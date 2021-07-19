Будущее
Евгения Евсеева

Видео: Джефф Безос с командой готовится к полёту в космос Статьи редакции

Полёт состоится 20 июля.

В программу обучения входят брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости. Джефф Безос поделился на своей странице в Instagram ходом подготовки.

New Shepard не выйдет на орбиту Земли, как и корабль компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона во время полёта 11 июля. Но в отличие от конкурента, Безос с командой поднимется на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.

Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. К нему присоединятся 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменит победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

#джеффбезос #blueorigin

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Елизавета Дроздова

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Не ждём, а готовимся вместе с Безосом)

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