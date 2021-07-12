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Будущее
Маша Цепелева

Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полёт на космолёте Virgin Galactic Ричарда Брэнсона Статьи редакции

В ответ Ричард Брэнсон заявил, что однажды может полететь в космос на корабле Crew Dragon от SpaceX.

58 58 комментариев
3484 просмотров

Илон Маск внёс депозит в $10 тысяч за билет на корабль, дата полёта не уточняется, рассказал в интервью Sunday Times Ричард Брэнсон.

«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — рассказал Брэнсон.

Накануне первого суборбитального полёта на космолёте Unity Ричард Брэнсон опубликовал фото с Илоном Маском.

Richard Branson @richardbranson
Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.

@virgingalactic @elonmusk http://virgingalactic.com https://t.co/FRQqrQEbH8
Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, готов и в предвкушении.

Билет на космолёт Virgin Galactic стоит $250 тысяч, места забронировали 600 человек, сообщали в компании.

  • SpaceX запланировала провести первый полёт с туристами на корабле Crew Dragon не раньше января 2022 года. Туристов доставят на МКС.
  • Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, кототрый отправился в суборбитальный полёт на разработанном собственной компанией корабле.
  • Полёт Джеффа Безоса в космос на корабле Blue Origin назначен на 20 июля.

#новость #илонмаск #брэнсон #virgingalactic

58 58 комментариев
33
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58 комментариев
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Eugene Vasin

16

А кухонька-то какая уютная на фоне двух биллионэров 😄

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Sergey Pozhilov

Eugene
1

Ожидал большего, не иначе после просмотра "Billions" )

Ответить

Eugene Vasin

Sergey
0

Кстати, не смотрел.
Только недавно до "Чёрного зеркала" добрался, Billions следующий на очереди)

Ответить

Большой жёлтый робот

Sergey
0

С сентября продолжение сезона, кстати 

Ответить

Яся Зайцев

Eugene
1

ну не в бункере же 17-этажном тусоваться там менталитет другой маленько 

Ответить

Никита Черномор

Eugene
0

Илон вообще босый

Ответить

Artemy

Eugene
0

C кофе-машиной!

Ответить

Nesterov Igor

Eugene
–1

Согласен, капсульную машину увидел, позолоты и золота не видно. Сечин и Якунин бы не одобрили

Ответить

Ilya Brin

15

Выходят как-то Илон и Ричард в космос, а Безос им с Земли говорит, что это и не космос вовсе 🤷🏻‍♂️

Ответить

KINCH

Ilya
1

Вышли они в космос и зовут Безоса, а он:

Ответить

Pavel Loginov

4

Черт, только слил акции... а теперь Илон их задампит своим твитером)

Ответить

Lorne Malvo

Pavel
0

Сколько зафиксировал процентов?

Ответить

Маркетологов к стенке

–20

шапито продолжается, вернее выходит на новый уровень. Раньше один был, который дурил всех с космосом, теперь их трое) Видимо бюджет у НАСА вырос, нужно больше распильщиков

Ответить

Дмитрий Иванов

Маркетологов
9

Я думал вы только в спутниковую связь не верите, а по вашему все последние 70 лет космические запуски снимаются на Мосфильме и Голливуде?

Ответить

Алексей Штейн

Дмитрий
–10

а где пруфы, ты лично видел взлет ракеты, а не по тв? А если покажут пришельцев по тв, но не лично,поверишь?

Ответить

Владислав Рогов

Алексей
12

Я вот президента ни разу вживую не видел, получается не факт что он существует?

Ответить

Алексей Штейн

Владисл…
–5

не факт. и я за это не упрекаю тебя. в чем проблемы минусить других тогда?

Ответить

Pavel Ekishev

Алексей
3

я минусую, потому что пещерные люди должны быть замучены 

Ответить

Алексей Штейн

Pavel
0

минусами замучены? Сильно...

Ответить

Pavel

Алексей
0

От слова мут, на многих платформах, если много дизов - комментарий скрывается. Да и люди должны понимать, что говорят бред, поэтому лучше таких людей дизить.

