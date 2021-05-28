Будущее
Маша Цепелева

Американский университет и компания Air Squared создали холодильник для МКС, который может хранить еду годами Статьи редакции

Разработчики представили первый рабочий прототип после двух лет работы.

Испытания холодильника в условиях микрогравитации Purdue University
  • Университет Пёрдью и производитель оборудования Air Squared разработали первый прототип холодильника, который может работать в невесомости, сообщает TechCrunch.
  • Обычные холодильники не работают в космосе из-за компрессорной системы — для распределения хладагента внутри нужна сила тяжести.
  • Разработчики создали систему охлаждения без жидкости, и успешно испытали холодильник в условиях микрогравитации (30 периодов по 20 секунд в невесомости) в параболическом самолёте. Программу финансировала NASA.
  • Следующим испытанием может стать установка холодильника на МКС на длительный срок. Холодильник также смогут использовать учёные для экспериментов в холодной среде.
Испытания холодильника в невесомости

#новость #космос

632 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Родион Галанев

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Пфф... Открыл иллюминатор и подвесил еду в авоське не космическом морозце. Можно даже синиц не бояться. Могли просто обратиться к опыту СССР.

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Леонид Белоус

1

Мой холодильник тоже может хранить еду годами 🤷‍♂️

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Нина Кравчук

Леонид
1

А ещё балкон, кладовка, и морозильник 

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Илюша Шантарамка

Леонид
0

твой работает при помощи гравитации, а этот нет

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Сергей Щукин

Илюша
1

При помощи гравицапы, ага

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Denis Kolodin

Леонид
0
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Антон Кузьмин

1

Что-то я не понял, в чем инновация? Бескомпрессорных холодильников полно - портативные, винные шкафы и т. д.

Теми же элементами Пельте процы ещё в нулевых охлаждали, никакая гравитация там не нужна.

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Сергей Щукин

0

А зачем? 🤔

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Денис Демидов

Сергей
0

Чтобы консервы меньше есть

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One Geek

0

Если еда из Макдональдс, то можно и без холодильника ;)

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Никитка Мурашов

0

А можно охладить в нём желание есть?

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Alex Black

0

Здесь был тупой коммент, сорян

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Птиц

0

Параболический полет, а не самолёт. Исправьте.

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