Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками Статьи редакции
Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.
Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса.
На борту LauncherOne находится семь спутников для трёх клиентов: военный спутник для Нидерландов, четыре спутника для программы Минобороны США и два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.
В 2021 году Virgin Orbit планирует ещё минимум одну миссию, пишет The Verge со ссылкой на гендиректора Дэна Харта. Конкретную дату он не назвал; в 2022 году компания ожидает шесть запусков.
Подход Virgin Orbit отличается от традиционного вертикального запуска ракет, который используют, например, SpaceX и Rocket Lab, отмечает TechCrunch. Компания рассчитывает, что это даст ей больше гибкости, поскольку она сможет запускать спутники практически с любой взлётно-посадочной полосы.
- Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту.
Галя снова полетела?
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