Будущее
Nazigul Jusupova

Google и SpaceX договорились об установке станций Starlink в дата-центрах компании Статьи редакции

Партнёрство позволит Google использовать спутниковый интернет для своих корпоративных клиентов.

  • Google подписала сделку со SpaceX — компания предоставит услуги своего облачного подразделения для спутникового интернета Starlink, пишет The Verge.
  • SpaceX установит терминалы Starlink в центрах обработки данных Google по всему миру. Первый терминал появится в Нью-Олбани, штат Огайо.
  • Совместный проект позволит безопасно передавать данные во все уголки мира, а также позволит Google использовать спутниковый интернет для своих корпоративных клиентов.
  • Это не первый совместный проект двух компаний. В 2015 году Google вложила $900 млн в SpaceX для поддержки космических технологий, включая производство спутников Starlink.
  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей достигло 10 тысяч. Потенциальные клиенты внесли около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета.
  • В SpaceX сообщили, что сделка с Google позволит предоставить быстрый доступ к данным в интернете компаниям, организациям государственного сектора и многим другим.

#новость #spacex #google #starlink

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Михаил Похеров

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А вот Роскосмос... (любой рандомный набор слов)*  

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KINCH

Михаил
1
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Aleksey Murashko

Михаил
0

А колонии в ж.. Или вы наивный чукотский юноша?

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Raimond Vladimirov

1

Можно было сразу датацентр в космос запустить :)

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Жалкий щит

Raimond
1

Вообще да. Уже ж топили, теперь поднимать надо

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