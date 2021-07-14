Amazon купила у Facebook команду разработчиков спутникового интернета Статьи редакции
Компания собирается потратить $10 млрд на создание собственной сети спутникового интернета.
В команду входит больше 12 экспертов — специалистов в области физики, авиации и систем спутникового интернета, пишет The Insider. Информацию подтвердил The Information представитель Facebook.
Она присоединится к уже существующей команде Amazon из 500 человек, которая также занимается разработкой спутникового интернета. В рамках сделки Facebook передаст некоторые свои наработки и оборудование. Другие условия не разглашаются.
Как пишет Insider, Facebook с 2015 года пыталась создать собственную спутниковую сеть, но затем отказалась от этой идеи.
Amazon планирует запустить на околоземную орбиту больше 3 тысяч спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США. Половину спутников компания должна запустить к 2026 году.
Amazon будет конкурировать со Starlink Илона Маска, которая с осени 2020 года тестирует спутниковый интернет. К августу 2021 года компания планирует покрыть всю планету.
Из других конкурентов — британский OneWeb, который привлёк уже достаточное количество денег, чтобы вывести все свои спутники на орбиту к концу 2021 года.
Так вот зачем Безос полетит в космос.
Наверняка их с собой заберёт.
чтобы сбивать палкой спутники Маска... или оценить чего он нам назапускал
Ну коли так, значит и на спутниковый интернет ценник рухнет.
От чего нам, простым обывателям, станет только тепло)
Английский известен словами, у которых миллион значений: «get», «run», «take», «go»... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями.
Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.
Начинающие специалисты из сферы IT при выборе карьеры часто ориентируются на известный и привычный им розничный сектор. И выбирают сферу создания цифровых продуктов для массовых клиентов. Но есть и другой путь для качественного профессионального роста. Дмитрий Крупенин, эксперт, который руководит продуктовой разработкой в Первой грузовой компании…
23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.
В «Тинькофф Инвестициях» есть тариф «Трейдер» — стоимость 290₽/мес. В очередной месяц должны были удержать деньги 5 июля.
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.
Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.