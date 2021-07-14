{"id":4536,"title":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440: \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=4536&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=d1d5b6ef1ee3cc36b0c67152c74e57ccabb2fddc028b491a5ce00213a11bf2b4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Евгения Евсеева

Регулятор в США оштрафовал космический стартап Momentus Михаила Кокорича на $7 млн из-за ввода в заблуждение инвесторов Статьи редакции

В начале 2021 года компания планировала выйти на биржу путём слияния.

13 13 комментариев
1611 просмотров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила стартап и его основателя Михаила Кокорича в том, что они вводят инвесторов в заблуждение насчёт успешности технологий.

По мнению регулятора, единственное успешное испытание не доказывает коммерческую жизнеспособность проекта. Также, считает SEC, компания преуменьшает риски для нацбезопасности из-за Михаила Кокорича.

Согласно закону США о нацбезопасности, Михаилу Кокоричу запрещён доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности. В январе 2021 года Кокорич подал в отставку с поста гендиректора.

Регулятор также предъявил обвинения SPAC-компании Stable Road Acquisition и её гендиректору Брайану Каботу. В начале 2021 года Momentus планировала благодаря слиянию с этой компаний выйти на биржу Nasdaq в обход IPO при оценке в $1,2 млрд. Дату размещения, как пишет The Verge, перенесли на август.

По данным SEC, в Stable Road Acquisition не рассматривали результаты испытаний, хотя заявляли, что проводили «обширную проверку», а также не получали документы о рисках для нацбезопасности. Штрафы заплатили все стороны, кроме Кокорича, сообщает The Verge.

#новость #momentus

13 13 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","momentus"], "comments": 13, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 269678, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Jul 2021 10:44:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Леонид Белоус

–2

Русский это клеймо, короче.

Чувак свалил с Мордора, поливал помоями свою недородинку, всячески клялся в верности новому дому, строчил хвалебные статьи одна за одной.

Но, все равно, от русского клейма не отмыться.

Это на всю жизнь.

Ответить

Неправильный кот

Леонид
2

Недостаточно усердно сосал.

Ответить

DonCineman

Леонид
5

Так получил бы он гражданство там и никаких вопросов к нему не возникло бы.

Ответить

Балкон.Ру

Леонид
1

Чувак свалил с Мордора

Можно вернуться, Рогозин говорит что особняки и яхты плохо, а технологии хорошо. 

Ответить

Юрий

Балкон.Ру
1

Некоторые наивные поверели Титову и вернулись. 
Дураков больше нет.

Ответить

Kirk Louson

Юрий
0

вот тут нехорошо вышло, да
но поверили то не Титову...

Ответить

Максим Вопросов

2

«геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности

Мир неслабо изменился за последние 20 лет. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Антон Лахин

2

Михаил Кокорич автор технологий Momentus, но ему запрещен доступ к этим технологиям, и по закону запрещено их знать. Ха-ха.

Ответить

евгений аношин

Антон
0

И что? Где здесь ха-ха? Авторские права на нем, исключительные права на американской компании. Которая в силу закона не имеет права подпускать к работе с ними русского сотрудника. То есть любая практическая реализация его теорий должна быть без него участия. Разумеется даже sec хватает ума без НАСА понять что это огромный риск для инвесторов и полная задница для компании. Если например второй запуск будет не удачен, то компания не может обратиться к русскому сотруднику и предоставить ему хоть какие то данные чтобы он внёс изменения в свои теории и технологии. За то что они попытались скрыть этот размер риска от инвесторов их и наказали

Ответить

Hoken PWNZ

0

Не нашел в хухле, а у Миши двойное гражданство было или только резидент асашай?

Ответить

Неправильный кот

0

"Невидимая рука рынка" (с)

Ответить

D S

Неправильный
2

Невидимого рынка рука

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Николай Глущенко

0

Похоже большим экономикам синхронно надоело расти, и теперь они решили соревноваться между собой в идиотизме.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Офтоп
Сергей Шандарин
Неожиданные значения английских слов, или почему “ass” и “rape” – не всегда то, что вы думаете

Английский известен словами, у которых миллион значений: “get”, “run”, “take”, “go”... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями. Живешь, например, думая что “colon” – это двоеточие, и тут – бац! –…

30 30 комментариев
10
Личный опыт
Roman Solonovich
Как создать музыкальную группу в регионе и выйти на иностранную аудиторию

Ладно, ребята, давайте в последний раз… Меня зовут Роман, я из славного города Кострома. Мне 25 и я жестко подсел на инди-музыку и теперь не могу с неё слезть. А надо ли… Обо всем по порядку!

Кадр с клипа «Lassie»
17 17 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Евгения Евсеева
Чат-боты стали решать две трети запросов клиентов в телекоме, банках и онлайн-торговле — исследование Статьи редакции

В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».

105 105 комментариев
10
Сервисы
Natalia Bobrenok
Автомобили, самокаты, одежда: что сегодня можно получить по подписке

Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.

1 1 комментарий
5
Sber500
Как инсайт от Sber500 помог стартапу Leadhero увеличить конверсию на 80%
0 Обсудить
2
GenerationS
#20вопросов Оксане Селендеевой, основателю детской школы программирования CODDY

Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.

0 Обсудить
0
Приёмная
Alexander Plyonkin
«Яндекс» изменили условия подписки «Плюс Мульти» без уведомления — станцию можно подключить только к одному аккаунту

23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»

95 95 комментариев
124
Halyk Bank
Чем заняться до посадки на рейс: подборка сервисов от Halyk Travel

В среднем мы проводим в аэропорту не менее двух часов, существенную часть времени — в ожидании вылета. Составили подборку из практичных сайтов и приложений, которые помогут провести его с пользой.

6 6 комментариев
4
БКС Мир инвестиций
5 вредных советов от «экспертов по инвестициям»

Бум частных инвестиций начался не так давно, и начинающие инвесторы еще не в полной мере научились отличать полезные советы по инвестициям от мифов и заблуждений, которыми наполнено информационное пространство.

0 Обсудить
4
Приёмная
Никита Кузнецов
«Тинькофф» стали снимать плату за обслуживание брокерского счета каждый день — проблема до сих пор не решена

В «Тинькофф Инвестициях» есть тариф «Трейдер» — стоимость 290₽/мес. В очередной месяц должны были удержать деньги 5 июля.

6 6 комментариев
5
X5Tech
Как обогнать конкурентов с помощью технологий и не дать технологиям обогнать себя

Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.

8 8 комментариев
3
Больше статей
null