Спутниковый оператор Viasat потребовал от регулятора в США прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности» Статьи редакции
В апреле компания и другие операторы пожаловались на низкое качество спутников конкурента.
Спутниковый оператор Viasat попросил американскую федеральную комиссию связи (FCC) отменить разрешение на запуск спутников Starlink. Оператор обратится в суд с требованием провести тщательную экологическую экспертизу спутников.
SpaceX Илона Маска уже запустила 1584 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту, ещё 60 планирует 26 мая. Viasat настаивает, что FCC должна была проверить воздействие спутников на окружающую среду, прежде чем одобрить запрос SpaceX на увеличение количества спутников на орбите в два раза.
Первоначально FCC одобрила запуск 2825 спутников на орбиты от 1100 до 1300 км и 1584 спутника — на 550 км. 27 апреля FCC изменила лицензию SpaceX на запуск всех 4408 на орбиту 550 км. Изменение нужно было, чтобы увеличить скорость передачи данных в видеозвонках, играх и другие действиях в интернете. После снижения задержки сигнала SpaceX получила субсидию от FCC на $890 млн на проведение интернета в малодоступные места.
Viasat требует провести экологическую экспертизу, так как разрушающиеся спутники могут оказывать серьезное влияние на атмосферу и создавать орбитальный мусор, а астрономы жалуются, что спутники ухудшают видимость для наблюдений с наземных телескопов.
FCC уже отклоняла запросы об экологической экспертизе при выдаче лицензии, но призвала SpaceX продолжить тесное сотрудничество с астрономами, чтобы уменьшить яркость спутников. FCC настаивает, что Федеральное управление гражданской авиации проводит свою собственную экологическую экспертизу во время лицензирования запуска.
Если FCC не приостановит лицензию до 1 июня, пока федеральный суд проверяет её законность, Viasat обратиться в Апелляционный суд США в Колумбии, чтобы добиться пересмотра лицензии. SpaceX не комментирует жалобы Viasat.
В обращении Viasat есть ещё одна причина требовать пересмотра лицензии. Компания пишет, что из-за разрешения агентства пострадает от конкуренции.
- Viasat разрабатывает трехспутниковую группу для широкополосных сетей ViaSat-3 на геостационарной орбите, которая обеспечит пропускную способность сети до 3 Тбит/с, сообщает Spacenews. Запуск планируется в начале 2022 года.
- В апреле конкуренты Starlink, включая Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems, пожаловались в FCC на низкое качество спутников компании. Из-за низкой маневренности вырастает угроза столкновений и формирования огромного количества осколков на орбите.
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