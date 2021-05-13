Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в декабре отправится на МКС в качестве туриста Статьи редакции
Предприниматель и его помощник станут первыми после 2009 года космическими туристами, которые посетят станцию.
Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии, успешно пройдя необходимые все медицинские осмотры. Об этом сообщает компания Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.
«Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском „Союзе МС-20“ с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Продолжительность полёта составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин. Трёхмесячная подготовка к полёту с участием миллиардера начнётся в июне и пройдёт в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.
«Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своём Youtube-канале», — сказал Маэдзава.
В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полёта к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.
Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд.
В 2001 году американский предприниматель Деннис Тито стал первым космическим туристом в мире. Последний турист посетил МКС в 2009 году, им стал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.
Чую взорвётся к хуям, опять нас с говном смешают.
это очень маловероятно)
Одно дело когда летят специалисты и совсем другое когда вот такие вот богатые туристы. Смерть первых не сильно кого и волнует, что уж там, а вот второй это факап в инфополе на месяц и большие убытки
Очень маловероятно, что случится смертельная авария
ну так там всё уже автоматически делается и управление идёт с земли, на сколько я себе это представляю)
Управлял лично Путин. Завтра же в New York Times и перевод на Медузе с карточками почему это действительно так
Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано
Вот кому повезло так это помощнику. На халяву в космос слетает :)
Лучше бы он полетел с Virgin Galactics - хоть бы акции подросли.
Дружище, кэш весь в вирджине))))
Смело, у меня больше сомнение в целесообразности покупки акций связанных с туризмом в космос, я акции авиакомпаний из за их бешеных издержек боюсь, а космос, вообще
А за это сколько миль афл начислит?
Представляю лицо помощника, когда к нему подошел шеф и сказал "Полетишь со мной в космос, одному стрёмно что-то")
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