История одной встречи Безоса и Маска: Blue Origin хотела искать ресурсы, а SpaceX — поскорее колонизировать Марс Статьи редакции
Безос не слушал Маска, поэтому последнему удалось запустить ракету на семь лет раньше и заключить больше госконтрактов.
Как Безос и Маск основали Blue Origin и SpaceX
Аэрокосмическую компанию Blue Origin Безос основал в 2000 году. На шаг его вдохновил писатель-фантаст Нил Стивенсон, узнав, что Безос давно об этом мечтал.
Стивенсон вскоре стал частью Blue Origin и собрал целую команду инженеров и мыслителей, а сам Безос заглядывал туда раз в месяц, чтобы обсудить дела.
Илон Маск же тогда состоял в некоммерческой организации «Марсианское общество»: она изучала освоение «красной планеты» человеком и отправляла туда крыс и растения, чтобы доказать, что освоение возможно.
В 2001 году он прилетел в Россию, чтобы купить три отремонтированные межконтинентальные баллистические ракеты, однако остался недоволен ценой. Вместо того чтобы отдавать за аппараты $24 млн, Маск задумал конструировать свои.
В марте 2002 года он основал компанию по производству космической техники SpaceX — на деньги, которые получил со сделки с eBay. Последняя купила сервис PayPal за $1,5 млрд, в котором Маск занимал пост президента.
SpaceX становится популярнее Blue Origin
SpaceX делала всё, чтобы привлечь внимание, и потому вскоре стала популярнее Blue Origin, хоть и появилась на полтора года позже:
- Маск боролся за контракты NASA с корпорациями Boeing и Lockheed Martin.
- В декабре 2003 года провёз ракету SpaceX по одной из главных улиц Вашингтона.
- Выступил с речью в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики США.
Безос и Маск преследовали разные цели
На встрече в 2004 году Безос и Маск обсуждали развитие космической индустрии, придерживаясь, однако, отличных друг от друга позиций:
- Blue Origin — «Сохранить Землю»: Безос предлагал использовать меньше ограниченных наземных ресурсов и искать их в космическом пространстве.
- SpaceX — «Колонизировать Марс»: Маск выступал за наступательное освоение человеком других планет.
Перед запуском ракеты в космос SpaceX испытывала двигатели в Техасе. Тогда Безос решил поинтересоваться планами Маска и его подходу к ракетостроению.
И история Amazon, считает автор, объясняет, почему Безос так поступил:
- Безос терпелив.
- Ему важно выработать собственную стратегию.
- Он постоянно экспериментирует.
- Если он и ошибался, то хотел прийти к осознанию сам.
К тому же, в 2004 году Blue Origin была для него второстепенным проектом: он свел её расходы к минимуму и не нанимал большой штат — тогда в нём работало примерно 70 человек.
Безос верил, что ограничения приводят к открытиям, о чём говорил в приветственном письме для сотрудников:
Отражена его философия и в айдентике Blue Origin:
- Её девиз — латинское Gradatim Ferociter, то есть «шаг за шагом, безустанно».
- А на гербе изображены черепахи, тянущиеся к звёздам.
Цель Маска же — колонизировать планеты — наоборот, требовала срочности. Отсюда и девиз SpaceX: «Пахать, не поднимая головы».
Философия Маска оказалась выигрышнее
Подход Безоса проигрывал стратегии Маска. В 2010 году SpaceX нанимала 900 сотрудников, а Blue Origin — 275. К 2017 году штаты расширились до 5 тысяч и 1 тысячи соответственно.
SpaceX продолжала приковывать общественное внимание, выигрывая государственные контракты:
- 2012 год — 1-й космический корабль запущен к МКС.
- 2016 год — её корабль Falcon 9 совершает первую вертикальную посадку на плавучую платформу.
- 2017 год — первый повторный запуск Falcon 9.
- 2018 год — запуск крупнейшей действующей ракеты Falcon Heavy.
- 2020 год — компания впервые в своей истории отправила двух космонавтов на МКС.
В апреле 2017 года, чтобы финансировать развитие Blue Origin и противостоять Маску, Безос решил ежегодно продавать акции Amazon на сумму $1 млрд. Он также назначил руководителя электротехнической корпорации Honeywell Боба Смита гендиректором компании.
В 2021 году штат Blue Origin составляет 3,5 тысяч сотрудников, а SpaceX — 9,5 тысяч. Безос переманивал сотрудников компании Маска, обещая двойной оклад, а в апреле 2021 года оспорил его контракт c NASA на сумму $2,9 млрд.
Недавно Безос пожертвовал $200 млн Смитсоновскому институту на научные исследования, а 20 июля полетит в космос с тремя пассажирами.
Маск же запланировал космический полет на Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, однако точной даты пока не назвал.
Противостояние двух богатейших людей мира Безоса и Маска, возможно, только разворачивается, считает автор. Особенно если Безос окончательно откажется от прежней философии и станет генеральным директором Blue Origin.
В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.
Сегодня мы открываем отбор в оплачиваемую программу стажировки для студентов старших курсов. Сама стажировка начнётся в августе и продлится три месяца. Подать заявку можно до 31 июля здесь.
В 2021 году участие смогут принять 20 столичных b2b-компаний, которые смогут ускоренно вывести свои решения на зарубежные рынки.
Подход к разработке IT-продуктов меняется повсеместно, следуя за тенденцией на «очеловечивание» сухих интерфейсов. Факты свидетельствуют, что клиент стал гораздо более требовательным и разборчивым. Эксперт Первой грузовой компании Дмитрий Бохан делится секретом, как превратить бизнес-идею в friendly service.
Как организована работа контакт-центра, и какие коммуникационные сервисы обязательно должны быть подключены для грамотной и результативной организации работы центра обработки обращений клиентов?
Мошенники получили доступ к его данным и оформили несколько кредитов в банках и займов в МФО.
Заказал наушники Marshall MID, попытался их вернуть тк не понравились и что из этого вышло.
Я хочу поделиться с Вами одной очень долгой и не веселой историей, которая случилась со мной еще в апреле 2015 года.
С их помощью можно проверить гипотезу, запустить MVP продукта, быстро начать продажи или автоматизировать бизнес, рабочие или личные дела. Но для более сложных задач они могут оказаться дороже и медленнее.
Вы наверняка слышали о нашумевшей Klarna — самом дорогом финтех-сервисе Европы, который предлагает платить за покупки частями, а не вносить полную стоимость сразу. Наш Всегда.Да — похожий сервис, только с российскими корнями.
В далеком 2007 году я зарегистрировал себе кошелек в «Яндекс.Деньгах». Оказалось, что это очень удобная штука. И с тех пор эта платежная система стала для меня основной. Я использовал ее для проведения платежей, получения средств, на карте висели абонементы с ежемесячной оплатой и т.д.