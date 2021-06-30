Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.

Starlink заполнит нишу между 5G и проводным интернетом, сказал генеральный директор Tesla Илон Маск на Mobile World Congress в Барселоне.

По мнению Маска, в августе 2021 года глобальный интернет будет повсюду, кроме полюсов, а за год компания планирует охватить 500 тысяч пользователей.

Ежемесячная подписка на спутниковый интернет Starlink будет стоить «одинаково во всём мире, без учёта налогов» по $100, а тарелка — $500. По словам Маска, компания может снизить стоимость устройства до $200-350, так как некоторые клиенты могут проживать в «отдалённых районах, хижинах в горах, где нет электричества».

Reuters со ссылкой на Маска пишет, что общие инвестиции в Starlink достигнут $5-10 млрд до того, как Starlink начнёт получать положительный денежный поток. По словам Маска, за время реализации проекта общие инвестиции могут составить $20-30 млрд.

Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч.

В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета. 22 июня президента SpaceX Гвинн Шотвелл сообщала, что Starlink обеспечит весь мир спутниковым интернетом в сентябре 2021 года.