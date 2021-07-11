Китайская компания показала прототип домашнего человекоподобного робота Статьи редакции
Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы, общаться голосом и световыми индикаторами.
Китайская компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Видео с презентацией опубликовано на YouTube-канале компании.
Конструкция Walker X повторяет строение человеческого тела: у него есть руки с пятью пальцами, ноги и голова, приводимые в движение 41 сервомотором. Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.
Walker X общается с людьми двумя способами:
- Голосом, с помощью системы распознавания и синтеза речи.
- Мимикой глаз — в голове робота установлен большой экран, он может имитировать 28 видов эмоций.
Также на его корпусе есть световые индикаторы, которые активизируются во время взаимодействий с предметами или людьми.
Walker X может обнаруживать препятствия и обходить их, отходить от подвижных объектов, если они окажутся слишком близко. Максимальная скорость ходьбы робота — три километра в час.
Точный его размер неизвестен, но рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров. Судя по видео, новый прототип ростом с ребёнка трёх-четырёх лет.
По мнению разработчиков, в будущем такие роботы смогут помогать людям в быту и заменять специалистов-людей в опасных условиях.
Следующие секторальные фонды будут неплохо смотреться в следующей фазе рынка, когда заканчивается секторная ротация.
Как-то раз Пупа пришла к Лупе и предложила открыть интернет-магазин вязаных носочков.
Я приобретал тур в официальном офисе продаж «Анекс Тур» по адресу г. Москва ул. Снежная, д. 26. Тур отменили, деньги не возвращают!
Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы, общаться голосом и световыми индикаторами.
В наш век скоростей и в наших странах потрясений остро стоит вопрос, как сохранить те капиталы, которые имеются. И к сожалению, 90-ые годы высекли в нашем сознании мысль, что приумножить капиталы и желательно быстро, намного приоритетнее, чем сохранить.
Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.
В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…
Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.
Захожу я как-то в личный кабинет «Тинькофф» банка посмотреть платежи за месяц и вижу незнакомые мне транзакции.