Ответить

Владислав Рогов

Алексей
0

Я никого не минусил, просто в ситуации разбираюсь

Ответить

Дмитрий Иванов

Алексей
2

Мужик, купи телескоп или возьми в аренду, блин. Или погугли хотя бы отзывы людей у которых он есть. И ракеты, и спутники, и МКС увидишь

Ответить

Алексей Штейн

Дмитрий
–6

это как нло, на дворе 21 век и 4к камеры, а объекты смазанные. найс фотошоп

Ответить

Маркетологов к

Дмитрий
–1

С современными технологиями, можно не такой убогий фотошоп делать

Ответить

Маркетологов к стенке

Дмитрий
–3

Верно. Ракеты только взлетают, улетают в глухую местность и падают. Все остальное, как в шикарном фильме Козерог-1.

Ответить

Алексей Штейн

Маркетологов
–12

Плюс+
один рисует рендеры корабликов для своих ракет, будто они и правда плавают, другой пролетел на самолете и выдает за космос

Ответить

Маркетологов к стенке

Алексей
–4

я просто поражаюсь, как люди не замечают очевидного. Вот якобы посадка китайкого марсахода. Главное кардры раскрытия парашюта четкие, сочные, без единого лага. Однако противоположная камера выдает просто покадровое шоу из 80-х)) И тоже самое на самом Марсе. Ни картинок четких, ни видео, то НАСА забудет пыль добавить в видео к дрону и когда пользователи валом пишут им, что это е.... стыд, про такое забывать, то пыль тут же появляется на новых видео))

Китай опубликовал видео с Марса
В Китае опубликовали видео спуска и работы марсохода «Чжучжун». За 42 дня на планете он проехал…
www.rbc.ru
Ответить

Руслан Литвинов

Маркето…
2

а Земля плоская?

Ответить

Маркетологов к

Руслан
–3

Есть 4 теории.
У каждой есть свои плюсы и минусы. Какая она на самом деле - не могу сказать, т.к. не знаю

Ответить

Руслан Литвинов

Маркето…
2

теория про три кита и черепаху?

Ответить

Маркетологов к

Руслан
–2

я могу вам задать элементарный вопрос и вы сядете в лужу, потому что не сможете объяснить, ибо на шарообразной Земле такого происходить не может. Поэтому лучше не выпендривайтесь)

Ответить

Антон

Маркето…
4

Задайте, пожалуйста, вопрос, который противоречит всем доказательствам шарообразной земли. Интересна логика людей, придерживающихся таких взглядов

Ответить

Маркетолог

Антон
0

Есть еще весьма точная штука, как радиолокация, которая служит для обнаружения целей. Наземных, воздушных и морских. С наземной понятно, волны затухают с учетом рельефа местности, но вот морские РЛС "бьют" напрямую без потери импульса. Корабельные стрельбовые станции в активном режиме (на "высоком") обнаруживают цель на дистанции до 400-450 км включительно даже с учетом ведения РЭБ вероятным противником. Импульс волн не "изгибается" за горизонт, они прямолинейны. Inquitos представил в своем донесении пример калькулятора для расчета нахождения обьектов за уровнем горизонта в соответствии с "выпуклостью" поверхности. Мы просто на такой дистанции не увидим цель с помощью радиотехнических средств, потому что она будет намного ниже линии горизонта согласно теории шарообразности планеты. Однако в реальных условиях ракетных стрельб цель мы видим, захватываем, сопровождаем, рассчитываем элементы ее движения и применяем по ней оружие без технических средств корректировки ведения огня. Допустим, если корабль находится в режиме одиночного плавания. Это касается морских стрельб, то есть корабль-корабль. Тут кто-то уже делал акцент на то, что якобы обнаружение и наведение происходит с помощью авиации. Это не так, находящиеся на борту эсминцев, РКР, БПК и СКР вертолеты типа Ка-25 и Ка-27 являются противолодочными и не могут выступать в качестве корректировщика в силу отсутствия на борту средств ДРЛО, этот тип вертолетов для таких мероприятий не предназначен. Исключением являются КУГ (корабельная ударная группа), АУГ (авианосная ударная группа), АПУГ (авианосная поисково-ударная группа) и ОКОП (отряд кораблей огневой поддержки). В этом случае палубная авиация может осуществлять поиск и наведение на цель собственными средствами обнаружения, но радиус действия их РЛС будет намного меньше.
При нанесении удара по береговым объектам да, используются средства наведения, в том числе воздушные. То же самое относится и к навигационным станциям, которые предназначены для освещения навигационной обстановки. До 60 миль мы видим как побережье и островные группы, так и все находящиеся корабли и суда в зоне видимости станции. О какой шарообразности тут может вообще идти речь.

