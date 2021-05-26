VisionLabs из экосистемы «Сбера» разработает технологию для анализа поведения людей по видео с камер наблюдения Статьи редакции
Программа будет распознавать и прогнозировать поведение людей по силуэтам, жестам, позам и направлению взгляда без сбора персональных данных.
- Технология human-centric позволит распознавать и прогнозировать поведение людей по их силуэтам, снятым камерой видеонаблюдения, жестам, позам, направлению взгляда, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
- Но в отличие от других биометрических технологий она применяется без сбора и анализа персональных данных: не определяет лицо и голос человека.
- Тестируемый инструмент распознает наличие или отсутствие на лице медицинской маски, определяет положение человека в кадре, распознает статические и динамические жесты.
- По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, технология без сбора персональных данных более надёжна.
- Технологию можно применять для анализа городского пространства: выбирать расположение остановок, количество автобусов на маршруте, регулировать работу светофоров. Фиксирование взгляда покупателя в магазине поможет эффективной выкладке товара. А по силуэту человека можно быстро определять, что он нуждается в медицинской помощи.
- По словам гендиректора Центра речевых технологий Дмитрия Дырмовского, систему можно интегрировать в инфраструктуру видеонаблюдения и без специфических требований к камерам.
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Очень удобно на фоне новости:
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Автоматизация. ГУЛАГ был типа за совершенные преступления, а тут можно все на откуп технологиям отдать.
пока ты не преступник, но обязательно им станешь, нейросети беспристрастны
Ага, скоро будем велосипеды крутить и собирать на примочки для аватара...
Нужно больше данных! Ещё! Ещё! Бооольше!!! - раздавалось на совещании.
А потом на основе этих данных будут собраны другие данные
Как бы в рекурсию не уйти ;)
Прикинте, я, допустим, сижу в автобусе и думаю, как бы мне 4 не схопотать или ещё что похуже (например, что изобрести или как отомстить однокласснику, который накурил в тарелку). Параллельно думаю: "В будущем не будет никакой приватности, камеры будут читать мысли... Как мне жалко будущее поколение". И эти мысли читает камера и передаёт сберу
Не, ну а на что же изобретать всякую УЖЕ изобретённую хуету, если по копеечке не обдирать каждого?
VisionLabs из экосистемы «Сбера» разработает технологию для анализа поведения несогласных по видео с камер наблюдения
Исправил…
Сколько же лет назад про все это говорил Ричард Столлман... Как-будто тогда все знал.
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