Как пройти собеседование в IT-компанию

В этой статье мы расскажем, как подготовиться к собеседованию в IT-компанию, на что смотрят работодатели и как повысить свои шансы на оффер. Статья будет полезна как опытным специалистам, так и джуниорам, которые только начинают карьеру в разработке.