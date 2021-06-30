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Будущее
Таня Боброва

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками Статьи редакции

Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.

5 5 комментариев
1114 просмотров

Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса.

Virgin Orbit @VirginOrbit
LauncherOne has once again successfully reached orbit. #TubularBells

На борту LauncherOne находится семь спутников для трёх клиентов: военный спутник для Нидерландов, четыре спутника для программы Минобороны США и два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.

В 2021 году Virgin Orbit планирует ещё минимум одну миссию, пишет The Verge со ссылкой на гендиректора Дэна Харта. Конкретную дату он не назвал; в 2022 году компания ожидает шесть запусков.

Прямая трансляция миссии Tubular Bells: Part One

Подход Virgin Orbit отличается от традиционного вертикального запуска ракет, который используют, например, SpaceX и Rocket Lab, отмечает TechCrunch. Компания рассчитывает, что это даст ей больше гибкости, поскольку она сможет запускать спутники практически с любой взлётно-посадочной полосы.

Richard Branson @richardbranson
Anticipating rocket drop from @VirginOrbit 747 at ~7:47 PDT. Fitting! #TubularBells https://t.co/Ru6Ip67AOv
  • Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту.

#новость #virginorbit

5 5 комментариев
4
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Алексей из LOADING.express

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Галя снова полетела?

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Андрей Бездомный

Алексей
1

Не особо

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Иван Шеметов

0

Cosmic Girl? 

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Best Practice

0

А что, так можно было? Скоро спутники будут отправлять в космос на летающем такси )

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Alexey Glazachev

0

Классно же!

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