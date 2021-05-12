Будущее
Евгения Евсеева

eBay разрешил пользователям продавать и покупать NFT-токены коллекционных карточек, изображений и видеоклипов Статьи редакции

Продавать NFT смогут только продавцы, соответствующие «стандартам eBay».

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Размещать объявления о продаже NFT смогут только проверенные продавцы, соответствующие «стандартам eBay», пишет Reuters

В будущем компания планирует переработать свои инструменты и политики, чтобы пользователи могли покупать и продавать NFT и в других категориях.

«В ближайшие месяцы eBay добавит функции, благодаря которым на платформе появятся предметы для коллекционирования, основанные на блокчейне», — заявил старший вице-президент компании Джордан Свитнам.

В мае гендиректор eBay Джейми Янноне заявил, что в будущем площадка также начнёт принимать платежи в криптовалюте — но не уточнил, когда это произойдёт.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его оборот превысил $400 млн, пиcало CNBC в марте. Среди известных сделок:

  • В феврале видео с матча баскетболиста Джеймса Леброна продали за $200 тысяч.
  • В феврале за $442 тысячи была продана гифка с Nyan Cat.
  • В марте картину Бэнкси купили за $95 тысяч и сожгли в прямом эфире, чтобы «превратить» в NFT-токен.
  • В марте глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — последняя ставка лота составляет $2,5 млн.
  • В марте художник Beeple продал цифровой коллаж из пяти тысяч рисунков за рекордные $69 млн.
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#новость #ebay #nft

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Louis Cyphre

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Евгений Степанченко

Louis
1

у меня знакомый заработал на этом 30 миллионов рублей за 2 месяца

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Тимур Петров

Евгений
1

А до этого он был вашим другом?

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Евгений

Тимур
0

ты где-то увидел, что я написал, что он мой друг?

Ответить

Тимур Петров

Евгений
2

Откройте окно, душно.

Ответить

Artem Zabrodskii

Евгений
0

Картины продавал? Рассказывал каким образом он себя продвигал?

Ответить

Евгений

Artem
1

Рандомно сгенерированный персонаж наподобие тех же криптопанков. Просто каким-то образом выстрелило и буквально за 3 дня 15 миллионов. Вся движуха в твиттере происходит.

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Artem Zabrodskii

Евгений
1

В общем без щепотки везения,ничего не взлетает:(

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Raimond Vladimirov

0

Очередь за Авито...

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