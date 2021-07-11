Ковид-сервисы в Китае: как создать систему, учитывающую данные миллиарда человек, без коррупции и раскола общества

Всем привет! Меня зовут Саша Кулам. Ранее я рассказывал о своем переезде в Гуанчжоу и о том, как началась пандемия в Китае. Пока в Москве бушуют споры про QR-коды, Китай живет с ними уже полтора года. В этом материале я расскажу о том, как развивались цифровые ковид-сервисы здесь, и к чему это привело.