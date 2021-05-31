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Будущее
Маша Цепелева

SpaceX запустит первый плавучий космодром в 2022 году Статьи редакции

Компания купила две нефтяные вышки и начала переоборудовать их под платформы для ракет.

34 34 комментария
Форум
829 просмотров

SpaceX построит плавучий космодром на базе переоборудованных нефтяных вышек, сообщает TechCrunch. Космодром будет плавучей стартовой и посадочной площадкой для будущей многоразовой ракеты Starship.

Elon Musk @elonmusk
Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://twitter.com/kendall_dirks/status/1398640498223587334
Продолжается строительство космодрома Деймос в океане для запуска в следующем году
Плавучий космодром Источник: SpaceX

SpaceX купила две буровые установки в начале 2021 года и начала строить на их базе два плавучих космодрома Деймос и Фобос, названные в честь лун Марса.

Прототип платформы Источник: SpaceX

Ранее SpaceX объявила о планах создать сеть платформ для гиперзвуковых путешествий на звездолётах, чтобы, например, долететь из Пекина в Нью-Йорк за 30 минут, пишет TechCrunch.

Пока SpaceX готовится к испытаниям Starship в орбитальном полёте и ускорителя ракеты Super Heavy. Также компания продолжает наземные испытания двигателей Raptor.

  • В мае SpaceX впервые успешно посадила прототип корабля Starship после полёта на 10 км. Во время прошлых испытаний корабль взорвался после посадки.

#новость #spacex

Спасибо за наводку Timur Gaynetyanov
34 34 комментария
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Криминальный волк

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Ну вы поняли

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Медленный Валера

0

Хм, буровые установки, несмотря на то что они на опорах, нехило шатает. Уж если я это знаю, то они это наверняка учли, тем самым создав себе дополнительные квесты.
Арендовали б территорию на суше в районе экватора лет на 500 и строили б там. Или я не все знаю про астрофизику :-\

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Denis Bystruev

Медленный
4

Sea Launch летал, а там ракеты (и плавучий космодром) был поменьше, и, значит, больше подвержен волнам.

Просто ждали хорошей погоды.

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Konstantin Gevorkov

0

В чем преимущества запуска с воды против запуска с земли, есть эксперты?

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Медленный Валера

Konstantin
2

Максимально близко к экватору, а значит значительно быстрее достигается первая космическая. Поэтому южный Хьюстон и Байконур в Казахстане.
Но почему именно с воды - хз, может суша закончилась в тропических параллелях.

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Konstantin Gevorkov

Медленный
0

а вот это норм причина

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Denis Bystruev

Konstan…
0

Для запуска на орбиту — да.

Для суборбитальных полётов важнее, наверное, близость к клиентам, то есть к большим городам, больше половины которых стоят на побережьях.

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Кирилл Баскус

Медленный
0

Нет, потому что экономится топливо

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Defacto

Konstantin
0

Не эксперт, но предположу что загвоздка в территориальной принадлежности - вышки в океане не подчиняются законам никакой страны

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Konstantin Gevorkov

Defacto
1

Нет, скорее всего не так. Даже в нейтральных водах каждый человек подчиняется законам той страны, под чьими флагами идёт его судно. Думаю, что к вышкам это тоже относится

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Defacto

Konstan…
0

Зачастую суда принадлежат разным офшорам, где и законов то особо нет)) Это сугубо экономическая причина. а ответственность заканчивается после прохождения таможенного контроля в порту и начинается в порту прибытия. Но если совершить преступление на борту судна - судить вас будут в стране прибытия, либо экстрадируют

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Denis Bystruev

Konstantin
0

Скорее всего, вместе с зонами отчуждения космодром на земле банально дороже.

Особенно, если строить рядом с большими городами вроде Нью-Йорка или Токио.

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Pavel Denisov

Denis
1

Да, рядом с большими городами ещё проблема из-за громкости ракет.

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Syzygy

Konstantin
0

Независимость - запускай когда хочешь, не обращая внимания на окружающих.

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Denis Bystruev

Syzygy
0

Но хорошей погоды на море ждать дольше

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Syzygy

Denis
0

Да столько же, сколько и на Канаверале.

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Кирилл Баскус

Konstantin
0

Потому что ракету надо охлаждать. Тратится очень много воды для охлаждения носителя. Запуск с платформы - это экономия воды, потому что она бесплатная.

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Raimond Vladimirov

0

Ранее SpaceX объявила о планах создать сеть платформ для гиперзвуковых путешествий на звездолётах, чтобы, например, долететь из Пекина в Нью-Йорк за 30 минут, пишет TechCrunch.

Звучит крайне нереалистично, но учитывая Spacex уже доказывали, что всё возможно, то будем ждать!

Ответить

Syzygy

Raimond
1

Этот проект действительно нереалистичен в пассажирском варианте. Потому что нужно не только взлететь, но и сесть. А с посадками у SpaceX плохо до сих пор - их количество пока и близко не дотягивает до сертификационного самолётного минимума.

Ответить

Defacto

Syzygy
1

Я даже боюсь представить какую перегрузку надо выдержать пока будет достигаться скорость 10 тыс км/ч

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Иван Морозов

0

Вроде до кризиса что-то подобное S7 делали. Или там был прям космодром плавучий?

Ответить

Denis Bystruev

Иван
1

Да, но закрылись из-за недостатка клиентов

https://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_старт

Ответить

Syzygy

Denis
0

Дело не в клиентах - ракеты под него не было.

Ответить

Denis Bystruev

Syzygy
0

Первый раз они обанкротились ещё в 2009 году, когда «Зениты» ещё были доступны.

А после 2014, да.

Ответить

John Carter

0

А как они плавают? Выглядят очень тяжелыми.

Ответить

Denis Bystruev

John
1

Благодаря закону Архимеда.

Ответить

Graf De Lotarev

0

Жалко про бюджет ни что не написали, хочется сравнить с нашими

Ответить

S.Z

0

Как круто рендеры воплощаются в жизнь

Ответить

Евгений Дроздов

0

Видимо они будут где-то не далеко от берега иначе очень тяжело на них будет доставлять ракеты, топливо, грузы, людей. Логистика тяжелая какая-то получается.

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Ох...ть. Ещё никто Фалкон 9 повторить не смог а СпейсХ с Маском уже Старшип с платформы запускать будут. Вот это я понимаю скорость разработки. 

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Сергей Никитин

Alexandre
0

Скорее всего всем  управляет менеджер-нейросеть с автоматическим увольнением в случае срыва сроков.

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Alexandre Svergoun

Сергей
0

А я думаю что там царит здравый смысл и законы физики.  А всякая бюрократия и  "делать так потому что деды так делали" не выживают в СпейсХ. 

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Murad Kakabaev

0

 гиперзвуковых путешествий на звездолётах

Какая прелесть

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Александр А.

0

Учитывая значение имен Фобос и Деймос - люто аплодирую черному юмору SpaceX :)))

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