Будущее
Маша Цепелева

SpaceX протестирует интернет от Starlink во время запуска ракеты на орбиту для демонстрации качества связи Статьи редакции

Это поможет компании улучшить систему запуска ракеты Starship.

  • SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) запрос на использование терминалов Starlink на космическом корабле во время первого орбитального запуска, чтобы «продемонстрировать высокую скорость передачи данных», сообщает Techcrunch.
  • Спутники Starlink должны будут обеспечить связь с землёй во время входа ракеты в атмосферу, даже во время этапов запуска, когда сигналы связи обычно теряются.
  • Если связь будет быстрой и качественной, компания получит более точные данные в реальном времени, улучшит качество трансляции и сможет модернизировать систему запуска ракеты Starship и ракеты-носителя Super Heavy.
  • На корабле будут установлены обычные терминалы Starlink, которыми пользуются потребители. Изменится только корпус.
  • Лицензия на использование Starlink на Starship начнёт действовать 1 августа, указано в заявке.
  • В июне 2021 года Starlink сообщила, что ведёт переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах.

#новость #spacex #starlink #starship

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