи умереть от радиации
Или приобрести себе 3-ю руку.
Да говорят просто шланг 25см вырастет. Правда не ясно из какого места.
Хороший аттракцион. Интересно, какой штат там сотрудников?
В любом случае, если и будут убытки, то для имиджа и бренда это вполне неплохо.
Плюс польза для американской промышленности.
Вёрждин упадёт в ноль после такого, деньги ещё и в фонд направят, мощно конечно
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще