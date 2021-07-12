Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полёт на космолёте Virgin Galactic Ричарда Брэнсона Статьи редакции
В ответ Ричард Брэнсон заявил, что однажды может полететь в космос на корабле Crew Dragon от SpaceX.
Илон Маск внёс депозит в $10 тысяч за билет на корабль, дата полёта не уточняется, рассказал в интервью Sunday Times Ричард Брэнсон.
«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — рассказал Брэнсон.
Накануне первого суборбитального полёта на космолёте Unity Ричард Брэнсон опубликовал фото с Илоном Маском.
Билет на космолёт Virgin Galactic стоит $250 тысяч, места забронировали 600 человек, сообщали в компании.
- SpaceX запланировала провести первый полёт с туристами на корабле Crew Dragon не раньше января 2022 года. Туристов доставят на МКС.
- Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, кототрый отправился в суборбитальный полёт на разработанном собственной компанией корабле.
- Полёт Джеффа Безоса в космос на корабле Blue Origin назначен на 20 июля.
А кухонька-то какая уютная на фоне двух биллионэров 😄
Ожидал большего, не иначе после просмотра "Billions" )
Кстати, не смотрел.
Только недавно до "Чёрного зеркала" добрался, Billions следующий на очереди)
ну не в бункере же 17-этажном тусоваться там менталитет другой маленько
Согласен, капсульную машину увидел, позолоты и золота не видно. Сечин и Якунин бы не одобрили
Выходят как-то Илон и Ричард в космос, а Безос им с Земли говорит, что это и не космос вовсе 🤷🏻♂️
Черт, только слил акции... а теперь Илон их задампит своим твитером)
шапито продолжается, вернее выходит на новый уровень. Раньше один был, который дурил всех с космосом, теперь их трое) Видимо бюджет у НАСА вырос, нужно больше распильщиков
Я думал вы только в спутниковую связь не верите, а по вашему все последние 70 лет космические запуски снимаются на Мосфильме и Голливуде?
а где пруфы, ты лично видел взлет ракеты, а не по тв? А если покажут пришельцев по тв, но не лично,поверишь?
Я вот президента ни разу вживую не видел, получается не факт что он существует?
не факт. и я за это не упрекаю тебя. в чем проблемы минусить других тогда?
я минусую, потому что пещерные люди должны быть замучены
минусами замучены? Сильно...
Мужик, купи телескоп или возьми в аренду, блин. Или погугли хотя бы отзывы людей у которых он есть. И ракеты, и спутники, и МКС увидишь
это как нло, на дворе 21 век и 4к камеры, а объекты смазанные. найс фотошоп
С современными технологиями, можно не такой убогий фотошоп делать
Верно. Ракеты только взлетают, улетают в глухую местность и падают. Все остальное, как в шикарном фильме Козерог-1.
Плюс+
один рисует рендеры корабликов для своих ракет, будто они и правда плавают, другой пролетел на самолете и выдает за космос
я просто поражаюсь, как люди не замечают очевидного. Вот якобы посадка китайкого марсахода. Главное кардры раскрытия парашюта четкие, сочные, без единого лага. Однако противоположная камера выдает просто покадровое шоу из 80-х)) И тоже самое на самом Марсе. Ни картинок четких, ни видео, то НАСА забудет пыль добавить в видео к дрону и когда пользователи валом пишут им, что это е.... стыд, про такое забывать, то пыль тут же появляется на новых видео))
а Земля плоская?
Есть 4 теории.
У каждой есть свои плюсы и минусы. Какая она на самом деле - не могу сказать, т.к. не знаю
теория про три кита и черепаху?
я могу вам задать элементарный вопрос и вы сядете в лужу, потому что не сможете объяснить, ибо на шарообразной Земле такого происходить не может. Поэтому лучше не выпендривайтесь)
Есть еще весьма точная штука, как радиолокация, которая служит для обнаружения целей. Наземных, воздушных и морских. С наземной понятно, волны затухают с учетом рельефа местности, но вот морские РЛС "бьют" напрямую без потери импульса. Корабельные стрельбовые станции в активном режиме (на "высоком") обнаруживают цель на дистанции до 400-450 км включительно даже с учетом ведения РЭБ вероятным противником. Импульс волн не "изгибается" за горизонт, они прямолинейны. Inquitos представил в своем донесении пример калькулятора для расчета нахождения обьектов за уровнем горизонта в соответствии с "выпуклостью" поверхности. Мы просто на такой дистанции не увидим цель с помощью радиотехнических средств, потому что она будет намного ниже линии горизонта согласно теории шарообразности планеты. Однако в реальных условиях ракетных стрельб цель мы видим, захватываем, сопровождаем, рассчитываем элементы ее движения и применяем по ней оружие без технических средств корректировки ведения огня. Допустим, если корабль находится в режиме одиночного плавания. Это касается морских стрельб, то есть корабль-корабль. Тут кто-то уже делал акцент на то, что якобы обнаружение и наведение происходит с помощью авиации. Это не так, находящиеся на борту эсминцев, РКР, БПК и СКР вертолеты типа Ка-25 и Ка-27 являются противолодочными и не могут выступать в качестве корректировщика в силу отсутствия на борту средств ДРЛО, этот тип вертолетов для таких мероприятий не предназначен. Исключением являются КУГ (корабельная ударная группа), АУГ (авианосная ударная группа), АПУГ (авианосная поисково-ударная группа) и ОКОП (отряд кораблей огневой поддержки). В этом случае палубная авиация может осуществлять поиск и наведение на цель собственными средствами обнаружения, но радиус действия их РЛС будет намного меньше.
При нанесении удара по береговым объектам да, используются средства наведения, в том числе воздушные. То же самое относится и к навигационным станциям, которые предназначены для освещения навигационной обстановки. До 60 миль мы видим как побережье и островные группы, так и все находящиеся корабли и суда в зоне видимости станции. О какой шарообразности тут может вообще идти речь.
Да, это реально интересный момент. Именно поэтому и говорю, что у каждой теории есть много доказательств и противоречий.
Какая из них верная - х.з.
Не, на обычную жизнь это никак не влияет, хоть плоская она, хоть шарообразная.
Так, интересно просто читать иногда такие форумы, реально хорошие вещи там пишут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Да, это на форуме одном написал, капитан 1 ранга кажется. Там как раз тема форума про выяснение формы Земли. Страниц 200 исписали, со схемами и прочее прочее, но никто так и не смог доказать, какая она на самом деле. Боюсь в возможностях обычных людей, это не доказуемо, поскольку нужно увидеть своими глазами, а сделать этого мы не можем.
Лишь бы все это не заглохло на этапе игрушек миллиардеров. Очень бы хотелось тоже полетать
Я не изучал вопрос, а Брэнсон это позиционирует как аттракцион или как начальный этап для межконтинентальных перелетов? Если первое, то все довольно быстро закончится, рынок слишком мал
Ты чего? Цена среднего спорткара. Миллионы желающих по всему миру выберут полёт в космос чем ещё один спорткар. А кто-то и вместо первого
Где рынок мал? В мире десятки тысяч людей, кто легко отдаст 250к с огромной радостью, чтобы слетать в космос.
80 км - не космос.
VG вылетал из США, приземлился в США, полет проходил над территорией США. 80км в США официально космос.
Не факт. Для кого-то такой космос не космос, кто-то будет ждать пока технологию не обкатают. И это я только про тех, что у кого есть и желание, и возможность. И не надо забывать, что это всё до первой внештатной ситуации
Хочется космических гостиниц для космических туристов. А просто пролететь по высокой дуге... Ну не знаю. Если денег много, то можно и 250к за это отвалить. А вот копить на такую "мечту" не хочется. Какой-то игрушечный этот космос...
В ответ Ричард Брэнсон заявил, что однажды может полететь в космос на корабле Crew Dragon от SpaceX.
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