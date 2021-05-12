Продавать NFT смогут только продавцы, соответствующие «стандартам eBay».

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Размещать объявления о продаже NFT смогут только проверенные продавцы, соответствующие «стандартам eBay», пишет Reuters

В будущем компания планирует переработать свои инструменты и политики, чтобы пользователи могли покупать и продавать NFT и в других категориях.

«В ближайшие месяцы eBay добавит функции, благодаря которым на платформе появятся предметы для коллекционирования, основанные на блокчейне», — заявил старший вице-президент компании Джордан Свитнам.

В мае гендиректор eBay Джейми Янноне заявил, что в будущем площадка также начнёт принимать платежи в криптовалюте — но не уточнил, когда это произойдёт.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пиcало CNBC в марте. Среди известных сделок: