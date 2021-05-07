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Будущее
Маша Цепелева

Отказ от картриджей для принтера и сбор пластиковых карт: «Сбер» задумал «обнулить» углеродный след офисов к 2030 году Статьи редакции

За счет «углеродной нейтральности» компания хочет привлечь новых клиентов и инвесторов.

44 44 комментария
1831 просмотров

«Сбербанк» полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности к 2030 году. Об этом рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Компания отказалась от покупки 13 тысяч новых шредеров, перестала покупать картриджи для заправки принтеров— в пользу перезаправки старых, стала экономить на электроэнергии и начала перерабатывать одноразовые стаканчики в ручки.

В 2,5 тысячи отделений начали принимать пластиковые карты в качестве вторсырья для производства оконных профилей в офисы. К октябрю 2021 года пункты сбора появятся во всех отделениях банка.

Александр Ведяхин объяснил РБК, что банк переходит к «углеродной нейтральности», чтобы привлечь больше клиентов и инвесторов. Ведяхин утверждает, что клиенты даже готовы дополнительно платить за продукты с «зеленой» и социальной составляющей, то есть «если эти средства идут на социальные либо экологические цели».

Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании, то есть компании, которые долго будут получать прибыль. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной только тогда, когда ее поддерживают покупатели, сотрудники, государство. Поэтому многие компании начали интегрировать ESG-повестку в бизнес. «Сбер» не исключение.

Александр Ведяхин
первый зампред правления «Сбербанка»
  • Крупнейшие мировые компании заявили, что сократят или полностью компенсируют свой углеродный след в ближайшие 20 лет. Например, Unilever к 2030 году хочет вдвое сократить выбросы вредных веществ, а Netflix планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2022 году.

#новость #сбербанк

44 44 комментария
9
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44 комментария
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Vladislav Stan

25

«Сбер» решил «обнулить» углеродный след офисов 2030 году 

На месте сотрудников сбера я бы сейчас напрягся

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Николай Шелопугин

Vladislav
1

Вызываю пояснительную бригаду

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Dmitry Yashin

Николай
4

 полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности

Люди выдыхают в основном углекислый газ.

Ответить

Почетный алмаз

Dmitry
1

Вообще, конечно, азот

Ответить

Архитектурный кубок

Николай
3

Вместе с сотрудниками обнулит.

Ответить

Дмитрий

Николай
0

Будут штрафы за выдох вводить

Ответить

Vladislav Stan

Дмитрий
0

Фига вы оптимист

Ответить

Dmitry Yashin

Vladislav
2

Цуко, опередил :(

Ответить

Максим Горький

3

Ждем перевода всех офисов и отделений Сбера на солнечную и ветряную энергию. Иначе все это пустые слова.

Ответить

Задний глобус

Максим
7

Поставят каждому сотруднику динамо-машину педальную. Крути педали, развивай сбер

Ответить

Dmitry Yashin

Задний
1

Тогда ещё больше выбросов углекислого газа будет, ващет.

Ответить

Максим Горький

Задний
0

Есть еще вариант с выработкой биотоплива из канализационных жидкостей - Сбер обязан быть трендсеттером !

Ответить

Миша Магадан

5

«Сбербанк» полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности к 2030 году. Об этом рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Компания отказалась от покупки 13 тысяч новых шредеров.

Мне кажется, что товарищ Ведяхин выбрасывает больше углекислого газа, чем 13 тысяч шредеров.

Ответить

Павел Иванов

–5

Мы как клиенты не поддерживаем «Сбер», пусть лучше откажутся от агрессивной политики вытеснения государства.

Ответить

Александр Якунин

Павел
9

Мы как акционеры поддерживаем.

Ответить

Dmitry Yashin

Александр
–1

Да я и как клиент поддерживаю. На фоне Тиньковых и Альф Сбер неожиданно стал самым классным банком в РФ.

Ответить

Дмитрий

Dmitry
0

В Сбере нет такого сервиса, как в Тиньке. Была история с доставкой, привезли разбитый товар из стекла, а я не проверил и принял. Так вот, на основании заявления и фото операцию удалось оспорить и мне вернули деньги на карту, в это время интернет магазин сказал мне "это вы разбили", а служба доставки не брала трубку после пары диалогов с обещаниями разобраться в проблеме. Я уже отчаялся после этого, но мне внезапно капнули деньги спустя 1,5 месяца. Банк сам решал мой вопрос на основании заявления. Я после этого самый преданный фанат тинька.

Ответить

Для Сохранения

Дмитрий
1

Но вы на самом деле не можете доказать что это не вы разбили.
Товар приняли и со всем согласились. Дальше только ваши пустые слова.

Банк сам решал мой вопрос на основании заявления.

