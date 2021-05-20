ИИ изучает все реальные мнения и составляет «усреднённый» мини-обзор, пересказывая часто упоминаемые плюсы и минусы.

Форум 1340 просмотров

Функция с помощью нейросети обобщает пользовательское мнение по тому или иному товару, чтобы покупатели могли не читать десятки отдельных отзывов, рассказали TJ в «Яндексе».

«Умные» отзывы уже доступны для части пользователей, но в ближайшие дни их увидят все.

ИИ-отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, — например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума. Нейросеть изучает тезисы покупателей, находит совпадения в мнениях и объединяет их в один пост.

Отзывы от нейросети появились у части пользователей на страницах 50 тысяч наиболее популярных товаров на «Яндекс.Маркете». В дальнейшем компания планирует добавить ИИ-обзор на все товары.