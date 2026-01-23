«Ъ» узнал о переносе запуска первых низкоорбитальных интернет-спутников компании «Бюро 1440» на 2026 год

Изначально запуск спутников собирались произвести в 2025 году, следует из паспорта федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет». Планы подтверждал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В 2026-м число аппаратов на орбите рассчитывали довести до 156, в 2027 — до 292, а в 2028 — до 318.