Будущее
Евгения Евсеева

Британский OneWeb привлёк $500 млн — это позволит оператору вывести все спутники на орбиту к концу 2021 года Статьи редакции

Инвестором стала индийская Bharti — в 2020 году она спасла оператора от банкротства, вложив вместе с правительством Великобритании по $500 млн.

  • С этими инвестициями общий объём вложений в OneWeb с 2020 года составит около $2,4 млрд. При этом доля индийской компании Bharti, основной бизнес которой сосредоточен на телекоммуникациях, составит почти 39% процентов, а доля правительства Великобритании, французской компании Eutelsat и SoftBank — чуть больше 19% у каждой, пишет Financial Times.
  • По словам Сунил Бхарти Миттала, исполнительного председателя OneWeb и телекоммуникационной компании Bharti Airtel, эти инвестиции «развеют постоянные вопросы по поводу финансирования проекта».
  • Как пишет FT, теперь у OneWeb достаточная сумма для ввода своих спутников в коммерческую эксплуатацию в конце 2021 года.
  • В марте 2020 года OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве. Однако летом компания нашла инвесторов: Великобритания и индийская Bharti Global вложили $1 млрд.
  • OneWeb будет конкурировать со Starlink Илона Маска — осенью 2020 года компания начала тестировать спутниковый интернет на группе пользователей, а к сентябрю 2021 года запланирует покрыть всю планету спутниковым интернетом.

#новость #oneweb

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Неясный холод

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@РКН что творится то?!?!

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Недовольный холод

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А зачем Интернет вне зоны покрытия сотовых сетей? Это какие-то военные нужды или в чем вообще смысл этого?

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Igor Filippov

Недовольный
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https://www.oneweb.world/government

 OneWeb’s network supports Air, Land, Sea, and Space communications for government networks and missions demanding rapid deployability; military-grade network security; flexibility, and the ability to scale.

Что Маск, что эти ребята, очень тесно связаны со своими правительствами. В военное время все эти спутники будут находиться под контролем вооруженных сил.

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