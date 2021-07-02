Ричард Брэнсон отправится в космос во время тестового полёта своей компании Virgin Galactic — раньше Джеффа Безоса Статьи редакции
Если запуск состоится, он полетит в космос на девять дней раньше своего конкурента.
Космическая компания Virgin Galactic планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет— в нём примет участие основатель компании Ричарда Брэнсон.
Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22 — он взлетит с самолета-носителя и поднимется на высоту 80 километров над Землей. Участники полета проведут несколько минут в условиях невесомости, а затем вернутся назад.
Брэнсон пройдёт ту же проверку и подготовку, что и другие участники полёта. Вместе с ним на борту будут два пилота, а также главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.
Полёт состоится, если позволят погодные условия, — его Virgin Galactic впервые будет транслировать на своем сайте, в Twitter, Facebook и YouTube.
22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем. На май билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.
Blue Origin, главный конкурент Virgin Galactic на рынке космического туризма запланировала первый полёт с туристами на 20 июля 2021 года. Билет на корабль Blue Origin разыгрывали на аукционе — он стоит $28 млн, а на борту будет и основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом.
Космическая гонка 21 века
Безос пока ведет - Вирджин так ни разу выше линии Кармана не поднялись.
Но так как Наса считает, что космос начинается на 20км ниже чем у всех здоровых людей, по американским понятиям у Вирджин тоже космический корабль.
Для обывателя вид на 20 км уже космический, чего про 80 км говорить? Если цена в разы ниже чем у тех, кто в “настоящий» космос летает, то успех будет у Бренсона
Вообще ведёт Маск если его тоже считать
Маск в высшей лиге, если так смотреть, а эти чуваки пока просто подпрыгивают как можно выше.
Орбитальный полет и вот эти вот подскоки - просто вообще разного уровня вещи.
Холодная война государств закончилась, а с ней закончилась и космическая гонка. Теперь очередь миллиардеров.
Государства было решили что им это экономически не выгодно.
гонка называется у меня 21 см.
Рогозин уже выехал с батутом на Байконур.
А по итогу их обоих опередит Маск.
Рогозин
В создании мемасов может быть...
Маск такой:
А я уже в космосе!
А там уже Рогозин
Ничего подобного. Маск уже не торт, особенно его Tesla (я в контексте акций). Как по мне (да и не только по мне) даже вложения в китайский Li более перспективны.
Пост не про электромобили конечно, но к слову.
Уточните пожалуйста в статье, что 28 миллионов это не стоимость билета на Блю Ориджин, а аукционная цена на первый полет в компании с Самим.
Да и полёт-то так себе, условно космический - суборбитальный же.
Брэнсон похоже уже всё в жизни попробовал. Запускал студенческий журнал ,музыкальный лейбл, авиакомпании, чуть не разбился на воздушном шаре, и так далее. Осталось в космос слетать и жизнь точно прожита не зря
GALYA TO THE MOON🚀
GALYA может отменить товар на кассе! Это вам бл*ть не на луну слетать)))
Раньше была гонка вооружений, идеологическое соревнование… США и Советов… Нынче 🌍 превратился в «Уолл-стрит», страны корпорации, ааа идеологическая гонка сверхдержав за космос плавно перетекла в карманный бильярд ошалелых крипто миллиардеров 🤔 С нетерпением жду высадку Бакальчук на Луну и Пашу Дуровы в позе лотоса на кольце Сатурна !
Она и сейчас идет, см Китай. Просто для обывателя это уже не так захватывающе - сильно выросла сложность.
Россия все больше не удел остается, поэтому, власть не мусолит эту тему
Отправились в космос всем офисом
Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…
Если запуск состоится, он полетит в космос на девять дней раньше своего конкурента.
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