Британская Alba Orbital привлекла $3,4 млн на запуск спутников для снимков Земли каждые 15 минут Статьи редакции
Спутник весит менее одного килограмма, работает на солнечной энергии и может снимать с разрешением до 10 метров.
- Британская компания Alba Orbital привлекла $3,4 млн в посевном раунде , пишет TechCrunch. Лид-инвестором стала Metaplanet Holdings при участии Y Combinator, Liquid2, Soma и других. Условия сделки и оценку стартапа стороны не раскрывают.
- Alba Orbital создаёт небольшие спутники размером с банку из-под газировки и весом менее килограмма, которые работают на солнечной энергии. Спутники позволяют делать снимки Земли с орбиты с интервалом в 15 минут. Устройство стоит около $10 тысяч.
- Издание отмечает, что у стартапа уже было шесть спутников на орбите, что больше, чем когда-либо могли добиться большинство компаний с космическими амбициями.
- Alba Orbital планирует работать над расширением производства, чтобы выпустить еще сотни спутников. Так компания сможет получить записи с высокой частотой кадров. Следующая партия спутников будет сосредоточена на ночных снимках.
Технари, поясните, как в такой малый аппарат можно запихнуть систему линз, чтобы разрешающая способность была 10 метров (на поверхности земли) или это на 1 пиксель 10 метров?
Это конечно хорошо, но что-то мне кажется, что скоро орбиту Земли окончательно засорят.
Только зачем, космоса ведь нет... Как считает самая прогрессивная часть людей😂
Ну почему ? Просто подмена понятий. В любом случае сегодня днём сам запрос в космос отправил, именно с таким вопросом. Как Гугл сделала столько фотографий для карты. И вот пришёл ответ) так то я понимаю о чем ты.
Обычные кубсаты запускают, их в довесок к любой ракете можно докинуть, просто денег хватило на запуск 6ти штук
Но если они смогут удешевить запуск кубсатов, то это супер
запуск спутников для снимков Земли каждые 15 минут
Зашёл почитать, как они собираются запускать по спутнику каждые 15 минут >_<
Обзор планеты онлайн позволит сделать мир безопаснее и экологичнее.
Очень стоит думать о безопасности и активно учиться доверию.
Ибо, те кто прячут, бояться раскрываться - сильно вредят развитию, инициируя деструкции.
Нужна фундаментальная модернизация юридической системы, чтобы люди не боялись признавать и исправлять свои деструкции.
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