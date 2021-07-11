Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы, общаться голосом и световыми индикаторами.

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Китайская компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Видео с презентацией опубликовано на YouTube-канале компании.

Конструкция Walker X повторяет строение человеческого тела: у него есть руки с пятью пальцами, ноги и голова, приводимые в движение 41 сервомотором. Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.

Walker X общается с людьми двумя способами:

Голосом, с помощью системы распознавания и синтеза речи.

Мимикой глаз — в голове робота установлен большой экран, он может имитировать 28 видов эмоций.

Также на его корпусе есть световые индикаторы, которые активизируются во время взаимодействий с предметами или людьми.

Walker X может обнаруживать препятствия и обходить их, отходить от подвижных объектов, если они окажутся слишком близко. Максимальная скорость ходьбы робота — три километра в час.

Точный его размер неизвестен, но рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров. Судя по видео, новый прототип ростом с ребёнка трёх-четырёх лет.