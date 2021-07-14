В начале 2021 года компания планировала выйти на биржу путём слияния.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила стартап и его основателя Михаила Кокорича в том, что они вводят инвесторов в заблуждение насчёт успешности технологий.

По мнению регулятора, единственное успешное испытание не доказывает коммерческую жизнеспособность проекта. Также, считает SEC, компания преуменьшает риски для нацбезопасности из-за Михаила Кокорича.

Согласно закону США о нацбезопасности, Михаилу Кокоричу запрещён доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности. В январе 2021 года Кокорич подал в отставку с поста гендиректора.

Регулятор также предъявил обвинения SPAC-компании Stable Road Acquisition и её гендиректору Брайану Каботу. В начале 2021 года Momentus планировала благодаря слиянию с этой компаний выйти на биржу Nasdaq в обход IPO при оценке в $1,2 млрд. Дату размещения, как пишет The Verge, перенесли на август.