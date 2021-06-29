Британский OneWeb привлёк $500 млн — это позволит оператору вывести все спутники на орбиту к концу 2021 года Статьи редакции
Инвестором стала индийская Bharti — в 2020 году она спасла оператора от банкротства, вложив вместе с правительством Великобритании по $500 млн.
- С этими инвестициями общий объём вложений в OneWeb с 2020 года составит около $2,4 млрд. При этом доля индийской компании Bharti, основной бизнес которой сосредоточен на телекоммуникациях, составит почти 39% процентов, а доля правительства Великобритании, французской компании Eutelsat и SoftBank — чуть больше 19% у каждой, пишет Financial Times.
- По словам Сунил Бхарти Миттала, исполнительного председателя OneWeb и телекоммуникационной компании Bharti Airtel, эти инвестиции «развеют постоянные вопросы по поводу финансирования проекта».
- Как пишет FT, теперь у OneWeb достаточная сумма для ввода своих спутников в коммерческую эксплуатацию в конце 2021 года.
- В марте 2020 года OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве. Однако летом компания нашла инвесторов: Великобритания и индийская Bharti Global вложили $1 млрд.
- OneWeb будет конкурировать со Starlink Илона Маска — осенью 2020 года компания начала тестировать спутниковый интернет на группе пользователей, а к сентябрю 2021 года запланирует покрыть всю планету спутниковым интернетом.
https://www.oneweb.world/government
OneWeb’s network supports Air, Land, Sea, and Space communications for government networks and missions demanding rapid deployability; military-grade network security; flexibility, and the ability to scale.
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