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Будущее
Евгения Евсеева

Amazon купила у Facebook команду разработчиков спутникового интернета Статьи редакции

Компания собирается потратить $10 млрд на создание собственной сети спутникового интернета.

8 8 комментариев
498 просмотров

В команду входит больше 12 экспертов — специалистов в области физики, авиации и систем спутникового интернета, пишет The Insider. Информацию подтвердил The Information представитель Facebook.

Она присоединится к уже существующей команде Amazon из 500 человек, которая также занимается разработкой спутникового интернета. В рамках сделки Facebook передаст некоторые свои наработки и оборудование. Другие условия не разглашаются.

Как пишет Insider, Facebook с 2015 года пыталась создать собственную спутниковую сеть, но затем отказалась от этой идеи.

Amazon планирует запустить на околоземную орбиту больше 3 тысяч спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США. Половину спутников компания должна запустить к 2026 году.

Amazon будет конкурировать со Starlink Илона Маска, которая с осени 2020 года тестирует спутниковый интернет. К августу 2021 года компания планирует покрыть всю планету.

Из других конкурентов — британский OneWeb, который привлёк уже достаточное количество денег, чтобы вывести все свои спутники на орбиту к концу 2021 года.

#новость #amazon #facebook

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Никита Корниенко

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Так вот зачем Безос полетит в космос.
Наверняка их с собой заберёт.

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Джон Картошкин

Никита
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чтобы сбивать палкой спутники Маска... или оценить чего он нам назапускал

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Никита Корниенко

Джон
0

Одно другого не исключает. Сначала оценят, а потом собьют. 

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Georgiy Tibua

0

в общем хана нашей околоземки...

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Эмилия Теплова

0

Продажа людей

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Поддержка Сайта

0

И снова будет "торренты запрещено"? 

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Ekspert Moscow

0

Ну коли так, значит и на спутниковый интернет ценник рухнет.
От чего нам, простым обывателям, станет только тепло)

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Sergey Ontime

0

Заголовки палят, что система рабская)

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