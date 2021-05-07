Отказ от картриджей для принтера и сбор пластиковых карт: «Сбер» задумал «обнулить» углеродный след офисов к 2030 году Статьи редакции
За счет «углеродной нейтральности» компания хочет привлечь новых клиентов и инвесторов.
«Сбербанк» полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности к 2030 году. Об этом рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Компания отказалась от покупки 13 тысяч новых шредеров, перестала покупать картриджи для заправки принтеров— в пользу перезаправки старых, стала экономить на электроэнергии и начала перерабатывать одноразовые стаканчики в ручки.
В 2,5 тысячи отделений начали принимать пластиковые карты в качестве вторсырья для производства оконных профилей в офисы. К октябрю 2021 года пункты сбора появятся во всех отделениях банка.
Александр Ведяхин объяснил РБК, что банк переходит к «углеродной нейтральности», чтобы привлечь больше клиентов и инвесторов. Ведяхин утверждает, что клиенты даже готовы дополнительно платить за продукты с «зеленой» и социальной составляющей, то есть «если эти средства идут на социальные либо экологические цели».
«Сбер» решил «обнулить» углеродный след офисов 2030 году
На месте сотрудников сбера я бы сейчас напрягся
Вызываю пояснительную бригаду
полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности
Люди выдыхают в основном углекислый газ.
Ждем перевода всех офисов и отделений Сбера на солнечную и ветряную энергию. Иначе все это пустые слова.
Задний глобус
Поставят каждому сотруднику динамо-машину педальную. Крути педали, развивай сбер
Есть еще вариант с выработкой биотоплива из канализационных жидкостей - Сбер обязан быть трендсеттером !
«Сбербанк» полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности к 2030 году. Об этом рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Компания отказалась от покупки 13 тысяч новых шредеров.
Мне кажется, что товарищ Ведяхин выбрасывает больше углекислого газа, чем 13 тысяч шредеров.
Мы как клиенты не поддерживаем «Сбер», пусть лучше откажутся от агрессивной политики вытеснения государства.
Мы как акционеры поддерживаем.
Да я и как клиент поддерживаю. На фоне Тиньковых и Альф Сбер неожиданно стал самым классным банком в РФ.
В Сбере нет такого сервиса, как в Тиньке. Была история с доставкой, привезли разбитый товар из стекла, а я не проверил и принял. Так вот, на основании заявления и фото операцию удалось оспорить и мне вернули деньги на карту, в это время интернет магазин сказал мне "это вы разбили", а служба доставки не брала трубку после пары диалогов с обещаниями разобраться в проблеме. Я уже отчаялся после этого, но мне внезапно капнули деньги спустя 1,5 месяца. Банк сам решал мой вопрос на основании заявления. Я после этого самый преданный фанат тинька.
Но вы на самом деле не можете доказать что это не вы разбили.
Товар приняли и со всем согласились. Дальше только ваши пустые слова.
Банк сам решал мой вопрос на основании заявления.
Банк не должен заниматься вашей разбитой вазой.
Вы сервисы платежных систем ещё посмотрите, удивитесь что дело не в банке было. Посмотрите что по вашей карте положено у мастера или визы, чья она у вас
Какой же чушью занимаются нынче компании, господи.
Очень наивно, у них ясные глобальные цели по развалу государства, а стаканчики это для недалёких. Углеродный налог повод для дополнительного отъёма денег у населения и стран.
начали интегрировать ESG-повестку в бизнес
Так, ждем негров, в совете директоров и каминг-аут Грефа. Хотя про Грефа я давно подозревал, еще когда комиссии были за перевод внутри Сбера.
Красиво под дудочку "Зелёной сделки" от ЕС идут. А кричат - гейропа, гейропа, как свистнут из-за бугра - сразу стремительно бегут, без заминки
«Сбер» агенты глобалистов, чему вы удивляетесь. И Европа, теперь совсем не Европа, они (зелёные) реально рвутся к власти строить "Новый Мировой Порядок". По их предложению из всех политических программ вычеркнуто слово "Германия". Т.е. быстрее всех перемещать , лишить имущества , корней и на человеческие фермы.
Во имя сберджайла, грефа и святой бигдаты, рублинь
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Изменения климата происходят по естественным причинам из за сдвига полюсов Земли и к деятельности человека никакого отношения не имеют.
"Зелёные" реально рвутся к власти строить "Новый Мировой Порядок" в Европе. По их предложению из всех политических программ вычеркнуто например, слово "Германия". Т.е. быстрее всех перемещать , лишить имущества , корней и на человеческие фермы.
Александр Ведяхин объяснил РБК, что банк переходит к «углеродной нейтральности», чтобы привлечь больше клиентов
Зеленая шиза может только оттолкнуть клиентов. Сегодня они карты в оконный профиль перерабатывают, а завтра деньги со счета с****ят.
Лучше бы комиссии обнулили - это полезнее для окружающей среды
Спустя 40 минут с момента публикации припомнили комиссии.
Настало время аргумента «украли вклады в 1991-м, углеродный след остался там»
Сначала у себя, потом везде...
Мусорный бизнес, емнип, четвертый по доходности, после оружия, наркоты и прон/девиц...
Было бы глупо оставлять такой кусок золота лежащий под ногами 😁
При чём тут мусорный бизнес, етвип?
переработка мусора, золотая жила...
А по вашему, зачем сберу еда, музыка, кино, такси и прочее непрофильное?
Эта СО2 бредятина такое же разводилово от глобалистов, как и вирусная "пандемия". Мафиозный сговор.
Искренне не понимаю, откуда столько хейта в сторону зелёных инициатив. Поживите хотя бы с годик в странах где к экологии относятся по-настоящему серьезно (те же скандинавские страны, особенно Норвегия или Финляндия) и потом возвращайтесь в Россию - наши улицы покажутся вам газовыми камерами, а любой лесок - помойкой.
Народ, ну очнитесь, я вот вообще не фанат Сбера, но любая инициатива благодаря которой на свалки попадет меньше мусора и он будет вторично переработан - это фантастически круто! Откуда столько недовольства?
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