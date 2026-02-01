SpaceX попросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для создания сети дата-центров в космосе

Чтобы «удовлетворить стремительно растущий спрос» в условиях развития ИИ.Источник: David Sprague / Los Angeles Business JournalSpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), пишет Bloomberg. Компания просит разрешение на создание группировки в размере до 1 млн спутников, которые будут работать как орбитальные дата-центры.Согласно документам, система стала бы более дешёвой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных. Она будет использовать радиационное охлаждение, работать на солнечной энергии и использовать лазерную связь. Спутники планируют запустить на высоте от 500 до 2000 км.По словам компании, запуск группировки спутников — это «первый шаг к созданию цивилизации второго типа по шкале Кардашёва», которая способна использовать всю энергию Солнца. Комментируя новость в X, Илон Маск написал, что компания «начнёт с малого и будет продвигаться постепенно».The Verge отмечает, что даже если на орбите окажется небольшая доля из 1 млн спутников, количество искусственных объектов в космосе «значительно вырастет». По оценке Европейского космического агентства, которую приводит издание, сейчас вокруг Земли вращается около 15 тысяч спутников, большинство из них — Starlink.Reuters добавляет: «маловероятно», что SpaceX выведет 1 млн спутников — операторы иногда запрашивают разрешение на большее количество аппаратов, чем планируют фактически вывести, чтобы получить больше гибкости. Например, перед развёртыванием Starlink компания запрашивала разрешение на 42 тысячи спутников, пишет агентство.Михаил ДудченкоБудущее07.12.2025Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны. #новости #spacex