Ответить

Антон

Маркето…
0

Спасибо, действительно интересно, постараюсь разобраться подробнее

Ответить

Маркетолог

Антон
0

Да, это реально интересный момент. Именно поэтому и говорю, что у каждой теории есть много доказательств и противоречий.
Какая из них верная - х.з.

Ответить

Pavel

Маркето…
0

теории теориями, но они созданы лишь для интереса, не нужно их воспринимать всерьез, а то постепенно можно и с ума сойти  

Ответить

Маркетолог

Pavel
0

Не, на обычную жизнь это никак не влияет, хоть плоская она, хоть шарообразная.
Так, интересно просто читать иногда такие форумы, реально хорошие вещи там пишут.

Ответить

Ильнар

Маркето…
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Загоризонтный радиолокатор
Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС; англ. Over-the-horizon radar, OTHR…
ru.wikipedia.org
Ответить

Маркетолог

Ильнар
0

"морские РЛС "бьют" напрямую без потери импульса."

Ответить

Евгений

Маркето…
0

Это паста что ли какая то, а не твоё личное мнение?

Ответить

Маркетолог

Евгений
0

Да, это на форуме одном написал, капитан 1 ранга кажется. Там как раз тема форума про выяснение формы Земли. Страниц 200 исписали, со схемами и прочее прочее, но никто так и не смог доказать, какая она на самом деле. Боюсь в возможностях обычных людей, это не доказуемо, поскольку нужно увидеть своими глазами, а сделать этого мы не можем.

Ответить

Эдуард Гладышев

3

Чет страшно за Маска

Ответить

Alexey Tykhonov

1

Пришлось продать ботинки)

Ответить

Сергей Янзин

1

бля, у него 6 пальцев на ногах!!!

Ответить

Андрей Браиловский

0

Лишь бы все это не заглохло на этапе игрушек миллиардеров. Очень бы хотелось тоже полетать

Ответить

Дмитрий Иванов

Андрей
0

Я не изучал вопрос, а Брэнсон это позиционирует как аттракцион или как начальный этап для межконтинентальных перелетов? Если первое, то все довольно быстро закончится, рынок слишком мал

Ответить

Sergey Nester

Дмитрий
2

Ты чего? Цена среднего спорткара. Миллионы желающих по всему миру выберут полёт в космос чем ещё один спорткар. А кто-то и вместо первого

Ответить

Dima Kalinov

Дмитрий
1

Где рынок мал? В мире десятки тысяч людей, кто легко отдаст 250к с огромной радостью, чтобы слетать в космос.

Ответить

Дэни Трэхо

Dima
1

80 км - не космос.

Ответить

Виктор Пугай

Дэни
0

VG вылетал из США, приземлился в США, полет проходил над территорией США. 80км в США официально космос.

Ответить

Дмитрий Иванов

Dima
0

Не факт. Для кого-то такой космос не космос, кто-то будет ждать пока технологию не обкатают. И это я только про тех, что у кого есть и желание, и возможность. И не надо забывать, что это всё до первой внештатной ситуации

Ответить

Artem Kapnist

0

Бабки есть. Можно и в космос полететь..

Ответить

Вячеслав Гусаров

0

Держу, жду Американской сессии.

Ответить

KopylovYura

0

заберите меня с собой

Ответить

Аркадий Величковский

0

Почему бы и нет, молодец, ещё и пиар дополнительный))

Ответить

Captain

0

Хочется космических гостиниц для космических туристов. А просто пролететь по высокой дуге... Ну не знаю. Если денег много, то можно и 250к за это отвалить. А вот копить на такую "мечту" не хочется. Какой-то игрушечный этот космос... 

Ответить

Азиатский Таксист

0

А почему не на своей ракете?

Ответить

Большой жёлтый робот

0

А что за плитка такая модная бесшовная? 

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Читать все 58 комментариев
Будущее
Маша Цепелева
Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полёт на космолёте Virgin Galactic Ричарда Брэнсона Статьи редакции

В ответ Ричард Брэнсон заявил, что однажды может полететь в космос на корабле Crew Dragon от SpaceX.

Richard Branson @richardbranson
Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.

@virgingalactic @elonmusk http://virgingalactic.com https://t.co/FRQqrQEbH8
Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, готов и в предвкушении.
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