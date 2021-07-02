Если запуск состоится, он полетит в космос на девять дней раньше своего конкурента.

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Космическая компания Virgin Galactic планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет— в нём примет участие основатель компании Ричарда Брэнсон.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22 — он взлетит с самолета-носителя и поднимется на высоту 80 километров над Землей. Участники полета проведут несколько минут в условиях невесомости, а затем вернутся назад.

Брэнсон пройдёт ту же проверку и подготовку, что и другие участники полёта. Вместе с ним на борту будут два пилота, а также главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Полёт состоится, если позволят погодные условия, — его Virgin Galactic впервые будет транслировать на своем сайте, в Twitter, Facebook и YouTube.

22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем. На май билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.