Банк не должен заниматься вашей разбитой вазой.

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
0

Вы сервисы платежных систем ещё посмотрите, удивитесь что дело не в банке было. Посмотрите что по вашей карте положено у мастера или визы, чья она у вас

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Они перестанут сжигать деньги на ненужные проекты

Ответить

Харухи

2

Какой же чушью занимаются нынче компании, господи. 

Ответить

Павел Иванов

Харухи
–3

Очень наивно, у них ясные глобальные цели по развалу государства, а стаканчики это для недалёких. Углеродный налог повод для дополнительного отъёма денег у населения и стран.

Ответить

Вася Пражкин

2

 начали интегрировать ESG-повестку в бизнес

Так, ждем негров, в совете директоров и каминг-аут Грефа. Хотя про Грефа я давно подозревал, еще когда комиссии были за перевод внутри Сбера.

Ответить

N N

0

Красиво под дудочку "Зелёной сделки" от ЕС идут. А кричат - гейропа, гейропа, как свистнут из-за бугра - сразу стремительно бегут, без заминки

Ответить

Gaius Plinius

N
0

Да вроде Сбер так и не кричал

Ответить

Павел Иванов

N
–3

«Сбер» агенты глобалистов, чему вы удивляетесь. И Европа, теперь совсем не Европа, они (зелёные) реально рвутся к власти строить "Новый Мировой Порядок". По их предложению из всех политических программ вычеркнуто слово "Германия". Т.е. быстрее всех перемещать , лишить имущества , корней и на человеческие фермы.

Ответить

Konstantin Dementyev

1

Обнулят вклады и сотрудников?🤡

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Седой пришелец

1

Звучит как хрень какая-то ( Список компаний доставляет, они суммарно этого углеродного следа за год оставят меньше, чем условная фабрика за неделю.

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Седой
0

Там фокус на то, что бы меньше прибегать к продуктам этих фабрик.

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Небольшой жёлтый робот

1

Во имя сберджайла, грефа и святой бигдаты, рублинь

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Максим Горький

Небольшой
0

не рублинь, а рубькойн !

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Павел Иванов

–1

Изменения климата происходят по естественным причинам из за сдвига полюсов Земли и к деятельности человека никакого отношения не имеют.

Ответить

Dmitry Yashin

Павел
0

Иди проспись.

Ответить

Павел Иванов

0

"Зелёные" реально рвутся к власти строить "Новый Мировой Порядок" в Европе. По их предложению из всех политических программ вычеркнуто например, слово "Германия". Т.е. быстрее всех перемещать , лишить имущества , корней и на человеческие фермы.

Ответить

Шелейм Мазаль

–1

У Сбера есть время на хуйню

Ответить

KSA

–3

 Александр Ведяхин объяснил РБК, что банк переходит к «углеродной нейтральности», чтобы привлечь больше клиентов

Зеленая шиза может только оттолкнуть клиентов. Сегодня они карты в оконный профиль перерабатывают, а завтра деньги со счета с****ят.

Ответить

Giorgiy Kiladze

0

Лучше бы комиссии обнулили - это полезнее для окружающей среды

Ответить

ivan krapivin

Giorgiy
0

Спустя 40 минут с момента публикации припомнили комиссии. 
Настало время аргумента «украли вклады в 1991-м, углеродный след остался там»

Ответить

Ar AbduRashid

0

Сначала у себя, потом везде...
Мусорный бизнес, емнип, четвертый по доходности, после оружия, наркоты и прон/девиц...
Было бы глупо оставлять такой кусок золота лежащий под ногами 😁

Ответить

Батин Воротила

Ar
0

Ещё бизнес похоронный ничего так

Ответить

Dmitry Yashin

Ar
0

При чём тут мусорный бизнес, етвип?

Ответить

Ar AbduRashid

Dmitry
0

переработка мусора, золотая жила...
А по вашему, зачем сберу еда, музыка, кино, такси и прочее непрофильное?

Ответить

Павел Иванов

0

Эта СО2 бредятина такое же разводилово от глобалистов, как и вирусная "пандемия". Мафиозный сговор.

Ответить

Евгений Иванов

0

Искренне не понимаю, откуда столько хейта в сторону зелёных инициатив. Поживите хотя бы с годик в странах где к экологии относятся по-настоящему серьезно (те же скандинавские страны, особенно Норвегия или Финляндия) и потом возвращайтесь в Россию - наши улицы покажутся вам газовыми камерами, а любой лесок - помойкой.

Народ, ну очнитесь, я вот вообще не фанат Сбера, но любая инициатива благодаря которой на свалки попадет меньше мусора и он будет вторично переработан - это фантастически круто! Откуда столько недовольства? 

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