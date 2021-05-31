Компания купила две нефтяные вышки и начала переоборудовать их под платформы для ракет.

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SpaceX построит плавучий космодром на базе переоборудованных нефтяных вышек, сообщает TechCrunch. Космодром будет плавучей стартовой и посадочной площадкой для будущей многоразовой ракеты Starship.

Elon Musk @elonmusk Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://twitter.com/kendall_dirks/status/1398640498223587334 Продолжается строительство космодрома Деймос в океане для запуска в следующем году

Плавучий космодром Источник: SpaceX

SpaceX купила две буровые установки в начале 2021 года и начала строить на их базе два плавучих космодрома Деймос и Фобос, названные в честь лун Марса.

Прототип платформы Источник: SpaceX

Ранее SpaceX объявила о планах создать сеть платформ для гиперзвуковых путешествий на звездолётах, чтобы, например, долететь из Пекина в Нью-Йорк за 30 минут, пишет TechCrunch.

Пока SpaceX готовится к испытаниям Starship в орбитальном полёте и ускорителя ракеты Super Heavy. Также компания продолжает наземные испытания двигателей Raptor.