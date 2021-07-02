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Будущее
Евгения Евсеева

Ричард Брэнсон отправится в космос во время тестового полёта своей компании Virgin Galactic — раньше Джеффа Безоса Статьи редакции

Если запуск состоится, он полетит в космос на девять дней раньше своего конкурента.

37 37 комментариев
1848 просмотров

Космическая компания Virgin Galactic планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет— в нём примет участие основатель компании Ричарда Брэнсон.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22 — он взлетит с самолета-носителя и поднимется на высоту 80 километров над Землей. Участники полета проведут несколько минут в условиях невесомости, а затем вернутся назад.

Chris Ratcliffe / Bloomberg

Брэнсон пройдёт ту же проверку и подготовку, что и другие участники полёта. Вместе с ним на борту будут два пилота, а также главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Полёт состоится, если позволят погодные условия, — его Virgin Galactic впервые будет транслировать на своем сайте, в Twitter, Facebook и YouTube.

22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем. На май билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.

Blue Origin, главный конкурент Virgin Galactic на рынке космического туризма запланировала первый полёт с туристами на 20 июля 2021 года. Билет на корабль Blue Origin разыгрывали на аукционе — он стоит $28 млн, а на борту будет и основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом.

#новость #virgingalactic

37 37 комментариев
17
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37 комментариев
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Raimond Vladimirov

9

Космическая гонка 21 века

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Arthur Vashurin

Raimond
3

Безос пока ведет - Вирджин так ни разу выше линии Кармана не поднялись.

Но так как Наса считает, что космос начинается на 20км ниже чем у всех здоровых людей, по американским понятиям у Вирджин тоже космический корабль.

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Денис Демидов

Arthur
9

Для обывателя вид на 20 км уже космический, чего про 80 км говорить? Если цена в разы ниже чем у тех, кто в “настоящий» космос летает, то успех будет у Бренсона

Ответить

Raimond Vladimirov

Arthur
1

Вообще ведёт Маск если его тоже считать

Ответить

Arthur Vashurin

Raimond
4

Маск в высшей лиге, если так смотреть, а эти чуваки пока просто подпрыгивают как можно выше.

Орбитальный полет и вот эти вот подскоки - просто вообще разного уровня вещи.

Ответить

Sergey Nester

Raimond
4

Холодная война государств закончилась, а с ней закончилась и космическая гонка. Теперь очередь миллиардеров.
Государства было решили что им это экономически не выгодно. 

Ответить

Василий Буров

Sergey
5

У них просто не было акций которые то растут то падают на 30% ))

Ответить

Сервис opencart-course

Raimond
1

гонка называется у меня 21 см. 

Ответить

Raimond Vladimirov

Сервис
1

Скорее 21 метр

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Vlad Rybin

8

Рогозин уже выехал с батутом на Байконур.

Ответить

Вячеслав Гринин

Vlad
0

Надеюсь, Рогозин будет прыгать на батуте, пока не потеряется (с)

Ответить

Амбиент Музыкантов

3

А по итогу их обоих опередит Маск.

Ответить

Большой жёлтый робот

Амбиент
7

Рогозин

Ответить

Raimond Vladimirov

Большой
3

В создании мемасов может быть...

Ответить

Sergei

Raimond
3

В батутостроении

Ответить

Вячеслав Гринин

Sergei
0

В тяжелом батутостроении

Ответить

Большой жёлтый

Raimond
1

И записи альбомов! 

Ответить

Raimond Vladimirov

Амбиент
0

Маск такой:
А я уже в космосе!

Ответить

Маджид Гаджиев

Raimond
4

Пых-пых 

Ответить

Vitali Brodetski

Raimond
1

А там уже Рогозин

Ответить

Sergei Timofeyev

Vitali
7

На Марсе

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Сергей Милосердов

Амбиент
–2

Ничего подобного. Маск уже не торт, особенно его Tesla (я в контексте акций). Как по мне (да и не только по мне) даже вложения в китайский Li более перспективны. 

Пост не про электромобили конечно, но к слову.

Ответить

Sergey Nester

Сергей
–1

NIO to the moon

Ответить

Arthur Vashurin

4

Уточните пожалуйста в статье, что 28 миллионов это не стоимость билета на Блю Ориджин, а аукционная цена на первый полет в компании с Самим.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Arthur
1

Да и полёт-то так себе, условно космический - суборбитальный же.

Ответить

Arthur Vashurin

Амбиент
0

Блю Ориджин с 2015 года стабильно 100+ км делает.

Ответить

LolKekNet

3

Брэнсон похоже уже всё в жизни попробовал. Запускал студенческий журнал ,музыкальный лейбл, авиакомпании, чуть не разбился на воздушном шаре, и так далее. Осталось в космос слетать и жизнь точно прожита не зря

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Алекс Таций

LolKekNet
2

Кто в нашей армии не служил, жизни не видел 😀

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Aziz Temurkhan

2

GALYA TO THE MOON🚀

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Сервис opencart-course

Aziz
1

GALYA может отменить товар на кассе! Это вам бл*ть не на луну слетать)))

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Денис Седов

2

Раньше была гонка вооружений, идеологическое соревнование… США и Советов… Нынче 🌍 превратился в «Уолл-стрит», страны корпорации, ааа идеологическая гонка сверхдержав за космос плавно перетекла в карманный бильярд ошалелых крипто миллиардеров 🤔 С нетерпением жду высадку Бакальчук на Луну и Пашу Дуровы в позе лотоса на кольце Сатурна !

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Arthur Vashurin

Денис
0

Она и сейчас идет, см Китай. Просто для обывателя это уже не так захватывающе - сильно выросла сложность.

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Денис Демидов

Arthur
2

Россия все больше не удел остается, поэтому, власть не мусолит эту тему

Ответить

Маджид Гаджиев

1

Отправились в космос всем офисом 

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Raimond Vladimirov

Маджид
0

Корпоратив в космосе!

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ЯжПрограммист

1

Миллиардер-испытатель

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Большой жёлтый робот

0

Гонка на лафет... Ракетах

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Ричард Брэнсон отправится в космос во время тестового полёта своей компании Virgin Galactic — раньше Джеффа Безоса Статьи редакции

Если запуск состоится, он полетит в космос на девять дней раньше своего конкурента.

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