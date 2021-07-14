Компания собирается потратить $10 млрд на создание собственной сети спутникового интернета.

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В команду входит больше 12 экспертов — специалистов в области физики, авиации и систем спутникового интернета, пишет The Insider. Информацию подтвердил The Information представитель Facebook.

Она присоединится к уже существующей команде Amazon из 500 человек, которая также занимается разработкой спутникового интернета. В рамках сделки Facebook передаст некоторые свои наработки и оборудование. Другие условия не разглашаются.

Как пишет Insider, Facebook с 2015 года пыталась создать собственную спутниковую сеть, но затем отказалась от этой идеи.

Amazon планирует запустить на околоземную орбиту больше 3 тысяч спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США. Половину спутников компания должна запустить к 2026 году.

Amazon будет конкурировать со Starlink Илона Маска, которая с осени 2020 года тестирует спутниковый интернет. К августу 2021 года компания планирует покрыть всю планету.