«Ъ» узнал о переносе запуска первых низкоорбитальных интернет-спутников компании «Бюро 1440» на 2026 год

Изначально отправить их на орбиту планировали в 2025-м. Фото «ИКС Холдинга» Запуск 16 первых низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет, которые разрабатывает «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), отложен на 2026 год, рассказали «Ъ» два источника на космическом рынке.По их словам, перенос сроков может быть связан с тем, что компания не успела произвести нужное количество аппаратов. При этом в декабре 2025 года замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко отчитывался, что положенные 16 спутников готовы, отмечает газета.В «Бюро 1440» заявили, что «двигаются в соответствии с целевыми сроками». Точные даты запусков в компании назвали «чувствительной информацией», которая «не подлежит разглашению», но пообещали предоставить информацию о следующих этапах проекта «по мере её поступления».Изначально запуск спутников собирались произвести в 2025 году, следует из паспорта федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет». Планы подтверждал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В 2026-м число аппаратов на орбите рассчитывали довести до 156, в 2027 — до 292, а в 2028 — до 318. Реализовать проект в заявленные сроки «сложно», говорят опрошенные РБК эксперты. Он требует «больших средств и человеческих ресурсов, а также решения большого количества проблем». О каких именно проблемах речь, не уточняют. #новости #бюро1440