Фото: суборбитальный полёт основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на космолёте Unity Статьи редакции
Космолёт долетел до высоты 86 км, провёл несколько минут в невесомости и успешно приземлился обратно.
Ожидал красивые фотографии Земли, а не вот это всё 😐
Разве не только отечественные корабли могут называться комическими? А остальные летающими фанерами
Мы приехали из роддома, и жена осторожно выложила из конверта спящего малыша на кровать. Запрыгнул кот, осторожно обнюхал младенца, попятился, спрыгнул на пол и внезапно цапнул меня за ногу: «Что ты наделал?! Ведь хорошо же жили!»
Космолёт долетел до высоты 86 км, провёл несколько минут в невесомости и успешно приземлился обратно.
В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…
Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.
Всем привет! Меня зовут Саша Кулам. Ранее я рассказывал о своем переезде в Гуанчжоу и о том, как началась пандемия в Китае. Пока в Москве бушуют споры про QR-коды, Китай живет с ними уже полтора года. В этом материале я расскажу о том, как развивались цифровые ковид-сервисы здесь, и к чему это привело.
Прошлый раз так близко к краху рынки были из-за одного из самых больших шорт сквизов в истории акций Gamestop и других небезызвестных компаний в конце января-феврале этого года.
Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.
Да-да, такой заголовок уже был в «Приёмной» пару месяцев назад, и теперь со мной случилось то же самое.