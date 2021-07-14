«Сбер» запатентовал носимый магнитометр — его можно использовать для разработки нейроинтерфейсов Статьи редакции
Это первая запатентованная разработка «Сбера» в этой области.
«Сбер» запатентовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «носимые магнитометры» — изобретение Александры Бернадотт из команды SberDevices.
Патент даёт возможность проводить исследования работы мозга для разработки нейроинтерфейсов (систем для обмена информацией между мозгом и компьютером), сообщили в компании.
Также магнитометр можно использовать для быстрой и сверхточной диагностики заболеваний, изучения археологических находок, обнаружения нательных маячков и скрытых помещений, поиска нефти и полезных ископаемых, изучения магнитных полей на космических станциях, говорят в компании.
Магнитометр SberDevices может регистрировать магнитное поле малой и средней величины, в том числе излучаемое мозгом человека. «Сбер» не приводит точных цифр об эффективности устройства, но сообщает, что оно превышает по чувствительности существующие «в десятки и сотни раз», «может быть относительно недорогим в производстве» и стоить «в сотни тысяч раз» меньше существующих СКВИД-магнитометров (используют для измерения очень слабых магнитных полей).
СКВИД-магнитометры обычно работают в специальных помещениях при температуре −200 °С. Устройство «Сбера» можно переносить и работать с ним при любых температурах, по данным компании.
- SberDevices разрабатывает устройства для дома и развлечений: приставку для ТВ SberBox, планшет с играми в дополненной реальной Kidsar, «умный» дисплей SberPortal, «умные» лампочки и розетки, и другие устройства.
Привился, спутником v, зашил в мозг магнитометр, включил Россия 24, жизнь удалась!
Повезло вам, я повторил примерно то же самое, вот только такого чувства у меня не было.
что за бред? =====Магнитометр SberDevices может регистрировать магнитное поле малой и средней величины, в том числе излучаемое мозгом человека. «Сбер» не приводит точных цифр об эффективности устройства, но сообщает, что оно превышает по чувствительности существующие «в десятки и сотни раз», «может быть относительно недорогим в производстве» и стоить «в сотни тысяч раз» меньше существующих СКВИД-магнитометров (используют для измерения очень слабых магнитных полей).====
"может", но данных нет, но превышает в десятки и СОТНИ раз существующие.
Теперь Сбер залезет ещё и в твой мозг
Комментарий удален
Довольно многообещающе. Хоть и звучит как звонок из службы безопасности Сбербанка)
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