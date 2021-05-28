Разработчик сенсорного датчика CorrActions для прогноза ошибок в работе и травм привлёк $2,7 млн Статьи редакции
Компания работает с производителями машин и оборонными предприятиями.
- Израильский стартап CorrActions привлёк $2,7 млн от фондов VentureIsrael, Operator Partners и Израильского управления по инвестициям, сообщает TechCrunch.
- Компания потратит деньги на продолжение испытаний, новые разработки и развитие технологии для автомобильной промышленности.
- CorrActions разработал сенсорный датчик с собственными запатентованными алгоритмами, которые могут определять когнитивное состояние человека и обнаружить ошибки в его действиях за 150 миллисекунд до того, как он их совершит. Датчик «декодирует бессознательные сигналы мозга с помощью мониторинга движений тела».
- Соучредитель компании Эльдад Хохман объясняет, что CorrActions использует датчики, подобные тем, что стоят в «умных» часах, смартфонах, джойстиках и других устройствах. Но программа может считывать когнитивное состояние человека в любой момент, анализируя микроизменения в его мышечной активности.
- Человек должен соприкасаться с устройством две минуты, чтобы программа могла спрогнозировать ошибку, оценить уровень усталости, опьянения, истощения или отсутствия концентрации.
- CorrActions уже работает с несколькими автопроизводителями и разрабатывает проекты вместе с предприятиями оборонной промышленности. Датчик можно установить на любом предмете. Система может оценивать действия водителей, пилотов, предупреждать спортсменов или пожилых людей перед травмами.
374 просмотров
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 251816, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 15:41:17 +0300", "is_special": false }
0
6 комментариев
Написать комментарий...
0
за 150 миллисекунд до того, как он их совершит
Датчик успеет человеческим голосом сказать: «Ну все, пиздец»?
Ответить
0
Как можно среагировать за это время и что-нибудь сделать во избежание?
Ответить
0
Автоматика заблокирует действие. Кнопку нажал, а ничего не произошло.
Ответить
0
Может сразу в очки встроить камеру с частотой 300 кадров в секунду, комп все видит как муха и говорит человеку - наклонись!!! Летит камень в тебя (я все просчитал)... или босс поворачивает голову в твою сторону.... смени окно!
Ответить
Блоги компаний
Яндекс.Погода обзавелась зонтиками
Корзина валют или искусственная валютная единица
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
«Я бы в медики пошел»: как сайт…
Правительство России…
Место в «Иннополисе» и риски…
Запись в подсайте Сломалось
Кликфрод: сложно оценить…
Место в «Иннополисе» и риски…
Не получается перейти от…
Правительство Петербурга…
Капитализация группы «Тинькофф…
Биткоин упал на 54% — пора…
«Я бы в медики пошел»: как сайт…
«Ситилинк» пропустил сроки…