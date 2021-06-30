Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе 2021 года Статьи редакции
Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
Starlink заполнит нишу между 5G и проводным интернетом, сказал генеральный директор Tesla Илон Маск на Mobile World Congress в Барселоне.
По мнению Маска, в августе 2021 года глобальный интернет будет повсюду, кроме полюсов, а за год компания планирует охватить 500 тысяч пользователей.
Ежемесячная подписка на спутниковый интернет Starlink будет стоить «одинаково во всём мире, без учёта налогов» по $100, а тарелка — $500. По словам Маска, компания может снизить стоимость устройства до $200-350, так как некоторые клиенты могут проживать в «отдалённых районах, хижинах в горах, где нет электричества».
Reuters со ссылкой на Маска пишет, что общие инвестиции в Starlink достигнут $5-10 млрд до того, как Starlink начнёт получать положительный денежный поток. По словам Маска, за время реализации проекта общие инвестиции могут составить $20-30 млрд.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч.
- В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета. 22 июня президента SpaceX Гвинн Шотвелл сообщала, что Starlink обеспечит весь мир спутниковым интернетом в сентябре 2021 года.
Надеюсь бедолаги из «Посёлка программистов» подключатся к Starlink и хоть с интернетом у них, возможно, не будет проблем.
Так вот как управлять чипированными будут, теперь понятно, почему вакцинация добровольно-принудительная😂😂😂
Покупать будет провинция и жители отдаленных городов. В крупных городах цена интернета 10-20$ и платить больше никто не станет.
В крупных городах будут немногочисленные корпоративные клиенты, которые будут платить многократно больше чем $100.
Также он сказал, что в прошлом году компания СпейсИкс запустила примерно 66% всех грузов в космос, а в этом году планирует увеличить эту долю до 80%. На втором месте Китай, по оценке Маска, с примерно 12%.
Т.е. частная компания, которая начала запускать ракеты только 10 лет назад, уже сейчас является абсолютным доминантом в космической отрасли имея и разрабатывая самые продвинутые ракетные, спутниковые и пилотируемые системы. Что же будет через 10 лет?
Абсолютное превосходство!
..в год по 100баксов?дороговато чёт...хотя скорости неизвестны..
Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
По итогам размещения капитализация компании может составить больше $67 млрд.
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