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Будущее
Полина Лааксо

История одной встречи Безоса и Маска: Blue Origin хотела искать ресурсы, а SpaceX — поскорее колонизировать Марс Статьи редакции

Безос не слушал Маска, поэтому последнему удалось запустить ракету на семь лет раньше и заключить больше госконтрактов.

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Trung Phan 🇨🇦 @TrungTPhan
In 2004, Elon Musk and Jeff Bezos met for a meal to discuss space.

It was one of their few in-person interactions.

That conversation perfectly captures the different approaches they've taken to space (and why SpaceX has pulled ahead of Blue Origin).

Here's the story 🧵 https://t.co/g1XtoheHeY
Илон Маск и Джефф Безос редко общаются лично, но в 2004 году встретились, чтобы обсудить развитие аэрокосмической индустрии. Та беседа прекрасно показывает, как отличаются их подходы к освоению космоса и почему SpaceX обходит Blue Origin, считает журналист The Hustle Трунг Фан

Как Безос и Маск основали Blue Origin и SpaceX

Аэрокосмическую компанию Blue Origin Безос основал в 2000 году. На шаг его вдохновил писатель-фантаст Нил Стивенсон, узнав, что Безос давно об этом мечтал.

Стивенсон вскоре стал частью Blue Origin и собрал целую команду инженеров и мыслителей, а сам Безос заглядывал туда раз в месяц, чтобы обсудить дела.

На открытии Blue Origin Blue Origin

Илон Маск же тогда состоял в некоммерческой организации «Марсианское общество»: она изучала освоение «красной планеты» человеком и отправляла туда крыс и растения, чтобы доказать, что освоение возможно.

В 2001 году он прилетел в Россию, чтобы купить три отремонтированные межконтинентальные баллистические ракеты, однако остался недоволен ценой. Вместо того чтобы отдавать за аппараты $24 млн, Маск задумал конструировать свои.

В марте 2002 года он основал компанию по производству космической техники SpaceX — на деньги, которые получил со сделки с eBay. Последняя купила сервис PayPal за $1,5 млрд, в котором Маск занимал пост президента.

SpaceX становится популярнее Blue Origin

SpaceX делала всё, чтобы привлечь внимание, и потому вскоре стала популярнее Blue Origin, хоть и появилась на полтора года позже:

  • Маск боролся за контракты NASA с корпорациями Boeing и Lockheed Martin.
  • В декабре 2003 года провёз ракету SpaceX по одной из главных улиц Вашингтона.
  • Выступил с речью в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики США.

Безос и Маск преследовали разные цели

На встрече в 2004 году Безос и Маск обсуждали развитие космической индустрии, придерживаясь, однако, отличных друг от друга позиций:

  • Blue Origin — «Сохранить Землю»: Безос предлагал использовать меньше ограниченных наземных ресурсов и искать их в космическом пространстве.
  • SpaceX — «Колонизировать Марс»: Маск выступал за наступательное освоение человеком других планет.

Перед запуском ракеты в космос SpaceX испытывала двигатели в Техасе. Тогда Безос решил поинтересоваться планами Маска и его подходу к ракетостроению.

Часть идей Безоса на тот момент уже протестировала SpaceX. Я изо всех сил старался дать ему дельный совет и предупреждал: «Дружище, мы пытались, но ничего не вышло. Не повторяй наших ошибок». Однако он меня проигнорировал.

Илон Маск
основатель SpaceX

И история Amazon, считает автор, объясняет, почему Безос так поступил:

  • Безос терпелив.
  • Ему важно выработать собственную стратегию.
  • Он постоянно экспериментирует.
  • Если он и ошибался, то хотел прийти к осознанию сам.
Джефф Безос

К тому же, в 2004 году Blue Origin была для него второстепенным проектом: он свел её расходы к минимуму и не нанимал большой штат — тогда в нём работало примерно 70 человек.

Безос верил, что ограничения приводят к открытиям, о чём говорил в приветственном письме для сотрудников:

Долгосрочная цель нашего небольшого коллектива — найти способ человеку постепенно освоиться в космическом пространстве. Достигать её мы будем не спеша и поэтапно. <...> Будьте черепахами, а не зайцами, и тратьте ресурсы с умом.

Джефф Безос
основатель Blue Origin

Отражена его философия и в айдентике Blue Origin:

  • Её девиз — латинское Gradatim Ferociter, то есть «шаг за шагом, безустанно».
  • А на гербе изображены черепахи, тянущиеся к звёздам.
Герб Blue Origin

Цель Маска же — колонизировать планеты — наоборот, требовала срочности. Отсюда и девиз SpaceX: «Пахать, не поднимая головы».

Философия Маска оказалась выигрышнее

Подход Безоса проигрывал стратегии Маска. В 2010 году SpaceX нанимала 900 сотрудников, а Blue Origin — 275. К 2017 году штаты расширились до 5 тысяч и 1 тысячи соответственно.

Свой первый аппарат SpaceX запустила в 2008, а Blue Origin — лишь в 2015 году, через семь лет после Маска.

SpaceX продолжала приковывать общественное внимание, выигрывая государственные контракты:

  • 2012 год — 1-й космический корабль запущен к МКС.
  • 2016 год — её корабль Falcon 9 совершает первую вертикальную посадку на плавучую платформу.
  • 2017 год — первый повторный запуск Falcon 9.
  • 2018 год — запуск крупнейшей действующей ракеты Falcon Heavy.
  • 2020 год — компания впервые в своей истории отправила двух космонавтов на МКС.
Маск наблюдает за запуском Falcon Heavy

В апреле 2017 года, чтобы финансировать развитие Blue Origin и противостоять Маску, Безос решил ежегодно продавать акции Amazon на сумму $1 млрд. Он также назначил руководителя электротехнической корпорации Honeywell Боба Смита гендиректором компании.

В 2021 году штат Blue Origin составляет 3,5 тысяч сотрудников, а SpaceX — 9,5 тысяч. Безос переманивал сотрудников компании Маска, обещая двойной оклад, а в апреле 2021 года оспорил его контракт c NASA на сумму $2,9 млрд.

Elon Musk @elonmusk
@kchangnyt Can’t get it up (to orbit) lol
Маск лишь посмеялся: «Да они свой аппарат на орбиту поднять не могут, LOL».

Недавно Безос пожертвовал $200 млн Смитсоновскому институту на научные исследования, а 20 июля полетит в космос с тремя пассажирами.

Несмотря на то, что в 2004 году Безос проигнорировал совет Маска, теперь он действует точь-в-точь как Маск.

Маск же запланировал космический полет на Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, однако точной даты пока не назвал.

Противостояние двух богатейших людей мира Безоса и Маска, возможно, только разворачивается, считает автор. Особенно если Безос окончательно откажется от прежней философии и станет генеральным директором Blue Origin.

Слева направо: профессор Чикагского университета, Илон Маск и Джефф Безос на семинаре по экономике в 2008 году

#spacex #blueorigin #джеффбезос #илонмаск

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