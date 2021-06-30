Будущее
Nazigul Jusupova

Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе 2021 года Статьи редакции

Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.

Starlink заполнит нишу между 5G и проводным интернетом, сказал генеральный директор Tesla Илон Маск на Mobile World Congress в Барселоне.

По мнению Маска, в августе 2021 года глобальный интернет будет повсюду, кроме полюсов, а за год компания планирует охватить 500 тысяч пользователей.

Ежемесячная подписка на спутниковый интернет Starlink будет стоить «одинаково во всём мире, без учёта налогов» по $100, а тарелка — $500. По словам Маска, компания может снизить стоимость устройства до $200-350, так как некоторые клиенты могут проживать в «отдалённых районах, хижинах в горах, где нет электричества».

Reuters со ссылкой на Маска пишет, что общие инвестиции в Starlink достигнут $5-10 млрд до того, как Starlink начнёт получать положительный денежный поток. По словам Маска, за время реализации проекта общие инвестиции могут составить $20-30 млрд.

  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч.
  • В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета. 22 июня президента SpaceX Гвинн Шотвелл сообщала, что Starlink обеспечит весь мир спутниковым интернетом в сентябре 2021 года.

#новости #starlink

673 просмотров
12 12 комментариев
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Иванка Сегодина

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Надеюсь бедолаги из «Посёлка программистов» подключатся к Starlink и хоть с интернетом у них, возможно, не будет проблем.

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Костя Жажиев

0

Наш спаситель , Илюха!

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Головной нос

0

Сеанс коллективного онанизма объявляется открытым!

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Александр Ковтонюк

0

Так вот как управлять чипированными будут, теперь понятно, почему вакцинация добровольно-принудительная😂😂😂

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Andrey Novikov

0

Покупать будет провинция и жители отдаленных городов. В крупных городах цена интернета 10-20$ и платить больше никто не станет.

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Леонид Белоус

Andrey
0

В крупных городах будут немногочисленные корпоративные клиенты, которые будут платить многократно больше чем $100.

Ответить

Влад Остров

0

Не перестает меня удивлять! 

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Леонид Белоус

0

Также он сказал, что в прошлом году компания СпейсИкс запустила примерно 66% всех грузов в космос, а в этом году планирует увеличить эту долю до 80%. На втором месте Китай, по оценке Маска, с примерно 12%.

Т.е. частная компания, которая начала запускать ракеты только 10 лет назад, уже сейчас является абсолютным доминантом в космической отрасли имея и разрабатывая самые продвинутые ракетные, спутниковые и пилотируемые системы. Что же будет через 10 лет?

Абсолютное превосходство! 

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Леонид Белоус

0

Superman exists and he IS American! 

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Termit Development

–1

А тем временем в России....

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Dmitri Petrov

–1

..в год по 100баксов?дороговато чёт...хотя скорости неизвестны..

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Aleksander Rysevets

Dmitri
0

В месяц, друг мой, в месяц)

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Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе 2021 года Статьи редакции

Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.

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