США одобрили лицензию Blue Origin на отправку людей в космос перед полётом Джеффа Безоса Статьи редакции
Основатель Amazon планирует отправиться в космос на первом пилотируемом корабле своей компании 20 июля.
Лицензия Федерального управления гражданской авиации (FAA) действительна до августа и разрешает перевозить людей на космическом корабле New Shepard с площадки Launch Site One в Техасе, пишет Reuters.
FAA подтвердило, что ракета-носитель Blue Origin соответствует нормативным требованиям.
Первым рейсом Blue Origin 20 июля собирается вылететь на край космоса бывший генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос. Экипаж планирует преодолеть условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км.
11 июля Virgin Galactic успешно совершила полёт на край космоса. В составе экипажа был основатель компании Ричард Брэнсон.
И Virgin Galactic, и Blue Origin, а также космическая фирма, основанная Илоном Маском, собираются отправлять в космос туристов. Билет на корабль Blue Origin разыгрывали на аукционе — победитель заплатит $28 млн.
По оценкам швейцарского инвестиционного банка UBS, которую приводит издание, через десять лет рынок космического туризма составит $3 млрд в год.
А я правильно понимаю, что после начала регулярных полетов Blue Origin, билеты на VSS Unity подешевеют? :)
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