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Будущее
Новости TJ

Компания Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» и назвала корабль конкурента «высотным самолётом» Статьи редакции

Самолёт Virgin Galactic не преодолеет условную границу космоса на высоте в 100 км.

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Ричард Брэнсон в костюме для полёта на VSS Unity Фото Virgin Galactic

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Blue Origin считает, что аппарат Virgin Galactic не поднимется над Землей так высоко, чтобы это можно было считать полётом в космос, заявили в компании.

Blue Origin опубликовала таблицу, сравнивающую предстоящие полёты Безоса и Брэнсона. Компания назвала корабль конкурента Unity «высотным самолётом», а не полноценным космическим кораблём.

Blue Origin @blueorigin
Only 4% of the world recognizes a lower limit of 80 km or 50 miles as the beginning of space. New Shepard flies above both boundaries. One of the many benefits of flying with Blue Origin. https://t.co/4EAzMfCmYT

Компания Безоса отмечает, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.

С самого начала New Shepard был разработан для полёта над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полёт New Shepard пройдет над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета Blue Origin.

сообщение Blue Origin

Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля.

Формально Unity компании Virgin Galactic — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.

#новость #virgingalactic #blueorigin

12 12 комментариев
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Стандартный меч

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Denis G

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Silverjohn

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Когда пригорело от того, что ты не первый.

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Андрей Деревянко

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Termit Development

0

Мировое признание хотят своих трудов!
А так только своя американская песочница признает полёт типа космическим!
И снова решают бабки! Когда обоснование затрат и инвестиций идёт на условно "бескрайний космос" - вопросов нет ни у кого, а когда бабло теми же темпами сливается в высотные полёты на самолёте - совсем другие претензии возникают!

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Илья Мовчан

0

А разница большая в словах? Пусть будет так как хочет тот кто важнее.

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Эмилия Теплова

0

На МКС же не залетели потусить - оба лузеры.

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John Carter

0

New Shepard по сравнению с SpaceX тоже какая то игрушка. Я считаю, что если не сделал оборот, то не космос.

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Карина Авдеева

0

Они ничего этим не выиграют. Пусть по пыхтят конечно 

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Chr Chr

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По американским же нормам будет "космос " у тех и у других. Чего они ругаются.

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