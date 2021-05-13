Google и SpaceX договорились об установке станций Starlink в дата-центрах компании Статьи редакции
Партнёрство позволит Google использовать спутниковый интернет для своих корпоративных клиентов.
- Google подписала сделку со SpaceX — компания предоставит услуги своего облачного подразделения для спутникового интернета Starlink, пишет The Verge.
- SpaceX установит терминалы Starlink в центрах обработки данных Google по всему миру. Первый терминал появится в Нью-Олбани, штат Огайо.
- Совместный проект позволит безопасно передавать данные во все уголки мира, а также позволит Google использовать спутниковый интернет для своих корпоративных клиентов.
- Это не первый совместный проект двух компаний. В 2015 году Google вложила $900 млн в SpaceX для поддержки космических технологий, включая производство спутников Starlink.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей достигло 10 тысяч. Потенциальные клиенты внесли около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета.
- В SpaceX сообщили, что сделка с Google позволит предоставить быстрый доступ к данным в интернете компаниям, организациям государственного сектора и многим другим.
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5 комментариев
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А вот Роскосмос... (любой рандомный набор слов)*
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Можно было сразу датацентр в космос запустить :)
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