Будущее
Nazigul Jusupova

Британская Alba Orbital привлекла $3,4 млн на запуск спутников для снимков Земли каждые 15 минут Статьи редакции

Спутник весит менее одного килограмма, работает на солнечной энергии и может снимать с разрешением до 10 метров.

  • Британская компания Alba Orbital привлекла $3,4 млн в посевном раунде , пишет TechCrunch. Лид-инвестором стала Metaplanet Holdings при участии Y Combinator, Liquid2, Soma и других. Условия сделки и оценку стартапа стороны не раскрывают.
  • Alba Orbital создаёт небольшие спутники размером с банку из-под газировки и весом менее килограмма, которые работают на солнечной энергии. Спутники позволяют делать снимки Земли с орбиты с интервалом в 15 минут. Устройство стоит около $10 тысяч.
  • Издание отмечает, что у стартапа уже было шесть спутников на орбите, что больше, чем когда-либо могли добиться большинство компаний с космическими амбициями.
  • Alba Orbital планирует работать над расширением производства, чтобы выпустить еще сотни спутников. Так компания сможет получить записи с высокой частотой кадров. Следующая партия спутников будет сосредоточена на ночных снимках.
Спутниковая платформа Unicorn-2 Alba Orbital

#новость #спутники #albaorbital

435 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Pavel Voronkov

1

Технари, поясните, как в такой малый аппарат можно запихнуть систему линз, чтобы разрешающая способность была 10 метров (на поверхности земли) или это на 1 пиксель 10 метров?

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Rudolf Cunningham

Pavel
0

на 1 пиксель 10 метров

this.

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Raimond Vladimirov

1

Это конечно хорошо, но что-то мне кажется, что скоро орбиту Земли окончательно засорят.

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Иван Вялков

–1

Только зачем, космоса ведь нет... Как считает самая прогрессивная часть людей😂

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Andy Ch

Иван
0

- Видишь космос?
- Нет...
- А он ееесть ☝

Ответить

Станислав Севостьянов

Иван
0

Ну почему ? Просто подмена понятий. В любом случае сегодня днём сам запрос в космос отправил, именно с таким вопросом. Как Гугл сделала столько фотографий для карты. И вот пришёл ответ) так то я понимаю о чем ты.

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Евгений Бв

Иван
0

Он есть, нет полетов в космос. Не путайте.

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Break_in

0

Обычные кубсаты запускают, их в довесок к любой ракете можно докинуть, просто денег хватило на запуск 6ти штук
Но если они смогут удешевить запуск кубсатов, то это супер

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Михаил Б

Break_in
0

На продажу стартап накачивают. Не они одни занимаются этим. И поинтереснее амбиции картографические есть. Продадутся за 35 млн. через пару лет. Или не продадутся.

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Поджог Сараев

0

запуск спутников для снимков Земли каждые 15 минут

Зашёл почитать, как они собираются запускать по спутнику каждые 15 минут >_<

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Eugene

0

Обзор планеты онлайн позволит сделать мир безопаснее и экологичнее.
Очень стоит думать о безопасности и активно учиться доверию.
Ибо, те кто прячут, бояться раскрываться - сильно вредят развитию, инициируя деструкции.
Нужна фундаментальная модернизация юридической системы, чтобы люди не боялись признавать и исправлять свои деструкции.

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Roman Blinov

0

Часть денег, надеюсь, они потратят на сертификат для сайта)

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