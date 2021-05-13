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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в декабре отправится на МКС в качестве туриста Статьи редакции

Предприниматель и его помощник станут первыми после 2009 года космическими туристами, которые посетят станцию.

19 19 комментариев
831 просмотров

Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии, успешно пройдя необходимые все медицинские осмотры. Об этом сообщает компания Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.

«Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском „Союзе МС-20“ с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Юсаку Маэдзава Space Adventures

Продолжительность полёта составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин. Трёхмесячная подготовка к полёту с участием миллиардера начнётся в июне и пройдёт в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.

«Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своём Youtube-канале», — сказал Маэдзава.

В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полёта к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.

Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд.

В 2001 году американский предприниматель Деннис Тито стал первым космическим туристом в мире. Последний турист посетил МКС в 2009 году, им стал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

Кто такой Юсаку Маэдзава: коротко о первом…
Японский миллиардер-панк, который любит искусство и летит в космос ради арт-проекта.
vc.ru

#новость #космос

19 19 комментариев
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Ivan Zenkov

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Чую взорвётся к хуям, опять нас с говном смешают.

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Дмитрий Кораблёв

Ivan
1

это очень маловероятно)

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Ivan Zenkov

Дмитрий
–2

Одно дело когда летят специалисты и совсем другое когда вот такие вот богатые туристы. Смерть первых не сильно кого и волнует, что уж там, а вот второй это факап в инфополе на месяц и большие убытки

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Григорий Копиев

Ivan
0

Очень маловероятно, что случится смертельная авария

Ответить

Ivan Zenkov

Григорий
–2

Там люди главу Total помнят и президента Польши

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Ivan
–1

ну так там всё уже автоматически делается и управление идёт с земли, на сколько я себе это представляю) 

Ответить

Ivan Zenkov

Дмитрий
–4

Управлял лично Путин. Завтра же в New York Times и перевод на Медузе с карточками почему это действительно так

Ответить

Niko Nick

Ivan
–1

с японским утончённым ароматом

Ответить

Олег Крегонин

Niko
–1

Васаби?

Ответить

Олег Крегонин

Ivan
–1

А мы то причём?

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано

Вот кому повезло так это помощнику. На халяву в космос слетает :)

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TRICORCRIT

0

Лучше бы он полетел с Virgin Galactics - хоть бы акции подросли.

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Александр Якунин

TRICORCRIT
0

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TRICORCRIT

Александр
0

Дружище, кэш весь в вирджине))))

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Александр Якунин

TRICORC…
0

Смело, у меня больше сомнение в целесообразности покупки акций связанных с туризмом в космос, я акции авиакомпаний из за их бешеных издержек боюсь, а космос, вообще

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Небольшой жёлтый робот

0

А за это сколько миль афл начислит?

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Олег Крегонин

Небольшой
1

6081945 (отсылка для избранных)

Ответить

Василий Ульянов

0

Если сильно захотеть, можно в космос полететь 🚀

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Артём Гущин

0

Представляю лицо помощника, когда к нему подошел шеф и сказал "Полетишь со мной в космос, одному стрёмно что-то")

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