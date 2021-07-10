Самолёт Virgin Galactic не преодолеет условную границу космоса на высоте в 100 км.

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Ричард Брэнсон в костюме для полёта на VSS Unity Фото Virgin Galactic

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Blue Origin считает, что аппарат Virgin Galactic не поднимется над Землей так высоко, чтобы это можно было считать полётом в космос, заявили в компании.

Blue Origin опубликовала таблицу, сравнивающую предстоящие полёты Безоса и Брэнсона. Компания назвала корабль конкурента Unity «высотным самолётом», а не полноценным космическим кораблём.

Blue Origin @blueorigin Only 4% of the world recognizes a lower limit of 80 km or 50 miles as the beginning of space. New Shepard flies above both boundaries. One of the many benefits of flying with Blue Origin. https://t.co/4EAzMfCmYT

Компания Безоса отмечает, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.

С самого начала New Shepard был разработан для полёта над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полёт New Shepard пройдет над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета Blue Origin. сообщение Blue Origin

Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля.