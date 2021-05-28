Американский университет и компания Air Squared создали холодильник для МКС, который может хранить еду годами Статьи редакции
Разработчики представили первый рабочий прототип после двух лет работы.
- Университет Пёрдью и производитель оборудования Air Squared разработали первый прототип холодильника, который может работать в невесомости, сообщает TechCrunch.
- Обычные холодильники не работают в космосе из-за компрессорной системы — для распределения хладагента внутри нужна сила тяжести.
- Разработчики создали систему охлаждения без жидкости, и успешно испытали холодильник в условиях микрогравитации (30 периодов по 20 секунд в невесомости) в параболическом самолёте. Программу финансировала NASA.
- Следующим испытанием может стать установка холодильника на МКС на длительный срок. Холодильник также смогут использовать учёные для экспериментов в холодной среде.
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13 комментариев
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Пфф... Открыл иллюминатор и подвесил еду в авоське не космическом морозце. Можно даже синиц не бояться. Могли просто обратиться к опыту СССР.
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Мой холодильник тоже может хранить еду годами 🤷♂️
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твой работает при помощи гравитации, а этот нет
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Что-то я не понял, в чем инновация? Бескомпрессорных холодильников полно - портативные, винные шкафы и т. д.
Теми же элементами Пельте процы ещё в нулевых охлаждали, никакая гравитация там не нужна.
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А зачем? 🤔
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