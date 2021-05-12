eBay разрешил пользователям продавать и покупать NFT-токены коллекционных карточек, изображений и видеоклипов Статьи редакции
Продавать NFT смогут только продавцы, соответствующие «стандартам eBay».
Размещать объявления о продаже NFT смогут только проверенные продавцы, соответствующие «стандартам eBay», пишет Reuters
В будущем компания планирует переработать свои инструменты и политики, чтобы пользователи могли покупать и продавать NFT и в других категориях.
«В ближайшие месяцы eBay добавит функции, благодаря которым на платформе появятся предметы для коллекционирования, основанные на блокчейне», — заявил старший вице-президент компании Джордан Свитнам.
В мае гендиректор eBay Джейми Янноне заявил, что в будущем площадка также начнёт принимать платежи в криптовалюте — но не уточнил, когда это произойдёт.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.
Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пиcало CNBC в марте. Среди известных сделок:
- В феврале видео с матча баскетболиста Джеймса Леброна продали за $200 тысяч.
- В феврале за $442 тысячи была продана гифка с Nyan Cat.
- В марте картину Бэнкси купили за $95 тысяч и сожгли в прямом эфире, чтобы «превратить» в NFT-токен.
- В марте глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — последняя ставка лота составляет $2,5 млн.
- В марте художник Beeple продал цифровой коллаж из пяти тысяч рисунков за рекордные $69 млн.
у меня знакомый заработал на этом 30 миллионов рублей за 2 месяца
А до этого он был вашим другом?
Картины продавал? Рассказывал каким образом он себя продвигал?
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