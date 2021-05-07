Индия, где транспортная система перегружена, и Саудовская Аравия, где нет инфраструктуры, сообщает Reuters.

Капсулы рассчитаны на 28 пассажиров, первые испытания с людьми прошли в ноябре 2020 года в 500-метровом вакуумном туннеле.