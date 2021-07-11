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Будущее
Лиана Липанова

Фото: суборбитальный полёт основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на космолёте Unity Статьи редакции

Космолёт долетел до высоты 86 км, провёл несколько минут в невесомости и успешно приземлился обратно.

4 4 комментария
1067 просмотров
Ричард Брэнсон Virgin Galactic
Встреча экипажа в космопорте Reuters
Экипаж Unity22 Virgin Galactic
Взлёт Unity22 Virgin Galactic
Самолёт-носитель с ракетопланом VSS Unity Virgin Galactic
Пассажирский ракетоплан VSS Unity начинает подъем к границе космоса Virgin Galactic
Virgin Galactic
Экипаж Unity22 в невесомости Reuters
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VSS Unity запускает двигатель перед началом подъема Reuters
Брэнсон поздравляет экипаж после подъема на высоту 80 км Reuters
VSS Unity садится в космопорту «Америка» в Нью-Мексико
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Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт…
Весь полет, от взлета до приземления, должен занять около 90 минут.
vc.ru

#virgingalactic #космос

4 4 комментария
7
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4 комментария
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AK

2

Ожидал красивые фотографии Земли, а не вот это всё 😐

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Эффективный динозавр

AK
1

Земля ж плоская! Нельзя показывать))

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Oleg Agapov

1

Разве не только отечественные корабли могут называться комическими? А остальные летающими фанерами

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Андрей Бездомный

0

Завтра Галя взлетит, порадовав "навсюкотлетных" хомяков)

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Будущее
Лиана Липанова
Фото: суборбитальный полёт основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на космолёте Unity Статьи редакции

Космолёт долетел до высоты 86 км, провёл несколько минут в невесомости и успешно приземлился обратно.

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