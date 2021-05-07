За счет «углеродной нейтральности» компания хочет привлечь новых клиентов и инвесторов.

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«Сбербанк» полностью компенсирует выбросы углекислого газа от своей деятельности к 2030 году. Об этом рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Компания отказалась от покупки 13 тысяч новых шредеров, перестала покупать картриджи для заправки принтеров— в пользу перезаправки старых, стала экономить на электроэнергии и начала перерабатывать одноразовые стаканчики в ручки.

В 2,5 тысячи отделений начали принимать пластиковые карты в качестве вторсырья для производства оконных профилей в офисы. К октябрю 2021 года пункты сбора появятся во всех отделениях банка.

Александр Ведяхин объяснил РБК, что банк переходит к «углеродной нейтральности», чтобы привлечь больше клиентов и инвесторов. Ведяхин утверждает, что клиенты даже готовы дополнительно платить за продукты с «зеленой» и социальной составляющей, то есть «если эти средства идут на социальные либо экологические цели».

Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании, то есть компании, которые долго будут получать прибыль. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной только тогда, когда ее поддерживают покупатели, сотрудники, государство. Поэтому многие компании начали интегрировать ESG-повестку в бизнес. «Сбер» не исключение. Александр Ведяхин первый зампред правления «Сбербанка»