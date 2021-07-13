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Будущее
Nazigul Jusupova

США одобрили лицензию Blue Origin на отправку людей в космос перед полётом Джеффа Безоса Статьи редакции

Основатель Amazon планирует отправиться в космос на первом пилотируемом корабле своей компании 20 июля.

4 4 комментария
542 просмотров

Лицензия Федерального управления гражданской авиации (FAA) действительна до августа и разрешает перевозить людей на космическом корабле New Shepard с площадки Launch Site One в Техасе, пишет Reuters.

FAA подтвердило, что ракета-носитель Blue Origin соответствует нормативным требованиям.

Первым рейсом Blue Origin 20 июля собирается вылететь на край космоса бывший генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос. Экипаж планирует преодолеть условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км.

11 июля Virgin Galactic успешно совершила полёт на край космоса. В составе экипажа был основатель компании Ричард Брэнсон.

И Virgin Galactic, и Blue Origin, а также космическая фирма, основанная Илоном Маском, собираются отправлять в космос туристов. Билет на корабль Blue Origin разыгрывали на аукционе — победитель заплатит $28 млн.

По оценкам швейцарского инвестиционного банка UBS, которую приводит издание, через десять лет рынок космического туризма составит $3 млрд в год.

#новости #blueorigin

4 4 комментария
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4 комментария
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Ruslan Umarkhanov

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😍 красота!!!

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Stan 1

0

А я правильно понимаю, что после начала регулярных полетов Blue Origin, билеты на VSS Unity подешевеют? :)

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Люц Шнайдер

Stan
0

Они итак стоят каких-то жалких $250k. 

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Алексей Штейн

0

Здорово , что теперь нет правил для медкомиссий и даже пожилые люди в 70 дет смогут полететь, здоровье у людей действительно стало лучше , зря только столько бабок тратят на обучение космонавтов и возрастной ценз 

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