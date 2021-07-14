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Будущее
Маша Цепелева

«Сбер» запатентовал носимый магнитометр — его можно использовать для разработки нейроинтерфейсов Статьи редакции

Это первая запатентованная разработка «Сбера» в этой области.

11 11 комментариев
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«Сбер» запатентовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «носимые магнитометры» — изобретение Александры Бернадотт из команды SberDevices.

Патент даёт возможность проводить исследования работы мозга для разработки нейроинтерфейсов (систем для обмена информацией между мозгом и компьютером), сообщили в компании.

Также магнитометр можно использовать для быстрой и сверхточной диагностики заболеваний, изучения археологических находок, обнаружения нательных маячков и скрытых помещений, поиска нефти и полезных ископаемых, изучения магнитных полей на космических станциях, говорят в компании.

Магнитометр SberDevices может регистрировать магнитное поле малой и средней величины, в том числе излучаемое мозгом человека. «Сбер» не приводит точных цифр об эффективности устройства, но сообщает, что оно превышает по чувствительности существующие «в десятки и сотни раз», «может быть относительно недорогим в производстве» и стоить «в сотни тысяч раз» меньше существующих СКВИД-магнитометров (используют для измерения очень слабых магнитных полей).

СКВИД-магнитометры обычно работают в специальных помещениях при температуре −200 °С. Устройство «Сбера» можно переносить и работать с ним при любых температурах, по данным компании.

  • SberDevices разрабатывает устройства для дома и развлечений: приставку для ТВ SberBox, планшет с играми в дополненной реальной Kidsar, «умный» дисплей SberPortal, «умные» лампочки и розетки, и другие устройства.

#новость #сбер

11 11 комментариев
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Sergei Timofeyev

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Инокентий Смирнов

12

Привился, спутником v, зашил в мозг магнитометр, включил Россия 24, жизнь удалась!

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Юрий Белкин

Инокентий
0

Повезло вам, я повторил примерно то же самое, вот только такого чувства у меня не было. 

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Alexey Ivanov

4

что за бред? =====Магнитометр SberDevices может регистрировать магнитное поле малой и средней величины, в том числе излучаемое мозгом человека. «Сбер» не приводит точных цифр об эффективности устройства, но сообщает, что оно превышает по чувствительности существующие «в десятки и сотни раз», «может быть относительно недорогим в производстве» и стоить «в сотни тысяч раз» меньше существующих СКВИД-магнитометров (используют для измерения очень слабых магнитных полей).====

"может", но данных нет, но превышает в десятки и СОТНИ раз существующие.

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Raimond Vladimirov

1

Теперь Сбер залезет ещё и в твой мозг

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Комментарий удален

Gleb Tyutikov

1

Скажите, он на Али давно уже есть?

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Евгений Симутин

0

Umbrella Corp

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Sergey Ilyin

0

«СКВИДвард» надо назвать.

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Олег Ефремов

0
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Klim Kin

0

Довольно многообещающе. Хоть и звучит как звонок из службы безопасности Сбербанка)

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Art Kha

0

а где робот-лампа-стерилизатор который должен был в каждом отделении быть ?

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