Видео: Джефф Безос с командой готовится к полёту в космос Статьи редакции
Полёт состоится 20 июля.
В программу обучения входят брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости. Джефф Безос поделился на своей странице в Instagram ходом подготовки.
New Shepard не выйдет на орбиту Земли, как и корабль компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона во время полёта 11 июля. Но в отличие от конкурента, Безос с командой поднимется на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.
Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. К нему присоединятся 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменит победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.
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