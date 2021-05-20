У товаров на «Яндекс.Маркете» появились «умные» отзывы — нейросеть обобщает комментарии пользователей в один пост Статьи редакции
ИИ изучает все реальные мнения и составляет «усреднённый» мини-обзор, пересказывая часто упоминаемые плюсы и минусы.
Функция с помощью нейросети обобщает пользовательское мнение по тому или иному товару, чтобы покупатели могли не читать десятки отдельных отзывов, рассказали TJ в «Яндексе».
«Умные» отзывы уже доступны для части пользователей, но в ближайшие дни их увидят все.
ИИ-отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, — например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума. Нейросеть изучает тезисы покупателей, находит совпадения в мнениях и объединяет их в один пост.
Отзывы от нейросети появились у части пользователей на страницах 50 тысяч наиболее популярных товаров на «Яндекс.Маркете». В дальнейшем компания планирует добавить ИИ-обзор на все товары.
Первое время отзывы нейросети будут проверять люди: они вычитывают и правят тексты, если в них встречаются языковые ошибки или смысловые неточности. В «Яндекс.Маркете» отметили, что продолжат улучшать работу алгоритма и обучать его.
Им все равно далеко до нейросети KFC
так пусть и пишут отзывы нейросети)))
Конечно же ИИ будет максимально объективным и не скрывать недостатки товаров)))
Уверен, что "нефросеть" будет исключать упоминания о недостатках товара и выпячивать плюсы.
За отдельную плату со стороны магазина/производителя, естественно в пользу Яндекс.Маркет
Не рекомендую покупать эти качели.
Следующее предложение в отзыве:
Отличные качели.
Какой смысл такой выжимки, если тут сразу 2 противоположных мнения о товаре? Смысл в отзывах как раз определить количество таких положительных и отрицательных отзывов, и почитать основные минусы товара, чтобы понять насколько они могут быть критичны для покупающего.
Что такое "основные минусы"? Есть точное определение этого термина?
Яндекс ещё на один шаг приблизился к созданию наконец-то успешной яндекс-соцсети. ЕВПОЧА.
Сеть будет генерировать положительные комментарии, на основе шаблонов от производителя.
Если нейросеть обобщает отзывы в виде тезисов, сохраняя при этом все плюсы и минусы, то тогда интересно и удобно. Но конечно же этот инструмент будет использоваться для формирования положительной тональности в отзывах.
Следующий этап — персонализированные отзывы о товарах. Каждому пользователю будут показывать только те "отзывы", которые пользователь "хочет" увидеть. Естественно, решать за пользователя что он "хочет" будет нейросеть, которая будет эти отзывы и генерировать.
И начинается они все будут с шаблона - именно этот товар доставили вовремя и с ним не было никаких проблем.
Авторитетное мнение проверенного покупателя. Сам не пользовался, но мнение имею и отзыв оставлю.
Похоже у них нет API от gpt3, иначе бы не обобщали, а генерировали комментарии. Или у них есть API? :))
Вот Амазон лохи, не додумались, а в Яндексе сделали.
Хороша та нейросеть, которую пользователи принимают за реальных пользователей.
Это сколько же отзывов можно написать. Здесь хочется вспомнить Сунь Цзы: "There are not more than five primary colors, yet in combination they produce more hues than can ever be seen."
Отличная идея.. молодцы. Не уверен, что реально будет полезны. Достаточно часто отзывы хорошие, а покупаешь, оказывается товар - говно.
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