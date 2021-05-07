Virgin Hyperloop запустит капсулы для перемещений со скоростью до 1200 км/ч в 2027 году Статьи редакции
Первый туннель для супербыстрых поездок построили в пустыне в штате Невада.
- Virgin Hyperloop планирует запустить коммерческий транспорт из сверхбыстрых капсул в 2027 году, первыми странами могут стать
Индия, где транспортная система перегружена, и Саудовская Аравия, где нет инфраструктуры, сообщает Reuters.
- Компания увеличила планируемую скорость капсул до 1200 км/ч и улучшила батареи, силовую электронику и некоторые датчики.
Капсулы рассчитаны на 28 пассажиров, первые испытания с людьми прошли в ноябре 2020 года в 500-метровом вакуумном туннеле.
- Как сообщает Reuters, технологию «воздушных поездов» разрабатывали еще в 1960-х и 1970-х годах во Франции. 60 лет назад проект убило отсутствие финансирования.
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