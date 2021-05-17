Стартап разрабатывает нейроинтерфейсы, которые позволят использовать компьютеры с помощью мозга.

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Neiry привлёк 360,5 млн рублей от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы и 180,5 млн рублей от внешних инвесторов, рассказали vc.ru в компании.

После привлечения инвестиций независимые эксперты оценили стартап в 2,4 млрд рублей. Проект планирует расширяться на международных рынках — сейчас он работает в США, Сингапуре и Казахстане.

Neiry занимается разработкой нейротехнологий и созданием продуктов на базе интерфейсов «мозг-компьютер» для образования, развлечений, промышленности, медицины и персонального использования.

Компания планирует создать несколько алгоритмов: один сможет определять уровень когнитивных ресурсов человека, второй — связывать мозг и компьютер. Собранные данные будут хранить в обезличенном виде.

В 2021 году компания планирует выпустить для разработчиков учёных набор средств разработки ПО с нейроинтерфейсом.

Стартап сосредоточен на сферах образования, индустрии развлечений и рынке носимых устройств. В 2021 году Neiry запустила три пилотных проекта в Москве, Казани и Ленинградской области — школьники протестировали VR-шлемы со встроенными интерфейсами и прошли тестирование по материалам из школьной программы.

Neiry