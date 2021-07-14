Регулятор в США оштрафовал космический стартап Momentus Михаила Кокорича на $7 млн из-за ввода в заблуждение инвесторов Статьи редакции
В начале 2021 года компания планировала выйти на биржу путём слияния.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила стартап и его основателя Михаила Кокорича в том, что они вводят инвесторов в заблуждение насчёт успешности технологий.
По мнению регулятора, единственное успешное испытание не доказывает коммерческую жизнеспособность проекта. Также, считает SEC, компания преуменьшает риски для нацбезопасности из-за Михаила Кокорича.
Согласно закону США о нацбезопасности, Михаилу Кокоричу запрещён доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.
Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности. В январе 2021 года Кокорич подал в отставку с поста гендиректора.
Регулятор также предъявил обвинения SPAC-компании Stable Road Acquisition и её гендиректору Брайану Каботу. В начале 2021 года Momentus планировала благодаря слиянию с этой компаний выйти на биржу Nasdaq в обход IPO при оценке в $1,2 млрд. Дату размещения, как пишет The Verge, перенесли на август.
По данным SEC, в Stable Road Acquisition не рассматривали результаты испытаний, хотя заявляли, что проводили «обширную проверку», а также не получали документы о рисках для нацбезопасности. Штрафы заплатили все стороны, кроме Кокорича, сообщает The Verge.
Русский это клеймо, короче.
Чувак свалил с Мордора, поливал помоями свою недородинку, всячески клялся в верности новому дому, строчил хвалебные статьи одна за одной.
Но, все равно, от русского клейма не отмыться.
Это на всю жизнь.
Так получил бы он гражданство там и никаких вопросов к нему не возникло бы.
«геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности
Мир неслабо изменился за последние 20 лет.
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Михаил Кокорич автор технологий Momentus, но ему запрещен доступ к этим технологиям, и по закону запрещено их знать. Ха-ха.
И что? Где здесь ха-ха? Авторские права на нем, исключительные права на американской компании. Которая в силу закона не имеет права подпускать к работе с ними русского сотрудника. То есть любая практическая реализация его теорий должна быть без него участия. Разумеется даже sec хватает ума без НАСА понять что это огромный риск для инвесторов и полная задница для компании. Если например второй запуск будет не удачен, то компания не может обратиться к русскому сотруднику и предоставить ему хоть какие то данные чтобы он внёс изменения в свои теории и технологии. За то что они попытались скрыть этот размер риска от инвесторов их и наказали
Не нашел в хухле, а у Миши двойное гражданство было или только резидент асашай?
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Похоже большим экономикам синхронно надоело расти, и теперь они решили соревноваться между собой в идиотизме.
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