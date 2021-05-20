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Будущее
TJ

У товаров на «Яндекс.Маркете» появились «умные» отзывы — нейросеть обобщает комментарии пользователей в один пост Статьи редакции

ИИ изучает все реальные мнения и составляет «усреднённый» мини-обзор, пересказывая часто упоминаемые плюсы и минусы.

28 28 комментариев
Форум 
1340 просмотров

Функция с помощью нейросети обобщает пользовательское мнение по тому или иному товару, чтобы покупатели могли не читать десятки отдельных отзывов, рассказали TJ в «Яндексе».

«Умные» отзывы уже доступны для части пользователей, но в ближайшие дни их увидят все.

ИИ-отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, — например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума. Нейросеть изучает тезисы покупателей, находит совпадения в мнениях и объединяет их в один пост.

Отзывы от нейросети появились у части пользователей на страницах 50 тысяч наиболее популярных товаров на «Яндекс.Маркете». В дальнейшем компания планирует добавить ИИ-обзор на все товары.

Первое время отзывы нейросети будут проверять люди: они вычитывают и правят тексты, если в них встречаются языковые ошибки или смысловые неточности. В «Яндекс.Маркете» отметили, что продолжат улучшать работу алгоритма и обучать его.

#новость #яндекс #яндексмаркет #ии

28 28 комментариев
7
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28 комментариев
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Media God

20

Им все равно далеко до нейросети KFC

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Nikitinz

Media
5
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Сергей Подгорный

Media
3

Ска оррррр

Ответить

Maksim V.

4

так пусть и пишут отзывы нейросети))) 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Maksim
8

Так они и пишут

Ответить

Ilya Brin

4

Вот, что пишут пользователи об этом товаре:

42

Ответить

Andrei Smirnovsky

4

Конечно же ИИ будет максимально объективным и не скрывать недостатки товаров)))

Ответить

Балкон.Ру

4

Следущий шаг - Яндекс начинает продавать Директ прям сразу в отзывах

Ответить

Сидор

3

Уверен, что "нефросеть" будет исключать упоминания о недостатках товара и выпячивать плюсы. 
За отдельную плату со стороны магазина/производителя, естественно в пользу Яндекс.Маркет

Ответить

Дмитрий Звягин

2

Не рекомендую покупать эти качели.

Следующее предложение в отзыве:

Отличные качели.

Какой смысл такой выжимки, если тут сразу 2 противоположных мнения о товаре? Смысл в отзывах как раз определить количество таких положительных и отрицательных отзывов, и почитать основные минусы товара, чтобы понять насколько они могут быть критичны для покупающего.

Ответить

Antosha NeMelisov

Дмитрий
–1

Что такое "основные минусы"? Есть точное определение этого термина?

Ответить

Кавказский кран

Antosha
1

Что такое "точное определение"? Есть точное определение этого термина?

Ответить

Antosha

Кавказс…
0

Есть.

Ответить

Кавказский кран

Antosha
3

Не "Есть", а "Так точно!".

Ответить

Необыкновенный химик

2

“Реальные мнения” 😂

Ответить

Ivan Illyn

2

Яндекс ещё на один шаг приблизился к созданию наконец-то успешной яндекс-соцсети. ЕВПОЧА.

Ответить

lakoros

2

Сеть будет генерировать положительные комментарии, на основе шаблонов от производителя.

Ответить

Антоха

2

Если нейросеть обобщает отзывы в виде тезисов, сохраняя при этом все плюсы и минусы, то тогда интересно и удобно. Но конечно же этот инструмент будет использоваться для формирования положительной тональности в отзывах.

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Antosha NeMelisov

1

Следующий этап — персонализированные отзывы о товарах. Каждому пользователю будут показывать только те "отзывы", которые пользователь "хочет" увидеть. Естественно, решать за пользователя что он "хочет" будет нейросеть, которая будет эти отзывы и генерировать.

Ответить

Game Topia

Antosha
1

И начинается они все будут с шаблона - именно этот товар доставили вовремя и с ним не было никаких проблем.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Дохрена умные

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Artem Rogachev

1

Авторитетное мнение проверенного покупателя. Сам не пользовался, но мнение имею и отзыв оставлю.

Ответить

One Geek

0

Похоже у них нет API от gpt3, иначе бы не обобщали, а генерировали комментарии. Или у них есть API? :))

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Вот Амазон лохи, не додумались, а в Яндексе сделали. 

Ответить

Antosha NeMelisov

Юрий
0

Хороша та нейросеть, которую пользователи принимают за реальных пользователей.

Ответить

Julia Eronina

0

Это сколько же отзывов можно написать. Здесь хочется вспомнить Сунь Цзы: "There are not more than five primary colors, yet in combination they produce more hues than can ever be seen."

Ответить

Чит Чат

0

Отличная идея.. молодцы. Не уверен, что реально будет полезны. Достаточно часто отзывы хорошие, а покупаешь, оказывается товар - говно.

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elenazazaz

0

Хорошие отзывы и конкурсы интересные.

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