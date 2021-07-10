Компания Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» и назвала корабль конкурента «высотным самолётом» Статьи редакции
Самолёт Virgin Galactic не преодолеет условную границу космоса на высоте в 100 км.
Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Blue Origin считает, что аппарат Virgin Galactic не поднимется над Землей так высоко, чтобы это можно было считать полётом в космос, заявили в компании.
Blue Origin опубликовала таблицу, сравнивающую предстоящие полёты Безоса и Брэнсона. Компания назвала корабль конкурента Unity «высотным самолётом», а не полноценным космическим кораблём.
Компания Безоса отмечает, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.
Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля.
Формально Unity компании Virgin Galactic — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.
Мировое признание хотят своих трудов!
А так только своя американская песочница признает полёт типа космическим!
И снова решают бабки! Когда обоснование затрат и инвестиций идёт на условно "бескрайний космос" - вопросов нет ни у кого, а когда бабло теми же темпами сливается в высотные полёты на самолёте - совсем другие претензии возникают!
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Самолёт Virgin Galactic не преодолеет условную границу космоса на высоте в 100 км.
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