SpaceX запустит первый плавучий космодром в 2022 году Статьи редакции
Компания купила две нефтяные вышки и начала переоборудовать их под платформы для ракет.
SpaceX построит плавучий космодром на базе переоборудованных нефтяных вышек, сообщает TechCrunch. Космодром будет плавучей стартовой и посадочной площадкой для будущей многоразовой ракеты Starship.
SpaceX купила две буровые установки в начале 2021 года и начала строить на их базе два плавучих космодрома Деймос и Фобос, названные в честь лун Марса.
Ранее SpaceX объявила о планах создать сеть платформ для гиперзвуковых путешествий на звездолётах, чтобы, например, долететь из Пекина в Нью-Йорк за 30 минут, пишет TechCrunch.
Пока SpaceX готовится к испытаниям Starship в орбитальном полёте и ускорителя ракеты Super Heavy. Также компания продолжает наземные испытания двигателей Raptor.
- В мае SpaceX впервые успешно посадила прототип корабля Starship после полёта на 10 км. Во время прошлых испытаний корабль взорвался после посадки.
Хм, буровые установки, несмотря на то что они на опорах, нехило шатает. Уж если я это знаю, то они это наверняка учли, тем самым создав себе дополнительные квесты.
Арендовали б территорию на суше в районе экватора лет на 500 и строили б там. Или я не все знаю про астрофизику :-\
Sea Launch летал, а там ракеты (и плавучий космодром) был поменьше, и, значит, больше подвержен волнам.
Просто ждали хорошей погоды.
В чем преимущества запуска с воды против запуска с земли, есть эксперты?
Медленный Валера
Максимально близко к экватору, а значит значительно быстрее достигается первая космическая. Поэтому южный Хьюстон и Байконур в Казахстане.
Но почему именно с воды - хз, может суша закончилась в тропических параллелях.
а вот это норм причина
Для запуска на орбиту — да.
Для суборбитальных полётов важнее, наверное, близость к клиентам, то есть к большим городам, больше половины которых стоят на побережьях.
Не эксперт, но предположу что загвоздка в территориальной принадлежности - вышки в океане не подчиняются законам никакой страны
Нет, скорее всего не так. Даже в нейтральных водах каждый человек подчиняется законам той страны, под чьими флагами идёт его судно. Думаю, что к вышкам это тоже относится
Зачастую суда принадлежат разным офшорам, где и законов то особо нет)) Это сугубо экономическая причина. а ответственность заканчивается после прохождения таможенного контроля в порту и начинается в порту прибытия. Но если совершить преступление на борту судна - судить вас будут в стране прибытия, либо экстрадируют
Скорее всего, вместе с зонами отчуждения космодром на земле банально дороже.
Особенно, если строить рядом с большими городами вроде Нью-Йорка или Токио.
Независимость - запускай когда хочешь, не обращая внимания на окружающих.
Но хорошей погоды на море ждать дольше
Потому что ракету надо охлаждать. Тратится очень много воды для охлаждения носителя. Запуск с платформы - это экономия воды, потому что она бесплатная.
Ранее SpaceX объявила о планах создать сеть платформ для гиперзвуковых путешествий на звездолётах, чтобы, например, долететь из Пекина в Нью-Йорк за 30 минут, пишет TechCrunch.
Звучит крайне нереалистично, но учитывая Spacex уже доказывали, что всё возможно, то будем ждать!
Вроде до кризиса что-то подобное S7 делали. Или там был прям космодром плавучий?
Да, но закрылись из-за недостатка клиентов
Первый раз они обанкротились ещё в 2009 году, когда «Зениты» ещё были доступны.
А после 2014, да.
А как они плавают? Выглядят очень тяжелыми.
Видимо они будут где-то не далеко от берега иначе очень тяжело на них будет доставлять ракеты, топливо, грузы, людей. Логистика тяжелая какая-то получается.
Ох...ть. Ещё никто Фалкон 9 повторить не смог а СпейсХ с Маском уже Старшип с платформы запускать будут. Вот это я понимаю скорость разработки.
Скорее всего всем управляет менеджер-нейросеть с автоматическим увольнением в случае срыва сроков.
А я думаю что там царит здравый смысл и законы физики. А всякая бюрократия и "делать так потому что деды так делали" не выживают в СпейсХ.
Учитывая значение имен Фобос и Деймос - люто аплодирую черному юмору SpaceX :)))
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