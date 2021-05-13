Предприниматель и его помощник станут первыми после 2009 года космическими туристами, которые посетят станцию.

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Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии, успешно пройдя необходимые все медицинские осмотры. Об этом сообщает компания Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.

«Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском „Союзе МС-20“ с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Юсаку Маэдзава Space Adventures

Продолжительность полёта составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин. Трёхмесячная подготовка к полёту с участием миллиардера начнётся в июне и пройдёт в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.

«Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своём Youtube-канале», — сказал Маэдзава.

В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полёта к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.

Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд.