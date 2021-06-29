SpaceX протестирует интернет от Starlink во время запуска ракеты на орбиту для демонстрации качества связи Статьи редакции
Это поможет компании улучшить систему запуска ракеты Starship.
- SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) запрос на использование терминалов Starlink на космическом корабле во время первого орбитального запуска, чтобы «продемонстрировать высокую скорость передачи данных», сообщает Techcrunch.
- Спутники Starlink должны будут обеспечить связь с землёй во время входа ракеты в атмосферу, даже во время этапов запуска, когда сигналы связи обычно теряются.
- Если связь будет быстрой и качественной, компания получит более точные данные в реальном времени, улучшит качество трансляции и сможет модернизировать систему запуска ракеты Starship и ракеты-носителя Super Heavy.
- На корабле будут установлены обычные терминалы Starlink, которыми пользуются потребители. Изменится только корпус.
- Лицензия на использование Starlink на Starship начнёт действовать 1 августа, указано в заявке.
- В июне 2021 года Starlink сообщила, что ведёт переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах.
И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.
На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…
В этой статье мы расскажем, как подготовиться к собеседованию в IT-компанию, на что смотрят работодатели и как повысить свои шансы на оффер. Статья будет полезна как опытным специалистам, так и джуниорам, которые только начинают карьеру в разработке.
Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…
Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.
Они будут работать до 30 сентября.
Как привлекать экспертов для корпоративного блога бесплатно и на своих условиях.
Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.