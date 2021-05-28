Будущее
Маша Цепелева

Разработчик сенсорного датчика CorrActions для прогноза ошибок в работе и травм привлёк $2,7 млн Статьи редакции

Компания работает с производителями машин и оборонными предприятиями.

  • Израильский стартап CorrActions привлёк $2,7 млн от фондов VentureIsrael, Operator Partners и Израильского управления по инвестициям, сообщает TechCrunch.
  • Компания потратит деньги на продолжение испытаний, новые разработки и развитие технологии для автомобильной промышленности.
  • CorrActions разработал сенсорный датчик с собственными запатентованными алгоритмами, которые могут определять когнитивное состояние человека и обнаружить ошибки в его действиях за 150 миллисекунд до того, как он их совершит. Датчик «декодирует бессознательные сигналы мозга с помощью мониторинга движений тела».
  • Соучредитель компании Эльдад Хохман объясняет, что CorrActions использует датчики, подобные тем, что стоят в «умных» часах, смартфонах, джойстиках и других устройствах. Но программа может считывать когнитивное состояние человека в любой момент, анализируя микроизменения в его мышечной активности.
  • Человек должен соприкасаться с устройством две минуты, чтобы программа могла спрогнозировать ошибку, оценить уровень усталости, опьянения, истощения или отсутствия концентрации.
  • CorrActions уже работает с несколькими автопроизводителями и разрабатывает проекты вместе с предприятиями оборонной промышленности. Датчик можно установить на любом предмете. Система может оценивать действия водителей, пилотов, предупреждать спортсменов или пожилых людей перед травмами.
Концепт-видео с возможностями CorrActions

#новость #нейробиология

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Вася Пражкин

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 за 150 миллисекунд до того, как он их совершит

Датчик успеет человеческим голосом сказать: «Ну все, пиздец»?

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Александр Кучеряев

Вася
0

Током будет бить походу

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Михаил Протопопов

0

Как можно среагировать за это время и что-нибудь сделать во избежание?

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Anton Chigaev

Михаил
0

Автоматика заблокирует действие. Кнопку нажал, а ничего не произошло.

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Ivan

0

Может сразу в очки встроить камеру с частотой 300 кадров в секунду, комп все видит как муха и говорит человеку - наклонись!!!  Летит камень в тебя (я все просчитал)...  или босс поворачивает голову в твою сторону....  смени окно!

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Илья Шишкунов

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Больше похоже на скам 

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